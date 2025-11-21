Παρασκευή 21 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Την Παρασκευή 28 Νοέμβρη η πανελλαδική νοσηλευτική απεργία

Σε πανελλαδική νοσηλευτική απεργία προχωρούν την Παρασκευή 28 Νοέμβρη οι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 4 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος, με τους νοσηλευτές να θέτουν στο στόχαστρο την εντατικοποίηση, τη σωματική, πνευματική και ψυχική εξουθένωση, τους χαμηλούς μισθούς. Επίσης παλεύουν ενάντια στην πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού και την πολιτική κυβερνήσεων - ΕΕ για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως «αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων», με όσο το δυνατόν λιγότερο και φτηνότερο προσωπικό, με τσακισμένα δικαιώματα, με ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση και έσοδα από τις πληρωμές των ασθενών.

Γι' αυτό και απαιτούν να παρθούν μέτρα για την ασφαλή στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, για αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά των δώρων, διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος, άμεση ένταξη στα ΒΑΕ κ.ά.

Αλλες πρωτοβουλίες για την Υγεία
  • Σε σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα απέναντι στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου Λιβαδειάς και των υπόλοιπων δομών Υγείας καλεί σωματεία και φορείς το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς την Τετάρτη 26 Νοέμβρη, στις 6 μ.μ. στο νέο δημαρχείο Λιβαδειάς.
  • Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών καλεί όλα τα σωματεία και τους φορείς της περιοχής σε σύσκεψη την Τετάρτη 26 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων στο Μενίδι (Δεκελείας 42).
    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δραστηριότητα Οργανώσεων του ΚΚΕ (5/11/2024)
Πλούσιος αγωνιστικός βηματισμός και κλιμάκωση απέναντι στην καθήλωση των μισθών (1/11/2024)
Διαδηλώνουν αύριο για την Υγεία του λαού, ενάντια στο «νέο ΕΣΥ» (19/10/2022)
Σε άλλες πόλεις (16/2/2022)
Αγωνιστική προετοιμασία (23/11/2001)
Αγωνιστικά σε Στερεά - Εύβοια (13/11/2001)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σταθμός στην κλιμάκωση του αγώνα η μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη την Κυριακή
Σχέδιο εκφυλισμού και νοθείας από τη συνδικαλιστική συμμαχία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ
«Στο πόδι» σε μια σειρά περιοχές για τη δημόσια και δωρεάν Υγεία
 Στα νύχια των κορακιών τα σπίτια της πρώην Εργατικής Εστίας!
 Με ομόφωνη απόφαση η μονιμοποίηση 11 εργαζομένων στον δήμο
 Εκλογές στον Νέο Εμπορικό Σύλλογο Νέας Ιωνίας
 Πρώτη δύναμη ξανά η ΔΗΠΑΚ με σημαντική άνοδο
 Μήνυση κατά παντός αρμοδίου για το αίσχος των ράντζων στο «Αττικόν»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