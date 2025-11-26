Τετάρτη 26 Νοέμβρη 2025
ΝΙΓΗΡΙΑ
Στα πρόθυρα της πείνας δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι

Τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια περίπου 35 εκατ. Νιγηριανοί, ειδικά στις βόρειες περιοχές, που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, επισημαίνει η τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP).

Από αυτούς, 30,6 εκατ. αντιμετωπίζουν «οξεία έλλειψη τροφίμων» λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, της βίας ένοπλων οργανώσεων - όπως η οργάνωση τζιχαντιστών «Μπόκο Χαράμ» και τα παρακλάδια του «Ισλαμικού Κράτους» στη Δυτική Αφρική, Jama'a Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM) και Islamic State West Africa Province (ISWAP) - και της οικονομικής ανέχειας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα επίπεδα υποσιτισμού σε παιδιά, εγκύους και ευάλωτες κοινότητες. Το WFP επισημαίνει την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης, για να συνεχιστεί η υποστήριξη και να αποφευχθεί επιδείνωση της επισιτιστικής κρίσης.

Ο περιφερειακός διευθυντής του WFP για τη Νιγηρία, Ντέιβιντ Στίβενσον, μιλώντας χτες στο γερμανικό δίκτυο DW τόνισε ότι τη μεγαλύτερη απειλή από την προέλαση και τις επιθέσεις ενόπλων την αντιμετωπίζουν οι αγροτικές κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας. Πρόσθεσε δε πως πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι εκεί στηρίζουν τη διατροφή τους στη βοήθεια του WFP, η οποία έχει περικοπεί δραστικά.

Τα χειρότερα ποσοστά παιδικού υποσιτισμού καταγράφονται στις πολιτείες Μπόρνο, Σοκότο, Γιόμπε και Ζαμφάρα.

Παράλληλα αυξάνονται οι επιθέσεις ενόπλων σε οικοτροφεία της χώρας, με στόχο την απαγωγή εκατοντάδων μαθητών, όπως έγινε πρόσφατα σε καθολικό οικοτροφείο στη βόρεια Νιγηρία, με αποτέλεσμα να απαχθούν 300 παιδιά.

    

