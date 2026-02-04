«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»

Σημαντικό βήμα συντονισμού της δράσης των λιμενεργατών αποτελεί ηοπότε πραγματοποιείται και η απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια μέρα έχει οριστεί ωςμε σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Απεργίες, διαδηλώσεις και άλλες δράσεις ξεδιπλώνονται από λιμενεργάτες στα εξής 20 λιμάνια των συγκεκριμένων χωρών:

- Ιταλία: Παλέρμο, Σαλέρνο, Τσιβιταβέκια, Γένοβας, Λιβόρνο, Τεργέστης, Ραβένας, Ανκόνα, Μπάρι, Κροτόνε

- Ελλάδα: Πειραιά, Ελευσίνας

- Χώρα των Βάσκων: Μπιλμπάο, Πασάια

- Τουρκία: Αττάλειας, Μυρσίνης

- Γαλλία: Μασσαλίας

- Μαρόκο: Ταγγέρη, Καζαμπλάνκα, Σάφι

Πρόκειται για σημαντικό βήμα κοινής δράσης των εργατών, που προετοιμάζεται εδώ και καιρό, ενώ ήδη από τις 26 Σεπτέμβρη συνδικάτα λιμενεργατών υπέγραψαν στη Γένοβα τη σχετική διακήρυξη, «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο».

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνδικάτα USB Ports (Ιταλία), ΕΝΕΔΕΠ (Ελλάδα), Organisation Democratique du Travail - ODT (Μαρόκο), Liman-ls (Τουρκία) και LAB (Χώρα των Βάσκων) προωθούν το αγωνιστικό κάλεσμα σε όλα τα ευρωπαϊκά, μεσογειακά και διεθνή συνδικάτα λιμενεργατών που συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες, καλώντας τα να συμμετάσχουν σε αυτήν την ημέρα διαμαρτυρίας και «η κινητοποίηση αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική, ανοιχτή και συμμετοχική».

Οπως σημείωναν ανάμεσα σε άλλα στο κάλεσμά τους, «επαναβεβαιώνουμε τη διαρκή επικαιρότητα των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Σε αυτές συγκαταλέγονται: Η απαίτηση να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους συμμάχους του, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Το άνοιγμα σταθερών ανθρωπιστικών διαδρόμων. Η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ ("ReArm Europe"). Και η διεκδίκηση των ευρωπαϊκών και μεσογειακών λιμανιών ως λιμανιών ειρήνης.

Η γενοκτονία συνεχίζεται, όπως και πολλοί άλλοι πόλεμοι, ενώ πλέον είναι ξεκάθαρο ότι το σχέδιο επανεξοπλισμού οδηγεί στη στρατιωτικοποίηση των λιμανιών και των στρατηγικών υποδομών που είναι απαραίτητες για τις πολεμικές προετοιμασίες.

Αυτά τα σχέδια επανεξοπλισμού γίνονται ευπρόσδεκτα από εφοπλιστές και διαχειριστές τερματικών σταθμών, καθώς επιτρέπουν μια ισχυρή ώθηση προς την αυτοματοποίηση, τη μείωση της απασχόλησης και την υπονόμευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Η πολεμική οικονομία περικόπτει τους μισθούς των λιμενεργατών, τα δικαιώματά μας και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χρόνου εργασίας.

Μοιραζόμενοι την αποφασιστικότητα να απορρίψουμε κάθε συνενοχή των εργαζομένων στα λιμάνια στη μεταφορά όπλων και πολεμικού υλικού και να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στις συνέπειες της πολεμικής οικονομίας, τα συνδικάτα απευθύνουν ένα σαφές κάλεσμα για Διεθνή Μέρα Δράσης και Αγώνα στις 6 Φεβρουαρίου 2026».

Την ημέρα αυτή λοιπόν οι λιμενεργάτες σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο θα διαδηλώσουν και θα απεργήσουν μαζί, αξιοποιώντας κάθε μορφή δράσης τόσο για να απαλλαγούν τα λιμάνια από κάθε εμπλοκή σε πολέμους, όσο και για να μπλοκάρουν τις αποστολές όπλων προς τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και προς κάθε άλλη εμπόλεμη ζώνη.

Επίσης για να αντιταχθούν στο σχέδιο «ReArm Europe» και στα σχέδια για τη στρατιωτικοποίηση των λιμανιών και των στρατηγικών υποδομών, και για να αντιπαλέψουν τις επιπτώσεις της πολεμικής οικονομίας σε μισθούς, δικαιώματα, συνθήκες υγείας και ασφάλειας.