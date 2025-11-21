ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

«Στο πόδι» σε μια σειρά περιοχές για τη δημόσια και δωρεάν Υγεία

Μαζική και μαχητική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, η οποία μάλιστα συνεχίστηκε και το απόγευμα με διαμαρτυρία στο διοικητήριο της πόλης, όπου ο περιφερειάρχης είχε καλέσει αιρετούς και φορείς σε σύσκεψη προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδια για τον «νέο υγειονομικό χάρτη».

Οπως εκφράστηκε και χθες από τις κινητοποιήσεις, είναι δεκάδες τα σωματεία και οι φορείς που είναι «στο πόδι» απέναντι στην παραπέρα υποβάθμιση που δρομολογούν η κυβέρνηση και η περιφερειακή αρχή μέσω των νέων αυτών αντιδραστικών σχεδίων. Οπως τονίζουν, άλλωστε, αυτά οδηγούν στη συρρίκνωση και περαιτέρω υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, στερώντας από τον λαό της περιοχής αναγκαίες υπηρεσίες Υγείας και εντείνοντας ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση και την επιχειρηματική δράση στην Υγεία.

Στη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία μίλησε ο Στέργιος Λιάμπας, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Γρεβενών της ΑΔΕΔΥ, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε εκπρόσωπος των γιατρών του νοσοκομείου.

Είχε προηγηθεί μαζική σύσκεψη των φορέων για την οργάνωση του αγώνα, ενώ συνεχώς προστίθενται και νέοι φορείς, δείχνοντας την αποφασιστικότητα του λαού της περιοχής να συνεχίσει και να κλιμακώσει τον αγώνα.

Χαρακτηριστικά, στην κινητοποίηση συμμετείχαν το ΝΤ Γρεβενών της ΑΔΕΔΥ, ο Αγροτικός Σύλλογος, η ΕΛΜΕ, ο ΣΕΠΕ, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, το Σωματείο Εξωτερικής Φρουράς του Σωφρονιστικού Καταστήματος Φελλίου, ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Σωματείο Οικοδόμων, ο Σύνδεσμος Υδραυλικών, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων Δημοσίου ΠΕ, ο Σύλλογος Φοροτεχνικών, το Σωματείο Κουρέων - Κομμωτών, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, 1ου Γυμνασίου και ο Σύλλογος Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού «Ελπίδα».

Οι φορείς δεν διεκδικούν μόνο την απόσυρση της πρότασης της περιφερειακής αρχής και των εγκληματικών σχεδιασμών για το «νέο ΕΣΥ», αλλά εναντιώνονται συνολικά στην υποβάθμιση και συρρίκνωση του Νοσοκομείου Γρεβενών, απαιτώντας την ουσιαστική ενίσχυσή του και όλων των δημόσιων δομών με το αναγκαίο προσωπικό, με μαζικές, μόνιμες προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Εντατικά προετοιμάζεται η Παγκρήτια Μέρα Δράσης για την Υγεία

Στην Κρήτη προετοιμάζονται με εντατικούς ρυθμούς τα μεγάλα συλλαλητήρια για την υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας σε όλες τις μεγάλες πόλεις στις 27 Νοέμβρη. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα δύο παγκρήτιες συσκέψεις όλων των υγειονομικών σωματείων του νησιού, στις οποίες πάρθηκε η απόφαση για τη συντονισμένη κινητοποίηση, ενώ αμέσως μετά έγιναν μαζικές συσκέψεις των σωματείων των υγειονομικών και άλλων φορέων για την προετοιμασία της.

Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μαζικό άνοιγμα όλων των φορέων, με περιοδείες, εξορμήσεις και άλλες πρωτοβουλίες διάδοσης του καλέσματος σε χώρους δουλειάς και συνοικίες.

Χθες, μάλιστα, εκπρόσωποι των σωματείων των υγειονομικών του νησιού κατάφεραν να αποσπάσουν τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στην Παγκρήτια Μέρα Δράσης και στα αιτήματά τους. Στόχος των σωματείων της Υγείας και των υπόλοιπων μαζικών φορέων είναι να αποτελέσουν τα συλλαλητήρια στις 27 Νοέμβρη έναν ακόμα σημαντικό κρίκο στην κλιμάκωση της πάλης του λαού της Κρήτης για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.

Τα ραντεβού των συγκεντρώσεων έχουν ως εξής: Ηράκλειο 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Χανιά 6 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Ρέθυμνο 6 μ.μ. στο δημαρχείο. Αγιος Νικόλαος 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Ιεράπετρα 1 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Σητεία 12 μ. στην κεντρική πλατεία.

215 διακομιδές από τον Πύργο στην Πάτρα μόνο τον Οκτώβρη

Χαρακτηριστική της κατάστασης με την οποία έρχονται αντιμέτωποι ασθενείς και υγειονομικοί είναι η ...οδύσσεια των μετακινήσεων που ταλαιπωρεί τους νοσηλευόμενους ειδικά στην επαρχία.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ούτε μία ούτε δύο αλλά ...215 (!) διακομιδές ασθενών (κοντά στις 7 την ημέρα από πόλη σε πόλη) πραγματοποιήθηκαν μόνο τον Οκτώβρη από το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου προς τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας (ΠΓΝΠ του Ρίου και «Αγ. Ανδρέας»).

Η αιτία είναι η διαχρονική αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης στο πρώτο νοσοκομείο, λόγω των ελλείψεων προσωπικού, κάτι που έχει μετατραπεί πια σε «μόνιμη κατάσταση». Οσο για τις «λύσεις» που προκρίνονται από το υπουργείο Υγείας και την 6η ΥΠΕ, είναι οι μετακινήσεις γιατρών (παθολόγων) από τα νοσοκομεία των γειτονικών νομών, κάτι όμως που οξύνει το πρόβλημα, αφού μεγαλώνει η πίεση και στα νοσοκομεία από τα οποία μετακινούνται οι γιατροί.

Αποκαρδιωτική ήταν η εικόνα στα ΤΕΠ του ΠΓΝΠ του Ρίου τη Δευτέρα, όπου μετά την εφημερία 39 ασθενείς στοιβάζονταν σε ράντζα για πάνω από τρεις μέρες, ενώ σε αυτούς περιλαμβάνονταν και μετακομιδές από τον Πύργο.

Τα γεγονότα κατήγγειλε η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας, θυμίζοντας το χρονικό της αποψίλωσης του ΓΝ Πύργου, που ξεκίνησε από παύση λειτουργίας της Παθολογικής κλινικής πριν 4 χρόνια. Και τονίζει πως οι μετακινήσεις παθολόγων εδώ και μια πενταετία από Πάτρα και Αρκαδία για την «ενίσχυση» του ΓΝ Πύργου δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση οδήγησε σε παραιτήσεις γιατρών και στο ΠΓΝΠ του Ρίου. «Ας σταματήσει λοιπόν το υπουργείο "εμπορίας της Υγείας", μαζί με τις διοικήσεις των ΥΠΕ διαχρονικά, τα πανηγύρια, γιατί η εικόνα τούς απογυμνώνει, και ας προχωρήσουν στην αναγκαία ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών», επισημαίνει η Ενωση.