ΤΟΥΡΚΙΑ

Αντιπροσωπεία βουλευτών επισκέφτηκε τον Οτσαλάν

«Θετικά αποτελέσματα για τη συνέχιση της προσπάθειας με στόχο μια "Τουρκία χωρίς τρομοκρατία"» είχε σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης η προχτεσινή επίσκεψη βουλευτών στο νησί - φυλακή Ιμραλί, όπου συνάντησαν τον φυλακισμένο ηγέτη του υπό αυτοδιάλυση κουρδικού κόμματος ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Αρχές του μήνα είχε ανακοινωθεί ότι ολοκληρώθηκε η «πρώτη φάση» στη λεγόμενη «ειρηνευτική διαδικασία» που ξεκίνησε την άνοιξη, με την απόφαση του ΡΚΚ για αυτοδιάλυση και αφοπλισμό του - μια διαδικασία που συνδέεται άρρηκτα με τις έντονες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και τον ρόλο που προορίζουν διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές για τον «κουρδικό παράγοντα», με προεκτάσεις εντός της Τουρκίας αλλά και σε Συρία, Ιράκ και Ιράν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τρία μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε στις αρχές του καλοκαιριού για την «Εθνική Αλληλεγγύη, Αδελφότητα και Δημοκρατία». Συγκεκριμένα, ο Χ. Γιαϊμάν από το κυβερνών ΑΚΡ, ο Φετί Γιλντίζ από το εθνικιστικό MHP, που στηρίζει τον Τούρκο Πρόεδρο, και ο Γκιουλιστάν Κίλιτς Κοτσιγκίτ από το σοσιαλδημοκρατικό φιλοκουρδικό κόμμα DEM.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Χουριέτ», η Επιτροπή ενέκρινε την επίσκεψη κατά πλειοψηφία. Το σοσιαλδημοκρατικό CHP (αξιωματική αντιπολίτευση), ο συνασπισμός «Νέος Δρόμος» και το μικρότερο Δημοκρατικό Κόμμα δεν συμφώνησαν, και έτσι δεν συμμετείχαν στην επίσκεψη, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα αποφάσισε και την αποχώρησή του από την Επιτροπή. Η ίδια εφημερίδα μετέδωσε ότι οι αντιπρόσωποι του CHP υποστήριξαν πως δεν βλέπουν κάποια χρησιμότητα σε μια συνάντηση με τον Οτσαλάν.

Από τη μεριά του ο επικεφαλής του ΜΗΡ, Ντ. Μπαχτσελί, μιλώντας χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του χαρακτήρισε την επίσκεψη στο Ιμραλί «ιστορική εξέλιξη για την επίτευξη μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία» και επέκρινε τα πολιτικά κόμματα που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην αποστολή. Ακόμα, χαρακτήρισε τον Οτσαλάν έναν από τους σημαντικότερους διαμεσολαβητές για τον αφοπλισμό του ΡΚΚ.

Κατέληξε λέγοντας ότι «οι Τούρκοι και οι Κούρδοι είναι αδέρφια» και «όσοι προσπαθούν να το σπάσουν αυτό είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν».