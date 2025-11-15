Συντονίζονται και διαδηλώνουν στην Πάτρα από όλη τη Δυτική Ελλάδα

Τη δράση τους μπροστά στη μεγάλη συγκέντρωση και το συλλαλητήριο που διοργανώνουν το Σάββατο 22 Νοέμβρη στην Πάτρα, εντείνουν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας, προετοιμάζοντας και τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια, την επόμενη μέρα.

Μάλιστα, σε συνέχεια των συντονισμένων δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στους νομούς, το πρωί της Παρασκευής ακολούθησε μαζική, δυναμική συγκέντρωση στον ΕΛΓΑ της Πάτρας, που κάλεσαν η Ομοσπονδία Αχαΐας και Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι.

Την κατάσταση των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων στον νομό, εκτός της μη καταβολής των συνδεδεμένων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, του αυξημένου κόστους παραγωγής και του αίσχους των «ανοιχτών τιμών» στα προϊόντα τους, έχουν επιβαρύνει οι πυρκαγιές του καλοκαιριού και οι ζωονόσοι.

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ήρθαν και οι πυρκαγιές, ενώ από τις 12 Αυγούστου δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών, που μετράνε χιλιάδες καμένες εκτάσεις ελαιόδεντρων, καταστροφές σε ποιμνιοστάσια, κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές εγκαταστάσεις στη Δυτική Αχαΐα, τον Ερύμανθο και περιμετρικά της Πάτρας.

Μέχρι πρόσφατα, άλλωστε, πληγέντες ακόμα ανέμεναν ελέγχους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις εκτιμήσεις ζημιών στον μηχανολογικό εξοπλισμό των κτηνοτροφικών και αγροτικών εγκαταστάσεών τους.

«Αγρότη πολέμα, σου πίνουνε το αίμα» και «τώρα με τα πόδια μετά με τα τρακτέρ, αν δεν δικαιωθούμε θα γίνει Κιλελέρ», ακούστηκαν δυνατά ξανά την Παρασκευή στον χώρο με κάλεσμα κλιμάκωσης της πάλης.

Με κεντρικό σύνθημα επίσης «Μπλόκο στην ΚΑΠ που μας ξεκληρίζει», αγρότες και κτηνοτρόφοι απαίτησαν άμεσα την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων για να μπορέσουν να παραμείνουν στην παραγωγή και τα χωριά τους.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα και η δημοτική αρχή με αντιπροσωπεία της, με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Διονύση Πλέσσα.

Κοινή δράση απέναντι στα οξυμένα προβλήματα

Μπροστά και στην κινητοποίηση του Σαββάτου, με τις Ομοσπονδίες να περιοδεύουν στα χωριά, ο «Ριζοσπάστης» συζήτησε με εκπροσώπους τους, όπως και του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου.

«Η κατάσταση με τις ζωονόσους έχει ξεφύγει και στην Αιτωλοακαρνανία», αναφέρει ο Γιάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, εξηγώντας: «Απ' άκρη σ' άκρη στα βόρεια εντοπίζονται κρούσματα καταρροϊκού πυρετού, ενώ στα νότια χτυπά η ευλογιά. Οι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν να χάσουν τις ενισχύσεις τους για το 2026, όσο μειώνονται τα κοπάδια τους, ειδικά από τον καταρροϊκό. Πρόκειται για τα αποτελέσματα των ανύπαρκτων μέτρων προστασίας μας με ευθύνη κυβέρνησης και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που μεταφέρουν τα πάντα στην ατομική ευθύνη».

Ιδιαίτερα για τις καλλιέργειες, τονίζει: «Είναι αδιανόητο με δύο ποταμούς και τις περισσότερες λίμνες στην περιοχή μας, αγρότες να μην μπορούν να ποτίσουν, λόγω έλλειψης δικτύων! Να πληρώνουν επίσης πανάκριβο ρεύμα με την πολιτική "απελευθέρωσης" της Ενέργειας που επιβαρύνει ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ που μετρούν υπέρογκα χρέη στη ΔΕΗ, τα οποία φορτώνονται και οι παραγωγοί...».

