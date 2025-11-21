Στα νύχια των κορακιών τα σπίτια της πρώην Εργατικής Εστίας!

Ούτε καν οι κατοικίες που έχουν αποκτηθεί μέσω του πάλαι ποτέ Οργανισμού Εργατικής Εστίας δεν γλιτώνουν από τα κοράκια των funds, που βλέπουν τη λεία τους να ...εμπλουτίζεται κι άλλο.

Υπενθυμίζεται πως ο εν λόγω Οργανισμός υπήρχε μέχρι το 2012 και έδινε χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια παραχωρώντας κατοικίες σε δικαιούχους. Μετά την κατάργησή του, αυτά πέρασαν στη δικαιοδοσία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Μάλιστα υπάρχει νόμος που κανονικά απαγορεύει την οποιαδήποτε κατάσχεση ωσότου τα δάνεια αποπληρωθούν.

Ομως τίποτα δεν φαίνεται να εμποδίζει τις εμπλεκόμενες τράπεζες και τα αδηφάγα funds να μπήξουν τα νύχια τους στα σπίτια των ανθρώπων του μόχθου, ενώ η διοίκηση της ΔΥΠΑ που θεωρείται «εγγυητής», στην πραγματικότητα «κωφεύει», καθώς το μόνο που έκανε ήταν να στείλει στις συμβολαιογραφικές ενώσεις μια επιστολή υπενθύμισης του νόμου!

Αν επιβεβαιώνεται κάτι είναι ο αέρας στα πανιά των κορακιών, που έχει φουσκώσει από το νομοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων, στο όνομα της «εξυγίανσης» των τραπεζικών ομίλων, ώστε να τροφοδοτήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι η λεγόμενη «απομείωση των κόκκινων δανείων» ήταν ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για την εκταμίευση των δόσεων του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο πανηγύριζαν και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα.

Την παραπάνω απαράδεκτη ενέργεια και τον κίνδυνο πλειστηριασμών κατοικιών Εργατικής Εστίας ανέδειξε σε ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ (ΠΑΝΣΥΠΟ), καταγγέλλοντας την διοίκηση της ΔΥΠΑ πως μπορεί να σταματήσει τους πλειστηριασμούς αλλά δεν το κάνει.

Το θέμα έφερε και στη Βουλή το ΚΚΕ, καταθέτοντας την παραπάνω καταγγελία του σωματείου προς την υπουργό Εργασίας.