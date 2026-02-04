Για να γίνει το ΕΚΑ πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, ισχυρή ΔΑΣ στο 33ο Συνέδριο!

Το 33ο Συνέδριο του ΕΚΑ διεξάγεται σε μια περίοδο που η επίθεση του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και της ΕΕ στη ζωή μας δεν έχει προηγούμενο. Οι εργαζόμενοι της Αθήνας πληρώνουμε καθημερινά το βαρύ τίμημα των αντεργατικών νόμων των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, που ξήλωσαν κατακτήσεις δεκαετιών για να θωρακίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Η πλήρης αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, η εντατικοποίηση που οδηγεί σε πληθώρα εργατικών «ατυχημάτων» και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης μέσω του ΓΕΜΗΣΟΕ αναδεικνύουν την κοινή στρατηγική κυβέρνησης και εργοδοσίας για ένα κίνημα υποταγμένο και αφοπλισμένο. Συνυπεύθυνες γι' αυτήν την κατάσταση είναι η ηγεσία της ΓΣΕΕ και οι παρατάξεις ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ, που στην πράξη στηρίζουν τις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις και υπογράφουν «κοινωνικές συμφωνίες» με τον ΣΕΒ, αφήνοντας τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Είτε περιμένοντας «κυβερνητικούς σωτήρες» είτε λειτουργώντας ως βολικοί συνομιλητές της εργοδοσίας, οι δυνάμεις της συνδιαχείρισης αποτελούν ανάχωμα στην ανάπτυξη ταξικών αγώνων.

Απέναντι σε αυτούς τους «μεσάζοντες» της βάρβαρης πολιτικής, ο κόσμος της εργασίας δεν πρέπει να έχει καμία αυταπάτη: Η λύση δεν θα έρθει από αυτούς που μας οδήγησαν στον εργασιακό Μεσαίωνα. Στο 33ο Συνέδριο του ΕΚΑ χρειαζόμαστε πρωτοπόρους αγωνιστές, που θα μετατρέψουν το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας σε ζωντανό όργανο πάλης και πραγματικό όπλο στα χέρια των σωματείων.

Θέλουμε ένα ΕΚΑ που θα παλεύει για Συλλογικές Συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις, για συγκροτημένα δικαιώματα και μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, στεκόμενο έμπρακτα στο πλευρό των γυναικών, των νέων και των μεταναστών εργαζομένων. Δεν χρειαζόμαστε ένα ΕΚΑ των δελτίων Τύπου και της θεσμικής αποδοχής, αλλά έναν πραγματικό οργανωτή της αντεπίθεσης, που θα συγκρούεται καθημερινά με την εργοδοσία σε κάθε χώρο δουλειάς. Για τον λόγο αυτό, στηρίζουμε τις δυνάμεις της ΔΑΣ!

Οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ έχουν πραγματική αναφορά στους χώρους δουλειάς και υπερασπίζονται έμπρακτα τα συμφέροντά μας, κόντρα στα σχέδια του κρατικού ελέγχου. Παλεύουμε για ένα ΕΚΑ πραγματικό στήριγμα για κάθε σωματείο, που δεν θα δέχεται να γίνουν οι εργαζόμενοι γρανάζια της πολεμικής μηχανής του ιμπεριαλισμού. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας, ενισχύστε τη ΔΑΣ, για να γίνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και πάλι το δικό μας κάστρο αγώνα!