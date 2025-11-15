ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Συνέλευση στις 23 Νοέμβρη για την οργάνωση της απεργίας

Με στόχο η πανελλαδική πανοικοδομική απεργία στις 10 Δεκέμβρη να γίνει σταθμός στη διεκδίκηση των κρίσιμων αιτημάτων του κλάδου και να συμβάλει συνολικά στον αγώνα όλης της εργατικής τάξης, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που οργανώνει την Κυριακή 23 Νοέμβρη στις 10 π.μ. στα γραφεία του Συνδικάτου (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος).

Την απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας με αιτήματα αιχμής: Κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.