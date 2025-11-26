ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Ολες οι «επιλογές στο τραπέζι» των ΗΠΑ

Κλιμακώνουν τα σχέδιά τους στη Νότια Αμερική οι ΗΠΑ, που στο όνομα της «αντιμετώπισης των παράνομων διακινητών ναρκωτικών» προωθούν μια σειρά επιλογές για την «υπεράσπιση της ασφάλειας» και συμφερόντων των μονοπωλίων τους, έχοντας ήδη αναπτύξει στην Καραϊβική μεγάλη στρατιωτική δύναμη και απειλώντας ανοιχτά με επέμβαση δυνάμεις που κατηγορεί ότι συνδέονται με τέτοια δίκτυα, όπως τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Προχτές η οργάνωση «Καρτέλ των Ηλιων» - που φέρεται να διακινεί ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα και ευρύτερα τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ και όλη την περιφέρεια - εντάχθηκε στη λίστα με τις ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, κάτι που όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα προσφέρει μια «ολόκληρη δέσμη νέων επιλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες» στην αντιμετώπιση του Μαδούρο. Οταν δε κλήθηκε να απαντήσει αν αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν και χερσαίες επεμβάσεις στη Βενεζουέλα, είπε ότι «τίποτα δεν είναι εκτός τραπεζιού, αλλά τίποτα δεν είναι και αυτόματα στο τραπέζι...».

Επίσης, χτες αναμενόταν στο (μικρό αγγλόφωνο κρατίδιο πολύ κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας) Τρινιντάντ και Τομπάγκο ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, που προχτές συναντήθηκε με αμερικανικά στρατεύματα στο Πουέρτο Ρίκο. Σύμφωνα με το γραφείο του, η επίσκεψή του στην περιοχή - η δεύτερη από τις αρχές Σεπτέμβρη - θα επισημάνει «την εξαιρετική υποστήριξη» των αμερικανικών δυνάμεων «στις περιφερειακές αποστολές».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε καρτέλ ναρκωτικών, δήλωσε πως «ό,τι κι αν κάνουν, όπου κι αν το κάνουν, όπως κι αν το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να νικήσουν τη Βενεζουέλα. Είμαστε ακατανίκητοι». Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέγιο ανήγγειλε «μεγάλη» κινητοποίηση υπέρ της «εθνικής κυριαρχίας» και της «ανεξαρτησίας» της χώρας. Ενώ η υπουργός Υδρογονανθράκων, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν τη Βενεζουέλα επειδή «θέλουν τα αποθέματά της σε πετρέλαιο και αέριο, με μηδενικό αντάλλαγμα, χωρίς να πληρώνουν...».

Στο μεταξύ, το γερμανικό ΥΠΕΞ κάλεσε χτες τους πολίτες της χώρας να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα, επικαλούμενη την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην Καραϊβική και τις πρόσφατες ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Μάλιστα το Βερολίνο υποστήριξε ότι στη Βενεζουέλα κυβερνά «αυταρχικό» καθεστώς και προειδοποίησε πως πέρα από μπλόκα σε δρόμους και αστυνομικούς ελέγχους, είναι πιθανοί περιορισμοί στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ολα αυτά ενώ το δίκτυο Axios μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε σε συνεργάτες την πρόθεσή του να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, χωρίς ωστόσο άλλες διευκρινίσεις.