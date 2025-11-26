ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΕ - ΑΦΡΙΚΗΣ

Ενίσχυση συνεργασίας με προτεραιότητα ασφάλεια και ορυκτά

Με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας μέσω αποτελεσματικής πολυμέρειας» ολοκληρώθηκαν χτες στην Αγκόλα οι διήμερες εργασίες της Συνόδου ΕΕ - Αφρικής, καθώς οι Βρυξέλλες πιέζονται να μειώσουν το σοβαρό προβάδισμα που έχουν άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα στη «μαύρη ήπειρο», όπως η Κίνα.

Στην Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε οι συμμετέχοντες σημειώνουν ότι «γιορτάζουμε μια μοναδική και στρατηγική εταιρική σχέση, που έχει βαθύνει σταθερά σε εύρος, φιλοδοξία και πολιτική σημασία, όπως αντικατοπτρίζεται στους αξιοσημείωτα ισχυρούς θεσμικούς, εμπορικούς, επενδυτικούς και διαπροσωπικούς δεσμούς μεταξύ των δύο ηπείρων». Επίσης ότι «κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου του αιώνα η συνεργασία μας συνιστά και άμεση συμβολή στην ευθυγράμμιση με την "Ατζέντα 2063" της Αφρικανικής Ενωσης, το συνακόλουθό της Σχεδιάγραμμα εφαρμογής και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ».

Αναγνωρίζεται δε πως «η εταιρική σχέση Aφρικανικής Ενωσης - Eυρωπαϊκής Ενωσης έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις του παρόντος και του παρελθόντος, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό μας μέλλον βρίσκεται στο στενότερη συνεργασία και συλλογική δράση προς αμοιβαίο όφελος των λαών Αφρικής και Ευρώπης».

Ειδική ικανοποίηση εκφράζεται σχετικά με τη διμερή συνεργασία σε θέματα «για την ειρήνη, την ασφάλεια και διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης της ειρήνης και της σταθεροποίησης», πεδία για τα οποία εξαγγέλλεται ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω των ετήσιων διαβουλεύσεων.

Σημειωτέον, ήδη σήμερα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ συνεχίζονται 12 μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις της λυκοσυμμαχίας στην Αφρική, και συγκεκριμένα σε Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λιβύη, Μαλί, Μοζαμβίκη και Σομαλία. Επίσης οι Βρυξέλλες διατείνονται πως κατέχουν «ηγετική θέση στον κόσμο σε ό,τι αφορά την παροχή προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού στην Αφρική», εκφράζοντας δηλαδή κάθε ετοιμότητα για περαιτέρω δράση στην περιοχή.

Προτεραιότητα δίνεται και στην επέκταση επενδυτικών συνεργασιών, με προνομιακούς όρους δράσης για τα ευρωενωσιακά μονοπώλια. Η Κοινή Δήλωση εκφράζει τη δέσμευση των δύο πλευρών «να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλες τις αφρικανικές χώρες ώστε να αναπτυχθούν, να εκβιομηχανιστούν, να διαφοροποιήσουν τις εξαγωγές τους και να ενσωματωθούν στις περιφερειακές αγορές», αλλά και προτάσσει «αλυσίδα αξίας για να ενισχυθεί η ικανότητα των τοπικών βιομηχανιών να συμμετέχουν σε περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές, καθώς επίσης να διαφοροποιήσει και να εξασφαλίσει παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, για παράδειγμα στον τομέα των στρατηγικής αξίας κρίσιμων ορυκτών».