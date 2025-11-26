ΚΙΝΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ

Παραμένουν οι πολεμικοί τόνοι στην αντιπαράθεση

Το Πεκίνο κατηγορεί το Τόκιο ότι «πέρασε κόκκινη γραμμή που δεν έπρεπε να αγγιχτεί» και προειδοποιεί με «αποφασιστική αντεπίθεση»

Βίντεο με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Αν ξεσπάσει πόλεμος σήμερα, αυτή είναι η απάντησή μου» κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, με επιμέλεια της Πυραυλικής Δύναμης των κινεζικών Ενόπλων Δυνάμεων (της πτέρυγας που είναι αρμόδια για τους πυραύλους και περιλαμβάνει αποσπάσματα με μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία), με φόντο την έντονη αντίδραση του Πεκίνου στις δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για ενδεχόμενη στρατιωτική απάντηση της Ιαπωνίας σε εξελίξεις στην Ταϊβάν.

Ο δε επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, Γουάνγκ Γι, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τις δηλώσεις Τακαΐτσι είπε ότι αφορούσαν «μια κόκκινη γραμμή που δεν έπρεπε να είχε αγγιχτεί» και πρόσθεσε πως ήταν «σοκαριστικό για έναν εν ενεργεία Ιάπωνα ηγέτη να στέλνει ανοιχτά ένα λανθασμένο μήνυμα για προσπάθεια στρατιωτικής επέμβασης στο ζήτημα της Ταϊβάν». Εσπευσε δε να συμπληρώσει ότι «η Κίνα πρέπει να αντεπιτεθεί αποφασιστικά» «για να εμποδίσει την αναβίωση του ιαπωνικού μιλιταρισμού» και «όχι μόνο για να διαφυλάξει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, αλλά και για να υπερασπιστεί όσα κερδήθηκαν με κόπο μετά τον πόλεμο, με αίμα και θυσίες».

Την Παρασκευή η Κίνα έστειλε επιστολή στον γγ του ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες, επικρίνοντας τις δηλώσεις Τακαΐτσι ως «σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» και των διπλωματικών κανόνων.

Ο αντιπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, είπε ότι «αν η Ιαπωνία τολμήσει να επιδιώξει ένοπλη επέμβαση στην περιοχή στα Στενά, αυτό θα αποτελούσε πράξη επίθεσης» και ότι «η Κίνα θα εξασκήσει με αποφασιστικότητα το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, και θα υπερασπιστεί σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα».

Απαντώντας, ο πρέσβης της Ιαπωνίας στον ΟΗΕ, Καζουγιούκι Γιαμαζάκι, απέρριψε την επιστολή της Κίνας ως «ασύμβατη με τα γεγονότα και αβάσιμη».

Ολα αυτά ενώ οι κινεζικές αρχές ακύρωσαν μια σειρά συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί στην επικράτεια με καλλιτέχνες από την Ιαπωνία.

Η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι τα σχόλια της Τακαΐτσι «έχουν δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα για ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών» και ότι η Ιαπωνία «πρέπει να σταματήσει να δημιουργεί εκνευρισμούς σε θέματα που σχετίζονται με την Κίνα».

Αναζωπυρώνονται σενάρια για δίαυλο Ταϊβάν - AUKUS

Ενδεικτικές της κατάστασης στην περιοχή είναι και οι πληροφορίες ότι αναζωπυρώνεται η συζήτηση για διαμόρφωση ενός είδους διαύλου της Ταϊβάν με την AUKUS (ΗΠΑ - Βρετανία - Αυστραλία).

Ο ντε φάκτο πρέσβης της Ταϊβάν στην Αυστραλία, Ντάγκλας Χσου, σύμφωνα με ΜΜΕ - όπως η «Australian Financial Review» - σε επαφές του προέτρεψε ξανά την κυβέρνηση της Αυστραλίας «να συμπεριλάβει τη νήσο της Ταϊβάν στο σύμφωνο ασφαλείας AUKUS».

Χτεσινή ανάλυση στους κινεζικούς «Global Times» ανέφερε πως «οι αυτονομιστές που τάσσονται υπέρ της "ανεξαρτησίας της Ταϊβάν" θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει χώρος για απερίσκεπτες ενέργειες. Η "ανεξαρτησία της Ταϊβάν" δεν αποτελεί βιώσιμη πολιτική επιλογή, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να αντιταχθούμε αποφασιστικά. Η προσπάθεια να βασιστούν στην ένταξη στην AUKUS για εξωτερική υποστήριξη θα αποδειχθεί μάταιη».