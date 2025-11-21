ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με ομόφωνη απόφαση η μονιμοποίηση 11 εργαζομένων στον δήμο

Στο πλευρό 11 εργαζομένων βρίσκεται το Δημοτικό Συμβούλιο Πετρούπολης, καθώς κατά τη συνεδρίασή του την περασμένη Τετάρτη, και κατόπιν της εισήγησης του δημάρχου Βαγγέλη Σίμου, αποφάσισε ομόφωνα, απειθαρχώντας στον «νόμο Βορίδη», να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ' αριθμόν 39/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορά στη μετατροπή της εργασιακής σχέσης 11 εργαζομένων (που δουλεύουν στον δήμο από την περίοδο της πανδημίας) σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Οπως σημειώνει η δημοτική αρχή, σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε ληφθεί αντίστοιχη απόφαση για πέντε ΑμεΑ που εργάζονται στον δήμο.

Ο δήμαρχος Πετρούπολης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επιπτώσεις της υποστελέχωσης στην εύρυθμη λειτουργία του δήμου και στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού της πόλης μας.

Και τόνισε ότι η εργασία των υπαλλήλων αυτών είναι που «εξασφαλίζει σήμερα το επίπεδο και σε αρκετές περιπτώσεις την ίδια την παροχή υπηρεσιών στους δημότες στην καθαριότητα, στο πράσινο, στα τεχνικά συνεργεία και αλλού».

Αλλωστε, η δημοτική αρχή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» έχει με μια σειρά αποφάσεις σταθεί θετικά στα δίκαια αιτήματα εργαζομένων που υπηρετούν για χρόνια ανάγκες του δήμου και που δικαίως διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους.

Επανέλαβε ότι θεμέλιο των επιλογών της δημοτικής αρχής είναι η διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των δημοτών, καθώς και την εκπεφρασμένη θέση της ότι πρέπει να καταργηθεί ο αντιδραστικός «νόμος Βορίδη».

Υπενθυμίζεται πως ο εν λόγω νόμος καθιστά υποχρεωτική την υποβολή εφέσεων από τους δήμους κατά πρωτόδικων αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους. Επισήμανε ότι για τη Διοίκηση η υπεράσπιση του δίκαιου και των δημοτών υπερισχύει των απειλούμενων κυρώσεων, όπως έγινε με την κλήση σε απολογία της δημοτικής αρχής Καισαριανής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.