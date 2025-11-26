ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μαζική κινητοποίηση ενάντια σε κλείσιμο εργοστασίου της «Bosch»

Δυναμική και μαζική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες ενάντια στο κλείσιμο του εργοστασίου της «Bosch» στην πόλη Βάιμπλινγκεν της

Στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» οι εργαζόμενοι του εργοστασίου, καθώς επίσης συνάδελφοί τους από άλλα εργοστάσια της «Bosch» και από άλλους κλάδους, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και τονίζοντας ότι «ο αγώνας είναι κοινός».

Οι διαδηλωτές ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτήν την απόφαση και, όπως έγραφε και το πανό τους, είναι «έτοιμοι για μάχη».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το εργοστάσιο θα κλείσει το 2028, αφήνοντας μετέωρους 560 εργαζόμενους.

Στη Γερμανία συνεχίζεται το κλείσιμο εργοστασίων σε κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας, με κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας, ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου καπιταλιστικού ανταγωνισμού, με τα γερμανικά μονοπώλια να προσπαθούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την κερδοφορία τους τσακίζοντας εργασιακά δικαιώματα και αναπροσαρμόζοντας γραμμές παραγωγής, στο πλαίσιο της στροφής στην πολεμική οικονομία.

Πριν δυο μήνες η «Bosch» είχε ανακοινώσει την περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας, ενώ ήδη η θυγατρική της, «BSH Hausgerate», ανακοίνωσε την κατάργηση 1.400 θέσεων εργασίας, καθώς κλείνει δύο εργοστάσια, σε Βάδη - Βυρτεμβέργη και Βρανδεμβούργο, λόγω της κάμψης στην αγορά οικιακών συσκευών.