Απλώνεται ο αγώνας σε όλη τη χώρα

Σε μαζική, μαχητική κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη γέφυρα Πηνειακού Λάδωνα προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι και αγρότες της Ηλείας, μετά από κάλεσμα τηςκαι του

Με δεκάδες τρακτέρ στη γέφυρα και όχι μόνο, αγροτοκτηνοτρόφοι αρκετοί με τις οικογένειές τους προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό της, σημειώνοντας την ανάγκη άμεσης ικανοποίησης των δίκαιων αιτημάτων τους.

«Το πρόβλημα με τον καταρροϊκό είναι έντονο σε όλη την περιοχή, από την Πηνεία από άκρη σε άκρη, μέχρι την Αρχαία Ολυμπία και το Βαρθολομιό», σημείωσε μεταξύ άλλων στην παρέμβασή του ο Δημήτρης Χρέπας, γραμματέας του ΑΣ Πηνείας, προσθέτοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον νομό, αλλά όλη τη χώρα, λόγος για τον οποίο απαιτούνται με ευθύνη του κράτους όλα τα αναγκαία μέτρα.

«Δεν πρέπει να θεωρείται ότι γίνεται ενημέρωση στους κτηνοτρόφους, με ένα δελτίο Τύπου ή με συσκέψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπου δεν καλούμαστε καν. Ακόμη και όταν γίνονται γνωστά αυτά τα δελτία, χάνει η μάνα... το παιδί», καυτηρίασε, σημειώνοντας ότι δεν γίνεται να μετατίθενται όλα στην ατομική ευθύνη.

Καταγγέλλοντας και την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ που εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, δημιουργώντας και προβλήματα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το «σκάνδαλο» του οποίου το «μάρμαρο» πληρώνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, παρέμβαση έγινε και από τον Νίκο Αγάλο, γραμματέα της ΟΑΣΗ.

Αποφασίστηκε και με ανοιχτή σύσκεψη στον χώρο κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε συντονισμό με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και με αντίστοιχες αποφάσεις των Αγροτικών Συλλόγων και της Ομοσπονδίας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Απαιτήθηκε επιπλέον άμεσα να καταβληθούν αποζημιώσεις στο 100% των πληγέντων από ζωονόσους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να στελεχωθούν όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες.

Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν αντιπροσωπείες εργατικών συνδικάτων, μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Πηνείας, ο Αγγελος Κολόσακας, περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.ά. φορείς.

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, από κοινού με Αγροτικούς Συλλόγους, προχωρά σε συσκέψεις σε περιοχές του νομού για ενημέρωση αλλά και για οργάνωση της πάλης.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 27 Οκτώβρη θα βρεθεί στην Αμφιλοχία (8 μ.μ. ταβέρνα «Ικαρος») και την Τετάρτη 29 Οκτώβρη στην Κατούνα (7.30 μ.μ., αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

Στις συσκέψεις ενημερώνοντας τους κτηνοτρόφους συμμετέχει και ο Νίκος Φλώρος, κτηνίατρος, μέλος της ΓΣ του ΓΕΩΤΕΕ.

Κινητοποίηση στην Πάτρα στις 30 Οκτώβρη

Στην Αχαΐα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί σε κινητοποίηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, την Πέμπτη 30 Οκτώβρη στις 12 μ. Απαιτεί μεταξύ άλλων άμεσες καταγραφές (που έχουν καθυστερήσει και με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) και αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις φωτιές του Αυγούστου.

Σε ρυθμούς κλιμάκωσης σε Στερεά και Εύβοια

Σε ρυθμούς κλιμάκωσης των αγωνιστικών κινητοποιήσεων βρίσκονται και οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι σε Στερεά και Εύβοια, αφού εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων της περιοχής συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στη Φθιώτιδα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι και η Ομοσπονδία τους, μετά τη δυναμική κινητοποίηση την περασμένη Τετάρτη στα δικαστήρια της Λαμίας, έδωσαν το «παρών» στη συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ενώ σε σύσκεψη την Πέμπτη 30 Οκτώβρη, στις 8.30 μ.μ., στην Ανθήλη, θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Την έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων, την Κυριακή 2 Νοέμβρη, στις 11.30 π.μ., με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον δρόμο Χαλκίδας - Ιστιαίας στη θέση «Παλιουριάς», αποφάσισαν σε σύσκεψη οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας.

Αντιπροσωπεία του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας συμμετείχε στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Λάρισα, συντονίζοντας τη δράση του με τους συναδέλφους του στην υπόλοιπη χώρα, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος σχεδιάζει πρόγραμμα περιοδειών σε χωριά της περιοχής.

Στη συνεδρίαση της Λάρισας συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι Αγροτικών Συλλόγων της Βοιωτίας, που τις επόμενες ημέρες θα καθορίσουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα. Ηδη, αγρότες της Λιβαδειάς, του Ορχομενού και των γύρω χωριών, μαζί με τους συλλόγους τους, προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως η συγκέντρωση τρακτέρ και διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Λιβαδειάς - Ορχομενού και η αγωνιστική υποδοχή κυβερνητικού κλιμακίου στο διοικητήριο της Λιβαδειάς.