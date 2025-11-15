Σταθμός για την κλιμάκωση της πάλης η Πανελλαδική Σύσκεψη στις 23 Νοέμβρη

Την υπόθεση της επιβίωσής τους έχουν πάρει στα χέρια τους οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, αντιπαλεύοντας την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που τους διώχνει από την παραγωγή και από τα χωριά τους.

Με πολύμορφη δραστηριότητα που απλώνεται σε πολλές περιοχές της χώρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θέτουν στο επίκεντρο τα δίκαια αιτήματά τους, που αφορούν τις άμεσες πληρωμές των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που δικαιούνται από το 2024, και τα διαχρονικά τους αιτήματα να είναι συνδεδεμένες οι επιδοτήσεις με την πραγματική παραγωγή, κατώτατες τιμές που θα καλύπτουν το μεγάλο κόστος παραγωγής, προστασία της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους.

Απέναντι στα μεγάλα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν, η μόνη λύση που αναγνωρίζουν για να μπορέσουν να πάρουν ανάσες επιβίωσης είναι η κλιμάκωση του συντονισμένου αγώνα. Αυτή θα καθοριστεί στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη που θα γίνει, έπειτα από σχετική απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, την Κυριακή 23 Νοέμβρη στις 12 μ. στη Νίκαια Λάρισας.

Ηδη με την αποφασιστική τους στάση έχουν ματαιώσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να υπονομεύσει την κλιμάκωση του αγώνα τους με μέτρα - κοροϊδία, που δεν αναστρέφουν ούτε στο ελάχιστο την εξαθλίωση στην οποία έχουν περιέλθει, αλλά και αξιοποιώντας την καταστολή με «αγροτοδικεία» για να τους τρομοκρατήσει.

Ετοιμάζονται για ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο

Το μήνυμα της αποφασιστικότητας για κλιμάκωση του αγώνα στάλθηκε τις προηγούμενες μέρες από τη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα από τις πολύ μαζικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σεκαιμετά από καλέσματα των

Συμμετέχοντας μαζικά στις συσκέψεις, εκατοντάδες αγροτοκτηνοτρόφοι στο έδαφος των οξυμένων προβλημάτων τους συζήτησαν συλλογικά την ανάγκη της αγωνιστικής και συντονισμένης κλιμάκωσης, κρατώντας ως βασικό συμπέρασμα πως ό,τι έχουν κατακτήσει μέχρι σήμερα ήταν αποτέλεσμα αγώνων, με τα τρακτέρ στους δρόμους και στα μπλόκα. Διατυπώθηκε μάλιστα η ανάγκη για ένα ισχυρό και μαζικό πανθεσσαλικό μπλόκο απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο, για να απαιτήσουν τα κοινά τους αιτήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγρότες όλης της Θεσσαλίας θα καθορίσουν από κοινού την αγωνιστική τους κλιμάκωση στην πανθεσσαλική σύσκεψη που θα γίνει την Τρίτη 18 Νοέμβρη στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων.

«Πλημμύρισε» με τρακτέρ η Αγιά

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή οι βιοπαλαιστές αγρότες της Αγιάς, υλοποιώντας την αγωνιστική απόφαση που πάρθηκε σε προηγούμενη σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων της περιοχής, έβγαλαν δυναμικά τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Με τη δυναμική τους συγκέντρωση ανέδειξαν και τα ιδιαίτερα προβλήματα των παραγωγών της περιοχής, όπως ο παγετός του Απρίλη, που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της παραγωγής. Οι αγρότες ανέδειξαν ότι τη στιγμή που προσπαθούν να σταθούν όρθιοι το υπουργείο ετοιμάζεται να εξαιρέσει τα κεράσια από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, επιχειρώντας να τα εντάξει σε κάποιο απροσδιόριστο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι το μοναδικό «όπλο» που διαθέτουν οι αγρότες απέναντι στην ασφυκτική κατάσταση που βιώνουν είναι η ενότητά τους και η οργάνωση του αγώνα τους.

Δεν περνά η τρομοκρατία των «αγροτοδικείων»

Την αλληλεγγύη τους στα στελέχη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, την ώρα που ήταν προγραμματισμένο σε βάρος τους «αγροτοδικείο», εξέφρασαν μαχητικά εργαζόμενοι και μαζικοί φορείς της Καρδίτσας πραγματοποιώντας συγκέντρωση έξω από το δικαστήριο της πόλης.

Εκεί, σε δήλωσή του ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ και ένας από τους «κατηγορούμενους», υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση αντί να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των αγροτών και να δώσει λύσεις, στήνει σήμερα ένα ακόμη "αγροτοδικείο". Μας κατηγορούν γιατί διεκδικήσαμε τα αυτονόητα, το δικαίωμα να επιβιώσουμε και την αξιοπρέπειά μας».

Πρόσθεσε ότι «δεν μας φοβίζουν ούτε τα "αγροτοδικεία", ούτε οι κλούβες των ΜΑΤ που ακόμα και σήμερα στείλανε εδώ. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν υπάρχει περιθώριο να μην αγωνιστούμε και θα τους νικήσουμε οργανωμένα, μέσα από τους Αγροτικούς Συλλόγους και την Πανελλαδική Επιτροπή».

Στην Κεντρική Μακεδονία

Το πρωί της Παρασκευής προχώρησαν σε κινητοποίηση και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ημαθίας, για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων. Συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στα Καβάσιλα Ημαθίας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στη Βέροια, έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται την επόμενη βδομάδα σε Ημαθία και Πέλλα, ενώ οι Αγροτικοί Σύλλογοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη την οποία οργάνωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας προχωρούν σε κινητοποίηση στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Βέροια την Παρασκευή 21 Νοέμβρη.

Αλλωστε, μέσα από μαζικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα σε Πέλλα και Ημαθία αποφασίστηκε η συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας την Κυριακή 23 Νοέμβρη.