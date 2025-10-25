ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μεγάλη σύσκεψη για την οργάνωση και τη συνέχεια του αγώνα

Σε μεγάλη σύσκεψη προχωρούν την Τετάρτη 12 Νοέμβρη στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «STUDIO» (Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής) Συνδικάτα της Αττικής με Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, οργανώνοντας την αγωνιστική συνέχεια στη δράση τους μετά και τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 1ης και 14ης Οκτώβρη.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αγώνα ενάντια στο εκτρωματικό νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς και της «ευελιξίας», στο επίκεντρο μπαίνει η μάχη για να μείνουν στα χαρτιά οι νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις, για να ανέβει η διεκδίκηση σε κλάδους και χώρους δουλειάς για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Το κάλεσμα για τη σύσκεψη απευθύνουν μέχρι στιγμής: Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και τα Συνδικάτα - Σωματεία: Οικοδόμων, Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμού», Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», Επισιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Αττικής.

Η εργατική τάξη έδειξε τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα

«Στις μεγάλες απεργίες και στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 1ης και 14ης του Οκτώβρη, οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους έβαλαν σφραγίδα στη μεγάλη αναμέτρηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους και την κυβέρνηση της ΝΔ. Είναι παρακαταθήκη στη μάχη για μείωση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, για το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο που αποτελεί το επίκεντρο της πάλης απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα της 13ωρης δουλειάς και της "ευελιξίας".

Είναι συνέχεια της πάλης μας απέναντι στους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων, που σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ, τις τελευταίες δεκαετίες ξηλώνουν όλο και περισσότερα δικαιώματά μας και μας γυρνάνε πίσω στον μεσαίωνα. Είναι ταυτόχρονα και κορύφωση των αγώνων που ξετυλίγονται σε δεκάδες κλάδους και χώρους δουλειάς για να πεταχτούν στα σκουπίδια οι αντιδραστικοί νόμοι, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία δείχνει και την τεράστια αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στον λαό μας από τα εξαντλητικά ωράρια και τους χαμηλούς μισθούς, από τη μεγάλη φοροληστεία και την ακρίβεια, από τις υπέρογκες δαπάνες για Υγεία, Πρόνοια, Εκπαίδευση, στέγαση, από τις μεγάλες θυσίες που κάνουμε για να πληρωθεί ο λογαριασμός της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ένταση της καταστολής και από τη δράση ενός - από τη φύση του εχθρικού για τον λαό - κράτους που μας πνίγει με την μπόχα της συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος των Τεμπών.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το ρεκόρ αποφάσεων συμμετοχής στην απεργία χωρίς απόφαση της ΓΣΕΕ, που στις 14 του Οκτώβρη έφτασε τα 38 μεγαλύτερα Εργατικά Κέντρα και τις 18 Ομοσπονδίες, δίπλα στις εκατοντάδες αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Είναι η 5η απεργία που γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια χωρίς απόφαση της ξεπουλημένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ, κόντρα συνολικά στον υπονομευτικό ρόλο των ηγετικών συνδικαλιστικών στελεχών των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και έχουν ψηφίσει αυτά τα αντεργατικά εκτρώματα.

Επιβεβαιώνεται η δύναμη του οργανωμένου λαού! Η δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης, που δεν τα διπλώνει, που δεν συμβιβάζεται με ψίχουλα, που δεν παγιδεύεται στα παζάρια για την αναζήτηση "μεσσιών" που θα μας λύσουν τα προβλήματα.

Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!

Αυτή η μεγάλη παρακαταθήκη είναι εντολή να συνεχίσουμε τον αγώνα μας!

Για να μπουν στο προσκήνιο τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να καταργηθεί η ευελιξία του. Για να ενισχυθεί η πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο! Για να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες της ανάπτυξης της παραγωγής και της επιστήμης. Για ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Ο,τι παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές αγωνιστών πρέπει να το παραδώσουμε καλύτερο στα παιδιά μας.

Εφόδιό μας είναι η πείρα που συσσωρεύεται. Να αχρηστεύουμε την κυβερνητική προπαγάνδα, τα κούφια λόγια των κομμάτων που συμφωνούν με αυτή τη βαρβαρότητα. Προχωράμε αποφασιστικά ακυρώνοντας την εργοδοτική τρομοκρατία, δίνοντας θάρρος και φωνή σε περισσότερους εργαζόμενους, με την ίδρυση νέων σωματείων. Δυνατός εργαζόμενος είναι ο οργανωμένος εργαζόμενος!

Προσπερνάμε τις ηγετικές ομάδες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, τα στηρίγματα του κεφαλαίου μέσα στο κίνημα που κηρύττουν την υποταγή. Την ίδια στιγμή που δίναμε τη μάχη ενάντια στο νομοσχέδιο για το 13ωρο η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ πραγματοποιούσε συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, που ετοιμάζει νέα επίθεση για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με στόχο να βάλει εμπόδια στην υπογραφή τους προς όφελος του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων κ.λπ.

Παίρνουμε την πρωτοβουλία Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Τώρα πρέπει να δυναμώσουν οι Συλλογικές διαδικασίες - οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς που φέρνουν στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες - το δίκιο των εργαζομένων.

Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!

- Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης και 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

- Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε τον νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους, ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

- Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στεκόμαστε στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δυναμώνουμε τη δράση και την αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των κορακιών πάνω στο βιος του λαού.

- Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση».