ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικές συντονισμένες κινητοποιήσεις

Eurokinissi

Μάχη για την επιβίωσή τους, κόντρα στην εξαθλίωση που τους επιβάλλει η πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που ληστεύει τον μόχθο τους και γεννά, συγκαλύπτει και φορτώνει στις πλάτες τους τα σκάνδαλα, δίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι όλης της χώρας. Διεκδικούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να μπορέσουν να συνεχίζουν να παράγουν εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές εισόδημα για εκείνους και τις οικογένειές τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με διευρυμένη σύνθεση η συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Η συνεδρίαση έγινε σε μαχητικό κλίμα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Ομοσπονδιών, Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων οι οποίοι μεταφέροντας το αγωνιστικό κλίμα που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας αποφάσισαν να προετοιμάσουν την κλιμάκωση του δίκαιου αγώνα επιβίωσης. Για να γίνει αυτό, το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις Ομοσπονδιών και Αγροτικών Συλλόγων, όπως και οι ενημερωτικές συσκέψεις συντονισμού και οργάνωσης της πάλης σε όλα τα χωριά των περιοχών της χώρας.

Σταθμό στην κλιμάκωση του πανελλαδικού συντονισμού των κινητοποιήσεων θα αποτελέσει η Πανελλαδική Σύσκεψη που όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοέμβρη, στη Νίκαια Λάρισας.

Δυναμώνουμε τη σύγκρουση με την πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ που μας καταληστεύουν

Eurokinissi

Την εισηγητική ομιλία στη συνεδρίαση έκανε οπρόεδρος τηςκαι μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Αρχικά αναφέρθηκε στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου, όπως είναι το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα που τους επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι, η έλλειψη υποδομών και μέτρων ουσιαστικής προστασίας των καλλιεργειών από καιρικά φαινόμενα, του ζωικού κεφαλαίου από ζωονόσους που έχουν οδηγήσει τους κτηνοτρόφους στην εξαθλίωση, κ.ο.κ.

Επιπλέον τόνισε ότι «η κυβέρνηση με την παύση πληρωμών φορτώνει στις πλάτες μας το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο ευθύνονται η ίδια και η ΕΕ. Ηδη μας χρωστάνε πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κυβέρνηση διαμηνύει ότι τα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ θα πληρωθούν είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από μελλοντικές επιδοτήσεις. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση αυτοί που θα "ματώσουμε" θα είμαστε ξανά εμείς και ο ελληνικός λαός».

Οπως ανέδειξε ο Ρ. Μαρούδας, «την ώρα που σε εμάς χρωστάνε εκατομμύρια και όλο μας λένε πως "δεν έχουν χρήματα" για τις ανάγκες μας, την ίδια ώρα μοιράζουν δισεκατομμύρια για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας. Σε αυτές τις ανάγκες είναι προσαρμοσμένες οι κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ, που προβλέπει πετσοκομμένες ενισχύσεις για εμάς τους βιοπαλαιστές, ώστε να εξασφαλιστούν τα κονδύλια για την πολεμική προετοιμασία».

Ξεκαθάρισε ότι απέναντί τους οι βιοπαλαιστές «έχουν αυτήν ακριβώς την πολιτική. Εχουν την ΚΑΠ της ΕΕ, που αποτελεί εργαλείο συγκέντρωσης της παραγωγής, έχουν τους βιομηχάνους και μεγαλεμπόρους, που αρπάζουν τη σοδειά τους σε χαμηλές τιμές και τους πουλάνε πανάκριβα τα εφόδια. Αυτήν την πολιτική υλοποιούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά».

Γι' αυτό, υπογράμμισε, μονόδρομος για τους βιοπαλαιστές είναι ο δρόμος του συντονισμένου αγώνα, αφού «διαχρονικά ό,τι έχουμε κατακτήσει ήταν αποτέλεσμα της δικής μας δράσης, με κινητοποιήσεις, μπλόκα, συλλαλητήρια, πίεση προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Ούτε ήθελαν, ούτε μας έδωσαν κάτι χωρίς να το διεκδικήσουμε και να το κατακτήσουμε με τη μαζική και μαχητική συμμετοχή μας.

Μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να πιέσουμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Αυτός είναι ο δρόμος που χρειάζεται και σήμερα να πορευτούμε και είναι μονόδρομος! Γυρνάμε την πλάτη σε όσους προσπαθούν να σπείρουν την απογοήτευση και τη μοιρολατρία».

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται οργανωμένο αγροτικό κίνημα που δεν θα γίνεται "πρόθυμος" συνομιλητής της εκάστοτε κυβέρνησης για να κάνει προτάσεις διαχείρισης της ΚΑΠ, αλλά θα παλεύει συντονισμένα και πανελλαδικά σε σύγκρουση με το σύνολο της πολιτικής που μας ξεκληρίζει, σε κοινή δράση με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Η δύναμή μας είναι οι Αγροτικοί Σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων», ξεκαθάρισε ο Ρ. Μαρούδας.

Δυναμώνουμε την οργάνωση και τον συντονισμό της δράσης μας

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο και άλλα μέλη της Γραμματείας της ΠΕΜ, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Αγροτικών Συλλόγων από πολλές περιοχές της χώρας, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ταυτόχρονα, μεταφέρθηκε πλούσια πείρα από την οργάνωση πολύμορφων κινητοποιήσεων που διεξάγονται με συνέχεια, και που όπως ειπώθηκε είναι ανάγκη να ενταθούν το προσεχές διάστημα.

Οπως και από την εισήγηση, έτσι και από τις περισσότερες ομιλίες στη συνεδρίαση εκφράστηκε η μεγάλη οργή που νιώθουν οι βιοπαλαιστές για την κυβέρνηση και την πολιτική της, αλλά και η πεποίθηση ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να συγκρουστούν με αυτήν είναι το δυνάμωμα του πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα, με τα τρακτέρ στους δρόμους, με συμπόρευση με τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα που πλήττονται από την ίδια πολιτική.