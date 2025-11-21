39ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Σχέδιο εκφυλισμού και νοθείας από τη συνδικαλιστική συμμαχία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Το σχέδιο εκφυλισμού που έχει βάλει μπροστά η συνδικαλιστική συμμαχία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στο επικείμενο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποκαλύπτει σε όλους τους εργαζόμενους και τους εκλεγμένους της η «Δημοσιοϋπαλληλική Αγωνιστική Συσπείρωση» (ΔΑΣ) στην ΑΔΕΔΥ.

Σημειώνοντας πως οι παραπάνω δυνάμεις αποτελούν «συνήθεις υπόπτους» για τέτοιες μεθοδεύσεις, θυμίζει τα ανεπιτυχή «παντρολογήματα» των παρατάξεων της σοσιαλδημοκρατίας που μέχρι πριν λίγο καιρό επιχειρούσαν να ενωθούν όχι για τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά για να διατηρήσουν ρόλους και καρέκλες. Τώρα λοιπόν «περνούν στο επόμενο στάδιο», τονίζει η ΔΑΣ και εξηγεί:

«Επιστρατεύουν Ομοσπονδίες - κυριολεκτικά φαντάσματα, στήνουν διάτρητες διαδικασίες για να "εκλέξουν" νόθους αντιπροσώπους και έτσι επιχειρούν να διαμορφώσουν πλαστούς συσχετισμούς στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, κόντρα στη βούληση των εργαζομένων στο Δημόσιο».

Αποκαλυπτικά είναι τα συγκεκριμένα παραδείγματα που φέρνει η ΔΑΣ στην επιφάνεια, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη των ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ/ΠΑΣΟΚ και ΕΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ:

Στην Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών, ΠΟΓΕΔΥ, αρχικά αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μόνο εκλογή αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία «εξπρές», χωρίς συνεδριακή διαδικασία, όπως προβλέπεται για κάθε Ομοσπονδία από τη συνδικαλιστική νομοθεσία και το καταστατικό της. Μετά την κατακραυγή η πλειοψηφία του ΔΣ, χωρίς καν να συνεδριάσει, με τη σύμπραξη όμως των στελεχών των παρατάξεων ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΕΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ, εξέδωσε πρόσκληση για «έκτακτο» ηλεκτρονικό Συνέδριο, μόλις 20 ώρες πριν τη διεξαγωγή του!

Στο συγκεκριμένο «έκτακτο» - μαϊμού Συνέδριο, που διήρκεσε λίγο παραπάνω από μία ώρα, «εξελέγη» εφορευτική επιτροπή χωρίς την παρουσία δικαστικού, ενώ παραβιάστηκαν σωρεία άρθρων του καταστατικού της Ομοσπονδίας και διατάξεις του ν. 1264/82.

Στην Ομοσπονδία των υπαλλήλων του υπουργείου Εσωτερικών, ΟΣΥΠΕΣΔΑ, επιχειρείται να γίνει Συνέδριο για εκλογή αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ χωρίς να υπάρχει νόμιμη διοίκηση, καθώς η θητεία της έχει λήξει από τις 23 Ιούνη 2025 (το προηγούμενο Συνέδριο έγινε στις 23 Ιούνη 2022).

Το έκπτωτο ΔΣ όμως, που δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά από τότε που εξελέγη και συγκροτήθηκε, απτόητο, με τη σύμπλευση των στελεχών των συνδικαλιστικών παρατάξεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε και έδωσε μόνο του στον «εαυτό του» (!) παράταση στη θητεία του, παραβιάζοντας όχι μόνο την κοινή λογική αλλά και σειρά διατάξεων του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη η ΔΑΣ έθεσε τα παραπάνω θέματα, μαζί και με άλλες προσπάθειες νοθείας στις αρχαιρεσίες μιας σειράς Νομαρχιακών Τμημάτων. Εκεί η συζήτηση ήταν αποκαλυπτική όχι μόνο των προθέσεων των παρατάξεων της πλειοψηφίας, αλλά και του σχεδίου που έχουν για να αλλοιώσουν τον συσχετισμό στην ΑΔΕΔΥ.

Οπως σημειώνει η ΔΑΣ, «σύσσωμες οι ηγεσίες των παρατάξεων ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ όλα τα χαρακτήρισαν απλώς κάποιες παρατυπίες...!!! Σύσσωμες, αφού βέβαια πιο πριν είχαν συμφωνήσει στο μοίρασμα των αντιπροσώπων που εκλέγονται με το κοινό ψηφοδέλτιο που κατέβαζαν. Κριτήριο στην κατά το δοκούν στάση τους είναι το αν βγάζει η παράταξή τους αντιπρόσωπο. Αν και όταν βγάζει, τα "ευλογούν" όλα, δεν βρίσκουν λόγο παρέμβασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, φτάνοντας να ισχυρίζονται ότι η νομιμοποίηση των διαδικασιών και των αντιπροσώπων αποτελεί ευθύνη μόνο των δικαστηρίων και όχι του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος.

