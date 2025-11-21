Εκλογές στον Νέο Εμπορικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας

Στις εκλογές του προχωρά ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας, με σύνθημα «Είμαστε πολλοί. Ενωμένοι και Οργανωμένοι είμαστε πιο δυνατοί».

Ο Σύλλογος καλεί στη Γενική του Συνέλευση την Κυριακή 23 Νοέμβρη, στις 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Αγνώστων Ηρώων 60 - 62, Νέα Ιωνία), ενώ το πρόγραμμα της κάλπης έχει ως εξής: Κυριακή 23 Νοέμβρη 10 π.μ. - 6 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Δευτέρα 24 Νοέμβρη 11 π.μ. - 3 μ.μ. στον φούρνο «Πες αλεύρι» και 4 μ.μ. - 8 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Τρίτη 25 Νοέμβρη 11 π.μ. - 3 μ.μ. Ζωοδόχου Πηγής 40, Καλογρέζα, και 6 μ.μ. - 9 μ.μ. στο cafe «Παναιτώλιο» στην Αλσούπολη. Τετάρτη 26 Νοέμβρη 11 π.μ. - 3 μ.μ. στο «Oto Analysis». Πέμπτη 27 Νοέμβρη 11 π.μ. - 3 μ.μ. στο σουβλατζίδικο «Πετράν» και 4 μ.μ. - 8 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Παρασκευή 28 Νοέμβρη 11 π.μ. - 9 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Σάββατο 29 Νοέμβρη 11 π.μ. - 4 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Και, τέλος, Κυριακή 30 Νοέμβρη 11 π.μ. - 4 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου