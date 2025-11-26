ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Το ισραηλινό μακελειό στη Γάζα «υπονόμευσε σημαντικά κάθε πυλώνα επιβίωσης»

Την άθλια κατάσταση που διαμόρφωσαν οι επιθέσεις τουστη, η οποία θα βαραίνει τον παλαιστινιακό λαό για δεκαετίες, αναδεικνύει νέα έκθεση από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, αυτήν τη φορά από την Υπηρεσία Εμπορίου και Ανάπτυξης (UNCTAD).

Πέρα από τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστίνιους και τους εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες, στόχος της ισοπέδωσης της Γάζας από τον ισραηλινό κατοχικό στρατό επί δύο χρόνια είναι να την μετατρέψει σε κρανίου τόπο, σε γη που δεν μπορεί να κατοικηθεί, με βάση τα απώτερα σχέδια του Ισραήλ και των ευρωατλαντικών συμμάχων του για εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού από την κατεχόμενη πατρίδα του.

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις υπονόμευσαν σημαντικά κάθε πυλώνα επιβίωσης: Από τα τρόφιμα έως τα καταλύματα και την υγεία», με αποτέλεσμα «η Γάζα να καταστεί μία ανθρωπογενής άβυσσος», τονίζεται χαρακτηριστικά στην έκθεση της UNCTAD.

Επισημαίνεται επίσης πως η διαρκής συστηματική καταστροφή των παλαιστινιακών εδαφών αυξάνει τις αμφιβολίες για την ικανότητα της Λωρίδας της Γάζας να ανασυγκροτηθεί και να ξαναγίνει «ένας ζωντανός χώρος και κοινωνία».

Η βάρβαρη κατοχική βία και τα αποτελέσματά της εξάλλου δεν περιορίζονται στη Γάζα: Σε ό,τι αφορά την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, η έκθεση της UNCTAD τονίζει πως και εκεί «η βία, η επιτάχυνση της εξάπλωσης των εποικισμών και οι απαγορεύσεις στην κίνηση (σ.σ. Παλαιστίνιων) εργαζομένων» αποδεκάτισαν την οικονομία, με αποτέλεσμα «τη χειρότερη οικονομική ύφεση αφότου η UNCTAD άρχισε να διατηρεί σχετικά αρχεία το 1972».

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά την «άμεση και ουσιαστική» διεθνή παρέμβαση, εκτιμώντας πως η ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας θα κοστίσει πάνω από 70 δισ. δολάρια και θα κρατήσει αρκετές δεκαετίες. Προειδοποιεί ότι «ακόμη και με το αισιόδοξο σενάριο διψήφιας ανάπτυξης που θα μπορούσε να δημιουργήσει η αύξηση του επιπέδου ξένης βοήθειας, η Γάζα θα χρειαστεί αρκετές δεκαετίες για να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα».

Στην πραγματικότητα βέβαια οι σχεδιαζόμενες μπίζνες της «ανοικοδόμησης» από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους στην περιοχή δεν αφορούν στην ουσιαστική στήριξη του παλαιστινιακού λαού, αλλά στην παραπέρα ενίσχυση της δικής τους θέσης στους εντεινόμενους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στη Μέση Ανατολή, με προώθηση αντίστοιχων σχεδίων.

Στο μεταξύ, οι χτεσινές έντονες βροχές επιδείνωσαν τις συνθήκες κόλασης στις οποίες ζουν περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, καθώς οι περισσότεροι υπαίθριοι καταυλισμοί εκτοπισμένων πλημμύρισαν από τα νερά της βροχής...

Ο Αμτζάντ Αλ-Σαουά, επικεφαλής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ, εκτίμησε πως υπάρχει άμεση ανάγκη για τουλάχιστον 300.000 νέες σκηνές για περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που παραμένουν εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους, καθώς νωρίτερα η Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι πλημμύρισαν ή καταστράφηκαν από τις καταιγίδες των τελευταίων ημερών χιλιάδες σκηνές που στεγάζουν εκτοπισμένους.

Καθημερινές οι παραβιάσεις της εκεχειρίας

Σε ένα τέτοιο φόντο ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει καθημερινά να παραβιάζει την «εκεχειρία» στη Γάζα, αυξάνοντας τα θύματα και την καταστροφή.

Χτες, η αραβική ιστοσελίδα «Al Araby Al Jadid» μετέδωσε τις καθημερινές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού κατά Παλαιστινίων αμάχων, τον βίαιο εκτοπισμό πληθυσμών και τις μετακινήσεις Ισραηλινών στρατιωτών ακόμα και κατά παράβαση της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», πίσω από την οποία υποτίθεται πως αποχώρησαν τα κατοχικά στρατεύματα στη Γάζα.

