ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ

Με κριτήριο τη θωράκιση των κερδών και όχι την προστασία των βιοπαλαιστών

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε την Παρασκευή νομοσχέδιο για την κύρωση της ΠΝΠ με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς και συναφείς διατάξεις».

Πρόκειται για μέτρα που έρχονται δεκαπέντε μήνες μετά την εμφάνιση της ευλογιάς στη χώρα, και ενώ ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα στην ύπαιθρο, με χιλιάδες βιοπαλαιστές να έχουν μείνει χωρίς εισόδημα. Επί της ουσίας πρόκειται για «μέτρα» που δεν προσφέρουν κάτι νέο, ενώ επαναλαμβάνονται διατάξεις που ήδη ισχύουν, με μοναδικό στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της οργής των κτηνοτρόφων που βλέπουν τα κοπάδια τους να αφανίζονται.

Κατά τη συζήτηση μάλιστα στην Ολομέλεια, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρας, και οι βουλευτές της κυβέρνησης με προκλητικό τρόπο επιχείρησαν να κουκουλώσουν τις ευθύνες τους, όπως και της ΚΑΠ της ΕΕ, που έχουν οδηγήσει σε ένα ακόμα μαζικό ξεκλήρισμα βιοπαλαιστών παραγωγών. Ο υπουργός έφτασε στο σημείο να ρίξει τις ευθύνες στους ίδιους τους παραγωγούς για την εξάπλωση της ευλογιάς, κάνοντας λόγο για παράνομες θανατώσεις αλλά και «μη εφαρμογή των μέτρων της κυβέρνησης», τα οποία βέβαια ήρθαν «κατόπιν εορτής» και αποσπασματικά.

Σε σχέση με τον εμβολιασμό, ο υπουργός επιβεβαίωσε πως κριτήριο για την άρνησή του είναι η προστασία της κερδοφορίας των βιομηχάνων της φέτας, σημειώνοντας πως δεν γίνεται να ...μπει σε κίνδυνο η εμπορική δύναμη, δηλαδή η «εξωστρέφεια» του προϊόντος, που άλλωστε έχει μετατρέψει και τη φέτα σε «είδος πολυτελείας» για τα λαϊκά στρώματα.

ΚΚΕ: Στον δρόμο θα κριθούν τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών

Το ΚΚΕ καταψήφισε το νομοσχέδιο, με τους βουλευτές του να αποκαλύπτουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και της ΕΕ, αλλά και να μεταφέρουν τις δίκαιες διεκδικήσεις επιβίωσης των αγροτοκτηνοτρόφων. Την Παρασκευή, στη δευτερολογία του ο ειδικός αγορητής του Κόμματος Βασίλης Μεταξάς χαρακτήρισε «κοροϊδία» τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση ως τάχα «επείγοντα», ενώ ανέδειξε ότι η αντιμετώπιση της ζωονόσου με βάση τα πρωτόκολλα της ΕΕ γίνεται με κριτήριο την προστασία της κερδοφορίας των βιομηχάνων και όχι των βιοπαλαιστών.

Σημείωσε ότι τις κατευθύνσεις της ΕΕ λιβανίζουν και τα άλλα κόμματα του συστήματος, ενώ στάθηκε στην αλλαγή που προωθεί η ΕΕ στον τρόπο απονομής των αποζημιώσεων, αλλά και στη μείωση των πιστώσεων στην αγροτική οικονομία, σε συνθήκες στροφής στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία.

Μίλησε για την εγκληματική για τους μικρούς αγροτοκτηνοτρόφους ΚΑΠ, που επιτρέπει τις αθρόες εισαγωγές ζωικού κεφαλαίου από το εξωτερικό, πράγμα που οδήγησε στην εξάπλωση της νόσου.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ έκανε ειδική αναφορά στον εμβολιασμό, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι τον αποφεύγει με αόριστες εξηγήσεις με μοναδικό κριτήριο την προστασία της κερδοφορίας των βιομηχανιών από την εξαγωγή της φέτας. Ενώ κατήγγειλε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος για την τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας πρώτα και κύρια από το κράτος, όπως και από τις γαλακτοβιομηχανίες, τα σφαγεία, τους μεγαλέμπορους ζωοτροφών κ.λπ.

Και κατέληξε λέγοντας ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μπαίνουν σε νέα φάση κινητοποιήσεων και ότι στους δρόμους θα κριθούν και θα γίνουν πράξη τα δίκαια αιτήματά τους.

Εγκληματική η πολιτική κράτους και κυβέρνησης

Παρεμβαίνοντας νωρίτερα στη συζήτηση, οι βουλευτές του ΚΚΕ μετέφεραν μια σειρά οξυμένα προβλήματα, αναδεικνύοντας την εγκληματική πολιτική κράτους και κυβέρνησης σε βάρος των αγροτών.

Συγκεκριμένα, στις πρόσφατες μεγάλες καταστροφές στον κάμπο της Καλλονής Λέσβου, εξαιτίας της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών, αναφέρθηκε η Μαρία Κομνηνάκα. Κατήγγειλε ότι κυβέρνηση, Περιφέρεια και δήμοι κάνουν μπαλάκι τις ευθύνες για την έλλειψη των αντιπλημμυρικών έργων, πριν τελικά τις φορτώσουν στα «ακραία καιρικά φαινόμενα» και την «κακιά ώρα». Κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην 100% αποζημίωση των πληγέντων και την πλήρη αποκατάσταση των καταστροφών.

Η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ ληστεύει τον μόχθο των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, γεννά και συγκαλύπτει τα σκάνδαλα και με την παύση πληρωμών τα φορτώνει στις πλάτες τους, επισήμανε ο Γιώργος Λαμπρούλης. Μιλώντας για την ευλογιά υπογράμμισε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της θα είχαν εξαλειφθεί αν κριτήριο της παραγωγής ήταν η ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι, όπως σήμερα, ο ανταγωνισμός της καπιταλιστικής αγοράς.

Στο μέτρο - κοροϊδία για τις μετακινήσεις κτηνιάτρων με τα γνωστά «εντέλλεσθε» στάθηκε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Δελής, τονίζοντας τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων. Επισήμανε και τις ευθύνες της ΚΑΠ για το γεγονός ότι προωθεί τη μετατροπή των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε «στυγνούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς», οδηγώντας στον περιορισμό της ζωντανής και αυτοπρόσωπης σύνδεσής τους με τους κτηνοτρόφους. Επίσης ανέδειξε και τις ευθύνες των Περιφερειών.