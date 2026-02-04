Νέα μαζική συγκέντρωση στην πόλη όπου έγινε το μακελειό της «Βιολάντα»
Εκεί βρέθηκαν και απεργοί από το Σωματείο Τυροκόμων Ελασσόνας, που μετέβησαν συντεταγμένα στην απεργιακή συγκέντρωση για να διαδηλώσουν μαζί τους «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές».
Οι εργαζόμενοι του κλάδου διατράνωσαν μαχητικά την απαίτησή τους να επιστρέφουν όρθιοι από το μεροκάματο, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και δικαιώματα που αντιστοιχούν στη σημερινή εποχή. Οι απεργοί έκαναν πράξη την υπόσχεσή τους: «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε!».
Παίρνοντας τη σκυτάλη από την απεργία στον νομό την προηγούμενη Τρίτη, ως άμεση και μαχητική απάντηση στο φριχτό εργοδοτικό έγκλημα, χθες οι εργαζόμενοι έκαναν για άλλη μια φορά καθαρό σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω από τα δίκαια αιτήματα για την ίδια τη ζωή και την ασφάλειά τους.
«Δεν ανεχόμαστε την εργοδοτική βία, που στάζει αίμα και δολοφόνησε πέντε μανάδες εργάτριες», ανέφερε στον δικό της χαιρετισμό η Ειρήνη Πετράκη εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Τρικάλων. Καταγγέλλοντας την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων, σημείωσε ότι «στο όνομα της "ισότητας των φύλων" αποφάσισε την άρση της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας των γυναικών, που αποτελούσε κατάκτηση του εργατικού και γυναικείου κινήματος, για την προστασία του γυναικείου οργανισμού».
Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών και γραμματέας του Εργατικού Κέντρου. Ανάμεσα σε άλλα τόνισε ότι «πριν ακόμα κατακάτσουν οι φλόγες, σαν έτοιμος από καιρό στήθηκε ο μηχανισμός της συγκάλυψης εργοδοτικών ευθυνών, με στόχο να αθωωθεί η πολιτική του κέρδους, που μετατρέπει σε τάφους τους χώρους δουλειάς μας. Πρώτοι - πρώτοι τα κυβερνητικά παπαγαλάκια και κάτι πρόθυμοι τοπικοί παράγοντες της Θεσσαλίας έπιασαν τα "πόστα". Μίλησαν για την "κακιά ώρα", συμπόνεσαν τον "αυτοδημιούργητο" επιχειρηματία, το "εργοστάσιο - πρότυπο" των "σύγχρονων υποδομών" και "ευρωπαϊκών προδιαγραφών". Με περισσή χυδαιότητα και κλιμακωτά, απαιτώντας "σιωπητήριο", άρχισαν να κουνούν το δάχτυλο στα Συνδικάτα και στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, που προειδοποιούσαν».
Κάλεσε τους εργαζόμενους να σκεφτούν «ποιος στέκεται απέναντι σε όλους αυτούς που μπορεί να φαντάζουν παντοδύναμοι αλλά δεν είναι: Γιατί τρέμουν τα σωματεία και τη δράση τους, γι' αυτό κουβαλάνε την αστυνομία έξω από τους χώρους δουλειάς, για να μην έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους. Γιατί αυτοί ξέρουν πως οι εργαζόμενοι μπορούν χωρίς αυτούς, αλλά αυτοί χωρίς να μας εκμεταλλεύονται δεν θα μπορούσαν να έχουν κέρδη».
Ξεκαθάρισε πως «είμαστε και εμείς εδώ αποφασισμένοι, δυνατοί, οργανωμένοι στα σωματεία μας, να μπλοκάρουμε αυτήν την πολιτική που δεν μας λογαριάζει για ανθρώπινες ζωές, να βάλουμε φρένο σε όσους με τις πολιτικές τους μας έχουν κάνει σύγχρονους δούλους. Είναι ανάγκη τα σωματεία μας να μαζικοποιηθούν, με εγγραφές και δράση νέων συναδέλφων από όλες τις βιομηχανίες του κλάδου της περιοχής, να μη μείνει κανένας εργαζόμενος μόνος του. Να βγει πείρα από την καθημερινότητα που ζούμε μέσα στους χώρους δουλειάς μας, από το εργοδοτικό έγκλημα της "Βιολάντα". Να πιστέψουμε στη δύναμη και στο δίκιο μας για να νικήσουμε!».