Φυσικά, όλα αυτά δεν αφορούν "λάθη" ή παρατυπίες, όπως τις ονομάτισαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων. Πρόκειται για σκόπιμη παραβίαση καταστατικών προβλέψεων, για εκλογές - παρωδία, για μοντάρισμα συσχετισμών υπέρ συγκεκριμένων παρατάξεων που θέλουν μια ΑΔΕΔΥ βολική, ακίνδυνη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολιτική στήριξης της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων».

«Τους ενημερώνουμε ότι τέτοια σχέδια και όποια άλλα απεργάζονται για να αλλοιώσουν τους πραγματικούς συσχετισμούς στην ΑΔΕΔΥ δεν πρόκειται να περάσουν», ξεκαθαρίζει η ΔΑΣ, απευθύνοντας κάλεσμα στους εργαζόμενους να καταδικάσουν με αποφασιστικότητα τις παρατάξεις της πλειοψηφίας που καταφεύγουν σε νοθείες και σε μεταξύ τους «κολεγιές» για να αλλοιώσουν την ψήφο των συναδέλφων. Προσθέτει μάλιστα ότι όχι τυχαία, «σε μια σειρά Νομαρχιακά Τμήματα (Ιωάννινα, Αρτα, Φλώρινα, Σπάρτη κ.ά.) οι συγκεκριμένες δυνάμεις συγκολλήθηκαν όχι απέναντι στην κυβέρνηση και την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά απέναντι στις ταξικές δυνάμεις, για να κρατήσουν καρέκλες και συσχετισμούς υπέρ τους».

Γι' αυτό και η ΔΑΣ μπροστά στις αρχαιρεσίες που απομένουν, αλλά και στο ίδιο το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, καλεί τους εργαζόμενους «να κάνουν το βήμα, να αφήσουν πίσω τους τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και να υπερψηφίσουν το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ».

«Με τη ΔΑΣ μπροστά να κάνουμε το βήμα!», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να κάνουμε την αλλαγή που χρειάζεται σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα! Την αλλαγή που θα αποτελέσει πραγματικό χαστούκι στην κυβερνητική πολιτική, εφαλτήριο για έναν πιο αποφασιστικό, πιο μαχητικό αγώνα το επόμενο διάστημα.

Με τη ΔΑΣ μπροστά για την οργάνωση του αγώνα για τις ανάγκες μας, για αξιοπρεπείς μισθούς, για σταθερή δουλειά, για δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Με τη ΔΑΣ μπροστά για να αντιπαρατεθούμε στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που μας εμπλέκουν σε νέους κινδύνους και μας στερούν όσα έχουμε ανάγκη.

Τώρα είναι η ώρα να αποδυναμώνουμε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και να ακυρώσουμε την προσπάθεια εκφυλισμού των συνδικάτων!

Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας.

Με τους αγώνες μας βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες».

ΝΤ Ιωαννίνων: Σημαντική άνοδος για τη ΔΑΣ απέναντι στο κοινό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ

Στο μεταξύ, και παρά τις παραπάνω μεθοδεύσεις, συνεχίζονται τα θετικά αποτελέσματα για τη ΔΑΣ στο Δημόσιο. Αυτήν τη φορά, σημαντική άνοδο καταγράφει το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ, σε ψήφους, ποσοστά και έδρες, στο Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ.

Συγκεκριμένα, η ΔΑΣ παραμένει δεύτερη δύναμη, όμως η ενίσχυσή της είναι διακριτή, αποτυπώνοντας την αποδοκιμασία των εργαζομένων στον κυβερνητικό συνδικαλισμό, που επέλεξε να εμφανίσει κοινό ψηφοδέλτιο, με δυνάμεις των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ και «ανένταχτων αριστερών».

Ετσι, η ΔΑΣ πήρε 58 ψήφους (27,6%) και 3 έδρες, από 43 ψήφους και 2 έδρες στις προηγούμενες αρχαιρεσίες. Το κοινό ψηφοδέλτιο των ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ πήρε 103 ψήφους (49%) και 5 έδρες, ενώ στις προηγούμενες το μεν ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 79 ψήφους, το δε του ΠΑΣΟΚ 32 ψήφους. Η ΔΑΚΕ πήρε 29 ψήφους και 1 έδρα, ενώ στις προηγούμενες είχε πάρει 27 ψήφους. Οι «Παρεμβάσεις» περιορίστηκαν στις 19 ψήφους και έχασαν την έδρα που είχαν.

Η ΔΑΣ λοιπόν είναι η μόνη δύναμη που καταγράφει συνεχή και καθαρή άνοδο, την ώρα που οι λοιπές παρατάξεις, παρά το κοινό ψηφοδέλτιο, παρουσιάζουν μείωση επιρροής σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι στόχος των ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ ήταν να ανακοπεί η διαφαινόμενη πρωτιά των ταξικών δυνάμεων της ΔΑΣ στο ΝΤ Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι οι ίδιες αυτές παρατάξεις στα πρωτοβάθμια σωματεία της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατέβηκαν με ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Ομως τελικά «συνασπίστηκαν» στις αρχαιρεσίες του ΝΤ, όχι για λόγους «ενότητας», ούτε για το καλό των αγώνων, αλλά «για να μην περάσει το τιμόνι του ΝΤ στα χέρια των ταξικών δυνάμεων».