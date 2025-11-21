ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρώτη δύναμη ξανά η ΔΗΠΑΚ με σημαντική άνοδο

Πρώτη δύναμη, με 43% και με σημαντική άνοδο σε ψήφους, αναδείχθηκε η ΔΗΠΑΚ στις αρχαιρεσίες της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ).

Η συμμετοχή αυξήθηκε φτάνοντας τους 913 ψηφίσαντες από 577 στις προηγούμενες εκλογές.

Η ΔΗΠΑΚ πήρε 385 ψήφους και 43% (από 286 ψήφους). Ενώ οι άλλες δυνάμεις πήραν: ΕΣΙ (ΠΑΣΟΚ), 272 ψήφους (δεν συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογές). ΕΚΑ, 205 ψήφους (είχε 249). ΚΑΡΦΙ, 18 ψήφους (είχε 18). ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, 11 ψήφους (είχε 7).

Η ΔΗΠΑΚ χαιρετίζει τους εκατοντάδες νοσοκομειακούς γιατρούς της Θεσσαλονίκης που με μαζική συμμετοχή στις εκλογές της ΕΝΙΘ την ανέδειξαν πρώτη δύναμη με 43% και με σημαντική άνοδο.

«Η μεγάλη συμμετοχή δείχνει την ανησυχία των συναδέλφων για την κατάσταση στα νοσοκομεία, οι οποίοι ενισχύοντας τη ΔΗΠΑΚ καταδίκασαν την κυβερνητική πολιτική. Το αποτέλεσμα κάνει κουρελόχαρτο τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι οι υγειονομικοί συμφωνούν με την εμπορευματοποιημένη λειτουργία των νοσοκομείων», σημειώνει μεταξύ άλλων η ΔΗΠΑΚ.

Σχολιάζει μάλιστα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και το υπουργείο Υγείας με τις διοικήσεις των νοσοκομείων «έβγαλαν από τη "ναφθαλίνη" δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούμενες από αυτές της ΝΔ, εμφανίστηκαν 10 μέρες πριν τις εκλογές και καλούσαν τους συναδέλφους "να μην ψηφίσουν τους κομμουνιστές"». «Απέτυχαν!», είναι η απάντηση της ΔΗΠΑΚ, ξεκαθαρίζοντας ότι πλέον θα συνεχίσει ακόμα πιο μαχητικά τον αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της Υγείας του λαού και την ισοπέδωση των δικαιωμάτων των υγειονομικών.