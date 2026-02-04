ΤΡΙΚΑΛΑ

Να μη λείψει κανείς από τα Σωματεία! Δουλειά σημαίνει ζωή, όχι θάνατος!

Ενα μεγάλο «Δεν πάει άλλο! Θέλουμε να γυρνάμε στα σπίτια μας ασφαλείς από τη δουλειά μας» ακούστηκε από την απεργιακή συγκέντρωση του Συνδικάτου Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών στα Τρίκαλα. Εκεί όπου η εργατική τάξη από τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας θρηνεί και οργίζεται για τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους με αποτρόπαιο τρόπο, αφού το εργοστάσιο - «πρότυπο» αποδείχθηκε «ανοιχτός τάφος».

Εκεί βρέθηκαν και απεργοί από το Σωματείο Τυροκόμων Ελασσόνας, που μετέβησαν συντεταγμένα στην απεργιακή συγκέντρωση για να διαδηλώσουν μαζί τους «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές».

Οι εργαζόμενοι του κλάδου διατράνωσαν μαχητικά την απαίτησή τους να επιστρέφουν όρθιοι από το μεροκάματο, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και δικαιώματα που αντιστοιχούν στη σημερινή εποχή. Οι απεργοί έκαναν πράξη την υπόσχεσή τους: «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε!».

Παίρνοντας τη σκυτάλη από την απεργία στον νομό την προηγούμενη Τρίτη, ως άμεση και μαχητική απάντηση στο φριχτό εργοδοτικό έγκλημα, χθες οι εργαζόμενοι έκαναν για άλλη μια φορά καθαρό σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω από τα δίκαια αιτήματα για την ίδια τη ζωή και την ασφάλειά τους.

«Φοβούνται γιατί ξέρουν πως οι εργαζόμενοι μπορούν χωρίς αυτούς»

Εκ μέρους τουαπηύθυνε χαιρετισμό στη συγκέντρωση οτονίζοντας: «Για εμάς τους εργαζόμενους η ασφάλεια δεν είναι χαρτιά μιας τεχνικής έκθεσης που θα πεταχτεί σε έναν φάκελο σε συρτάρι της Περιφέρειας. Είναι το δικαίωμά μας να γυρίζουμε σπίτι όρθιοι. Δεν είναι κόστος. Είναι βάρδιες με επαρκές προσωπικό, με μέτρα, να συντηρούνται οι εγκαταστάσεις. Οι ζωές μας δεν είναι πιθανότητες, δεν γίνεται να αφήνουμε την προστασία μας στην τύχη, ούτε σε ανακοινώσεις μετά από κάθε τραγωδία. Θέλει οργάνωση από πριν. Φωνή μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς για όσα μας αξίζουν».

«Δεν ανεχόμαστε την εργοδοτική βία, που στάζει αίμα και δολοφόνησε πέντε μανάδες εργάτριες», ανέφερε στον δικό της χαιρετισμό η Ειρήνη Πετράκη εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Τρικάλων. Καταγγέλλοντας την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων, σημείωσε ότι «στο όνομα της "ισότητας των φύλων" αποφάσισε την άρση της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας των γυναικών, που αποτελούσε κατάκτηση του εργατικού και γυναικείου κινήματος, για την προστασία του γυναικείου οργανισμού».

Οργανωμένοι στα σωματεία θα παλέψουμε ενάντια στην εγκληματική πολιτική του κέρδους

Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών και γραμματέας του Εργατικού Κέντρου. Ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι «πριν ακόμα κατακάτσουν οι φλόγες, σαν έτοιμος από καιρό στήθηκε ο μηχανισμός της συγκάλυψης εργοδοτικών ευθυνών, με στόχο να αθωωθεί η πολιτική του κέρδους, που μετατρέπει σε τάφους τους χώρους δουλειάς μας. Πρώτοι - πρώτοι τα κυβερνητικά παπαγαλάκια και κάτι πρόθυμοι τοπικοί παράγοντες της Θεσσαλίας έπιασαν τα "πόστα". Μίλησαν για την "κακιά ώρα", συμπόνεσαν τον "αυτοδημιούργητο" επιχειρηματία, το "εργοστάσιο - πρότυπο" των "σύγχρονων υποδομών" και "ευρωπαϊκών προδιαγραφών". Με περισσή χυδαιότητα και κλιμακωτά, απαιτώντας "σιωπητήριο", άρχισαν να κουνούν το δάχτυλο στα Συνδικάτα και στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, που προειδοποιούσαν».

Κάλεσε τους εργαζόμενους να σκεφτούν «ποιος στέκεται απέναντι σε όλους αυτούς που μπορεί να φαντάζουν παντοδύναμοι αλλά δεν είναι: Γιατί τρέμουν τα σωματεία και τη δράση τους, γι' αυτό κουβαλάνε την αστυνομία έξω από τους χώρους δουλειάς, για να μην έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους. Γιατί αυτοί ξέρουν πως οι εργαζόμενοι μπορούν χωρίς αυτούς, αλλά αυτοί χωρίς να μας εκμεταλλεύονται δεν θα μπορούσαν να έχουν κέρδη».

Ξεκαθάρισε πως «είμαστε και εμείς εδώ αποφασισμένοι, δυνατοί, οργανωμένοι στα σωματεία μας, να μπλοκάρουμε αυτήν την πολιτική που δεν μας λογαριάζει για ανθρώπινες ζωές, να βάλουμε φρένο σε όσους με τις πολιτικές τους μας έχουν κάνει σύγχρονους δούλους. Είναι ανάγκη τα σωματεία μας να μαζικοποιηθούν, με εγγραφές και δράση νέων συναδέλφων από όλες τις βιομηχανίες του κλάδου της περιοχής, να μη μείνει κανένας εργαζόμενος μόνος του. Να βγει πείρα από την καθημερινότητα που ζούμε μέσα στους χώρους δουλειάς μας, από το εργοδοτικό έγκλημα της "Βιολάντα". Να πιστέψουμε στη δύναμη και στο δίκιο μας για να νικήσουμε!».