«Περιμέναμε έναν ολόκληρο χρόνο αποζημιώσεις για τη φωτιά του 2024 στην Τριταία, μέχρι που ήρθε και η νέα πυρκαγιά του Αυγούστου φέτος, να μεγαλώσει τα πλήγματα για αγρότες και κτηνοτρόφους», σημειώνει η Αθηνά Ηλιοπούλου, πρόεδρος της ΟΑΣ Αχαΐας, καυτηριάζοντας:

«Συνεχώς προστίθενται στην πλάτη μας νέα προβλήματα. Τις πυρκαγιές τις ακολούθησε η ευλογιά, που ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά. Την ίδια ώρα, συνεχής είναι η υποβάθμιση της υπαίθρου από το κράτος. Δύο σχολεία στον δήμο Ερυμάνθου μετατράπηκαν φέτος από τετραθέσια σε διθέσια, ενώ σχεδιάζουν και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα. Πώς να επιβιώσουν και οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι; Με αυτά τα μέτρα μας διώχνουν από τον τόπο μας...».

Ο Θανάσης Βομπίρης, πρόεδρος της ΟΑΣ Ηλείας, επισημαίνει από την πλευρά του: «Ο καταρροϊκός πυρετός, εξαιτίας της ανυπαρξίας μέτρων προστασίας μας με ευθύνη κυβέρνησης και Περιφέρειας, "θερίζει" κοπάδια εκτός της Πηνείας και σε περιοχές των δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Για τη συγκεκριμένη νόσο δεν προβλέπεται καν αποζημίωση, ενώ εμφανίστηκε και η ευλογιά στον νομό. Οποιος χάνει τα ζώα του δύσκολα τα επανακτά. Βγαίνει... εκτός κτηνοτροφίας.

Στις καλλιέργειες, η παραγωγή ελαιόλαδου αναμένεται μειωμένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές καθορίζονται από τα παιχνίδια μεγαλεμπόρων και μεταποιητών. Πληρώνουμε τις συνέπειες της ΚΑΠ της ΕΕ, των κυβερνήσεων και των κομμάτων που τη στηρίζουν. Απέναντι σε όλους αυτούς αγωνιζόμαστε και καλούμε σε ενδυνάμωση αυτής της πάλης».

Για την «εικόνα» στην Αιγιαλεία μίλησε ο Γιάννης Μποδιώτης, πρόεδρος του ΑΣ «Μπακόπουλος - Ντρίνιας», υπογραμμίζοντας: «Ξεκίνησε η ελαιοκομική περίοδος και οι τιμές στο λάδι είναι "ασανσέρ" ανάλογα με τις διαθέσεις κάθε μεγαλέμπορου και μεταποιητή. Η παραγωγή είναι μειωμένη, οι ελιές έχουν χαμηλά ποσοστά λαδιού. Με τη σταφίδα επίσης διαχρονικά η τιμή καθορίζεται από τις διαθέσεις μεγαλεμπόρων και μεταποιητών, ενώ δεν εντάχθηκε και στο "μέτρο 23", δεν αποζημιώθηκε για την ξηρασία της περσινής χρονιάς, ζημιά που είχε αντίκτυπο και στη φετινή παραγωγή.

Το κόστος παραγωγής επιβαρύνει η έλλειψη υποδομών άρδευσης, για όλες τις καλλιέργειες στην περιοχή, λόγω της διαχρονικής αδιαφορίας κυβερνήσεων, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα εμείς πουλάμε σε εξευτελιστικές τιμές και οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά αγοράζουν πανάκριβα».

Οι δίκαιες διεκδικήσεις

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται αυτή για αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων για όλες τις ζωονόσους, για αναπλήρωση εισοδήματος με κρατική ευθύνη, για να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ οι απώλειες από τον καταρροϊκό πυρετό. Επίσης, να προχωρήσει με ευθύνη του κράτους ο εμβολιασμός στα κοπάδια. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει άμεσα η αποπληρωμή των χρωστούμενων. Ενώ για το εισόδημα απαιτούν κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους, φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.