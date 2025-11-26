ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Ισλαμαμπάντ για πολύνεκρο χτύπημα

Τον θάνατο τουλάχιστον 9 παιδιών και μίας γυναίκας προκάλεσε προχθές βομβαρδισμός στην επαρχία Χοστ του Αφγανιστάν.

Το αφγανικό καθεστώς των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν για την επίθεση, καθώς συνεχίζονται οι διμερείς εντάσεις και κατηγορίες.

Μόλις προχτές στην περιοχή Χάιμπερ Παχτούνχβα της πακιστανικής επαρχίας Πεσαβάρ σκοτώθηκαν τρεις συνοριοφύλακες, μετά από βομβιστική επίθεση ενόπλων.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Αφγανών Ταλιμπάν, Ζ. Μουτζαχίντ, δήλωσε πως έγιναν επιδρομές στις επαρχίες Κουνάρ και Πακτίκα, «προκαλώντας τραυματισμούς σε τέσσερις πολίτες» και βομβαρδίστηκε σπίτι στην επαρχία Χοστ, κατηγορώντας ρητά τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο καταδικάζει σθεναρά αυτή την παραβίαση και επαναλαμβάνει ότι η υπεράσπιση του εναέριου χώρου, του εδάφους και του λαού του είναι νόμιμο δικαίωμά του και θα απαντήσει κατάλληλα την κατάλληλη στιγμή» πρόσθεσε.

Λίγες ώρες μετά, ο γενικός διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων (ISPR) των πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Ahmed Sharif Chaudhry, δήλωσε ότι «κάθε φορά που το Πακιστάν επιτίθεται σε κάποιον, το ανακοινώνει», διαψεύδοντας την εμπλοκή του Ισλαμαμπάντ στις επιθέσεις.

Πρόσθεσε ότι το Πακιστάν στρέφεται «ενάντια στη τρομοκρατία, όχι τον αφγανικό λαό», συμπληρώνοντας ότι «κατά την άποψή μας, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί Ταλιμπάν».

Ακόμα, σχολίασε ότι «η κυβέρνηση των Ταλιμπάν πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις ως κράτος, όχι ως "μη κρατικοί" παράγοντες», αναρωτώμενος μάλιστα πόσο καιρό η κυβέρνηση στο Αφγανιστάν θα είναι «υπηρεσιακή».