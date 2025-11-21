ΕΙΝΑΠ

Μήνυση κατά παντός αρμοδίου για το αίσχος των ράντζων στο «Αττικόν»

Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά και του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αττικόν», Γιώργος Σιδέρης, γνωστοποιώντας την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για τα ράντζα στο «Αττικόν».

Συγκεκριμένα, η ΕΙΝΑΠ κάνει γνωστό μέσω και της μηνυτήριας αναφοράς ότι η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο «Αττικόν» τα τελευταία χρόνια, με 100 - 150 ράντζα μετά από κάθε γενική εφημερία, προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία. Επίσης δημιουργούνται αφόρητες συνθήκες εντατικής εργασίας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Μετά την κατάθεση ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ δήλωσε:

«Γνωστοποιήσαμε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά για το θέμα των ράντζων στο Νοσοκομείο "Αττικόν". Μια κατάσταση που πλέον τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα, αφορά εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας ασθενών, 100 - 150 ασθενείς μετά από κάθε γενική εφημερία να νοσηλεύονται στον διάδρομο, στερούμενοι τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια, και του ζητήσαμε να διερευνήσει με την αρμόδια θέση που αυτός έχει αν προκύπτουν και ποινικές ευθύνες προς όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι έχουν φτάσει την κατάσταση σε αυτό το επίπεδο. Δεν σταματάμε. Η μηνυτήρια αναφορά είναι ένα πρώτο βήμα. Θεωρούμε ότι ο κόσμος, ο λαός, οι ασθενείς και οι υγειονομικοί πρέπει να συνεχίσουν να παλεύουν για να τερματιστεί αυτό το αισχρό φαινόμενο».