Την Παρασκευή 28 Νοέμβρη η πανελλαδική νοσηλευτική απεργία

Σε πανελλαδική νοσηλευτική απεργία προχωρούν την Παρασκευή 28 Νοέμβρη οι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 4 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος, με τους νοσηλευτές να θέτουν στο στόχαστρο την εντατικοποίηση, τη σωματική, πνευματική και ψυχική εξουθένωση, τους χαμηλούς μισθούς. Επίσης παλεύουν ενάντια στην πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού και την πολιτική κυβερνήσεων - ΕΕ για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως «αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων», με όσο το δυνατόν λιγότερο και φτηνότερο προσωπικό, με τσακισμένα δικαιώματα, με ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση και έσοδα από τις πληρωμές των ασθενών.

Γι' αυτό και απαιτούν να παρθούν μέτρα για την ασφαλή στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, για αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά των δώρων, διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος, άμεση ένταξη στα ΒΑΕ κ.ά.