Σημείωνε δε πως χτες οι Ισραηλινοί στρατιώτες μετακίνησαν αυτήν την «κίτρινη γραμμή» κυρίως προς δυτικές περιοχές, πλησιάζοντας τη λεωφόρο Σάλαχ αλ Ντιν σε απόσταση 150 μέτρων.

Οι καθημερινές ισραηλινές επιδρομές αυξάνουν περαιτέρω τον τεράστιο αριθμό θυμάτων.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ο συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων από τις ισραηλινές επιθέσεις ξεπέρασε τους 69.775 και των τραυματιών τους 170.965.

Μέσα στο τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε η μεταφορά 17 πτωμάτων σε νοσοκομεία της Γάζας, εκ των οποίων τα 14 ανασύρθηκαν από τα ερείπια και τα συντρίμμια.

Από την «εκεχειρία» της 10ης Οκτώβρη έως χτες υπολογίζεται πως δολοφονήθηκαν από ισραηλινά πυρά 345 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν 889 άλλοι.

Η Χαμάς στο μεταξύ παρέδωσε χτες το πτώμα ενός Ισραηλινού ομήρου που είχε εντοπίσει τη Δευτέρα η Ισλαμική Τζιχάντ.

Επίσης, χτες το αιγυπτιακό δίκτυο «Al-Qahera News» μετέδωσε τις συνομιλίες μεταξύ Αιγυπτίων, Καταριανών και Τούρκων αξιωματούχων στο Κάιρο, με αντικείμενο την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Τουρκίας και Αιγύπτου και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ αλ Θάνι.

Νεκρός 22χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα οι κατοχικές δυνάμεις και οι Εβραίοι έποικοι συνέχισαν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη τις εν ψυχρώ επιθέσεις σε Παλαιστίνιους.

Θύμα των κατοχικών δυνάμεων έπεσε χθες ο 22χρονος Σουλτάν Ναντάλ Αμπντούλ Αζίζ, όταν τον πυροβόλησαν στρατιώτες στο χωριό Μίρκα, νότια της πόλης Τζενίν, στο πλαίσιο εισβολής στο χωριό.

Παράλληλα, Εβραίοι έποικοι με τις πλάτες του στρατού ξερίζωσαν δεκάδες ελαιόδεντρα σε ελαιώνα Παλαιστινίων στο χωριό Μπέιτ Ουρ αλ Φάκουα, που βρίσκεται δυτικά της Ραμάλας.

Επίσης, χτες, αναφέρθηκε ότι οι κατοχικές δυνάμεις στη Δυτική Οχθη συνέλαβαν ή προσήγαγαν για ανάκριση τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιους.

Λίβανος: Πάνω από 127 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις της... «εκεχειρίας»

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ενεργοποίηση της συμφωνίας «εκεχειρίας» της 27ης Νοέμβρη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε σε αυτό το διάστημα τουλάχιστον 127 Λιβανέζους.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζήτησε ως εκ τούτου «έρευνα» και «σεβασμό» στη συμφωνία εκεχειρίας από το κράτος - δολοφόνο.

Προχθές βράδυ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ κάλυψε για άλλη μία φορά τις ωμές παραβιάσεις της «εκεχειρίας» στον Λίβανο από το Ισραήλ και τη δολοφονική αεροπορική επιδρομή της 23ης Νοέμβρη στη νότια Βηρυτό, με αποτέλεσμα τον θάνατο 5 στελεχών της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων ο επιτελάρχης της οργάνωσης Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι (τον οποίο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε επικηρύξει με 5 εκατομμύρια δολάρια από το 2016).

Η Λέβιτ επανέλαβε προκλητικά πως ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει «το δικαίωμα του Ισραήλ» για «αυτοάμυνα» και «να ξεριζώσει κάθε τρομοκρατική απειλή από την περιοχή»...

«Τρομοκρατική οργάνωση» οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι»

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, εκτελεστικό διάταγμα που καταχωρεί οργανώσεις - παραρτήματα των «Αδελφών Μουσουλμάνων» στη λίστα των ΗΠΑ για τις «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» υπέγραψε προχθές βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανέλαβαν οι υπουργοί Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο και Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς η καταχώριση στη μαύρη λίστα της τρομοκρατίας συνοδεύεται από μπαράζ αυστηρών οικονομικών και διοικητικών μέτρων, όπως πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση συναλλαγών και απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, στον αέρα είναι τα τελευταία 24ωρα πρόσφατη συμφωνία για την εξαγωγή ισραηλινού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο μέσω ενός νέου αγωγού. Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους πετρελαίου της Αιγύπτου και ειδικούς της βιομηχανίας, η συμφωνία, αξίας 35 δισ. δολαρίων, που είχε στόχο την προμήθεια 130 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου έως το 2040, έχει καθυστερήσει λίγες ημέρες πριν από την καθοριστική προθεσμία εφαρμογής της 30ής Νοεμβρίου.