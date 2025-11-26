ΙΤΑΛΙΑ

Πανεθνική απεργία την Παρασκευή και μεγάλη διαδήλωση στη Ρώμη το Σάββατο

Τα Συνδικάτα Βάσης καλούν σε ξεσηκωμό για δαπάνες σε Υγεία - Παιδεία, για εργατικά δικαιώματα, ενάντια στην πολεμική οικονομία

To προσχέδιο του προϋπολογισμού, που παρουσίασε η κυβέρνηση τηςστην Ιταλία (Αδέλφια της Ιταλίας, Λέγκα, Φόρτσα Ιτάλια), καταγγέλλει η, σημειώνοντας πως κινείται στη λογική του επανεξοπλισμού και της πολεμικής οικονομίας.

Την Παρασκευή 28 Νοέμβρη «σταυρώνουμε τα χέρια μας και σταματάμε τα πάντα με γενική απεργία» και το Σάββατο 29 Νοέμβρη «πραγματοποιούμε εθνική διαδήλωση στη Ρώμη».

Ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις συνεχίζουν να χάνουν αγοραστική δύναμη, οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται, επεκτείνεται η επισφαλής και η υποαμειβόμενη εργασία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για στέγαση, η κυβέρνηση αυξάνει δραματικά τις δαπάνες για την αγορά και παραγωγή νέων οπλισμών, προσδιορίζοντας τον πολεμικό τομέα ως τη μόνη λύση στην οικονομική κρίση, υπογραμμίζουν τα ιταλικά ταξικά συνδικάτα.

«Πράγματι, ο ευρωπαϊκός περιορισμός για τον περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος, με επακόλουθες περικοπές στις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δαπάνες, επιδιώκεται ακριβώς με στόχο την απελευθέρωση πόρων για επενδύσεις σε εξοπλισμούς», προσθέτουν.

Μεταξύ των αιτημάτων της απεργίας είναι και τα εξής:

Οχι στον πολεμικό προϋπολογισμό, παραίτηση της συνένοχης στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη κυβέρνησης Μελόνι.

Διακοπή όλων των διπλωματικών, οικονομικών, ακαδημαϊκών και στρατιωτικών σχέσεων με το Ισραήλ.

Οχι στον επανεξοπλισμό του ΝΑΤΟ, όχι στον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό: Δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Εξοδος της Ιταλίας από το ΝΑΤΟ.

Τέλος της γενοκτονίας στο Σουδάν και των σφαγών στο Κονγκό.

2.000 ευρώ κατώτατος μηνιαίος μισθός - 32 ώρες εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας - 4 εργάσιμες ημέρες.

Σύνταξη στα 62.

Τοπικές εκλογές με μειωμένη συμμετοχή

Η «συμμαχία» με πυρήνα τις σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, τα Πέντε Αστέρια και «κεντρώες δυνάμεις» προβλέπεται να υπερισχύσει στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις περιφέρειες με πρωτεύουσες τη Νάπολη και το Μπάρι, ενώ στο Βένετο καταγράφεται σαφής υπεροχή του «συντηρητικού» υποψήφιου.

Πιο αναλυτικά, στην Απουλία, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αντόνιο Ντεκάρο, ευρωβουλευτής και σοσιαλδημοκράτης πρώην δήμαρχος του Μπάρι, φέρεται να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα με ποσοστό 69%. Στην Καμπανία, με πρωτεύουσα τη Νάπολη, σαφές προβάδισμα (με ποσοστό 59%) εξασφαλίζει ο Ρομπέρτο Φίκο, πρώην πρόεδρος της βουλής και στέλεχος των Πέντε Αστέρων.

Στην περιφέρεια Βένετο προβλέπεται να επικρατήσει ο υποψήφιος της Λέγκα, Αλμπέρτο Στεφάνι, με ποσοστό 60,5%.

Το στοιχείο που σχολιάζεται με έμφαση από τους αναλυτές, είναι η μεγάλη πτώση της συμμετοχής: Στην περιφέρεια με πρωτεύουσα τη Βενετία, δεν ξεπέρασε το 44,6%, με μείωση 16% από τις προηγούμενες τοπικές εκλογές. Στην Απουλία, το 2020 είχε ψηφίσει το 56,4% των εκλογέων, ενώ φέτος η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 41,8%. Και στην Καμπανία, με κύριο αστικό κέντρο τη Νάπολη, η συμμετοχή διαμορφώνεται στο 44%, μειωμένη κατά 11%.