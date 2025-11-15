Αρχαιρεσίες σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία σε όλη τη χώρα με στόχο την ισχυροποίησή τους, τη βελτίωση των συσχετισμών υπέρ των εργαζομένων και της πάλης τους κόντρα στην εργοδοσία, στο κράτος και στα στηρίγματά της.

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Μέχρι τις 18 Νοέμβρη διενεργεί τις αρχαιρεσίες του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στην Αθήνα και στα κατά τόπους παραρτήματα.

Αναλυτικά, τα μέλη του ΠΜΣ ψηφίζουν στην Αττική στα γραφεία του Σωματείου (Σαπφούς 10): Το Σάββατο 15/11 10.00 - 18.00, την Κυριακή 16/11 10.00 - 18.00, τη Δευτέρα 17/11 10.00 - 15.00 και την Τρίτη 18/11 10.00 - 19.00.

Θεσσαλονίκη: Στο ΕΚ Θεσσαλονίκης στις 16/11 12.00 - 20.00 και στις 18/11 12.00 - 19.00.

Κρήτη: Στις 16/11 11.00 - 18.00 στο ΕΚ Ρεθύμνου και στις 18/11 09.00 - 19.00 στο ΕΚ Ηρακλείου. Στο ΕΚ Χανίων στις 15/11 15.00 - 20.00 και στις 18/11 15.00 - 19.00.

Θεσσαλία: Το Παράρτημα Λάρισας στο ΕΚ Λάρισας στις 15/11 και 16/11 12.00 - 19.00, στις 18/11 18.00 - 19.00. Το Παράρτημα Τρικάλων στο ΕΚ Τρικάλων στις 16/11 10.00 - 20.00 και στις 18/11 10.00 - 19.00. Το Παράρτημα Καρδίτσας στο ΕΚ Καρδίτσας στις 18/11 12.00 - 19.00.

Εύβοια: Στο ΕΚ Χαλκίδας στις 15/11 14.00 - 21.00, στις 16/11 12.00 - 20.00 και στις 18/11 13.00 - 19.00. Στο Αλιβέρι στις 17/11 στα γραφεία του ΕΚ 19.30 - 21.30.

Σάμος: Στις 17/11 στο Εργατικό Κέντρο - Καρλόβασι και στις 18/11 στο ΕΚ - Βαθύ.

Ζάκυνθος: Στις 16/11 10.00 - 13.00 και στις 18/11 18.00 - 19.00 στο ΕΚ Ζακύνθου.

Καλαμάτα: Στις 15/11 16.00 - 21.00 και στις 18/11 17.00 - 19.00 στον χώρο «Bassaviola» (Παπάζογλου 29).

Την Κυριακή η συνέλευση στο Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 16 Νοέμβρη στις 10 π.μ. στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος) απευθύνει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής.

Αλλα σωματεία

- Το Σωματείο στο Θέαμα - Ακρόαμα στην έδρα του (Σαπφούς 10, 5ος όροφος): Σάββατο 22/11 10.00 - 18.00, Κυριακή 23/11 10.00 - 18.00, Δευτέρα 24/11 10.00 - 18.00.

- Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας το Σάββατο 15/11 και την Κυριακή 16/11 11.00 - 19.00 στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ στην Αθήνα (Σολωμού 58).

- Η Ενωση Ελεγκτών - Λογιστών Αττικής το Σάββατο 15/11 και την Κυριακή 16/11, 10.00 - 18.00, στα γραφεία της (Κάνιγγος 27).

- Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών την Κυριακή 16/11 10.00 - 17.00 στο ΕΚΑ (Γερανίου 28, Αθήνα), την Πέμπτη 20/11 12.00 - 00.00 στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου και την Κυριακή 23/11 10.00 - 14.00 στο ΕΚΑ (Γερανίου 28, Αθήνα).

- Το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης το Σάββατο 15/11 στο Παράρτημα Ανατολικά 11.00 - 15.00 και στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 17.00 - 21.00, και την Κυριακή 16/11 στο ΕΚ Θεσσαλονίκης 11.00 - 21.00.