ΓΑΛΛΙΑ

«Συμβιβασμούς» και «συνασπισμούς» ψάχνει ο Μακρόν

Τις διεργασίες που εδώ και καιρό φουντώνουν σε όλο το αστικό πολιτικό φάσμα επιβεβαίωσε χτες νέα παρέμβαση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Κληθείς να σχολιάσει τις καθυστερήσεις που συνεχίζονται στη συζήτηση έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, επέμεινε ότι δεν είναι (τουλάχιστον ακόμα...) κατάλληλη ή μοναδική επιλογή η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Ετσι, υπερασπίστηκε ξανά την επιλογή του να διαλύσει τη γαλλική Εθνοσυνέλευση μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, περιγράφοντας «μια συνειδητή επιλογή» που έγινε για να αντιμετωπιστεί «μια πολιτική κατάσταση που είχε μπλοκαριστεί, με ανθρώπους που ανακοίνωναν ψήφους δυσπιστίας», ενώ «στη συνέχεια οι Γάλλοι ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Πήγαν μαζικά να ψηφίσουν και εξέλεξαν μια Εθνοσυνέλευση που είναι νόμιμη, αν και κατακερματισμένη». Μιλώντας δε για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Βουλή είπε ότι «οι εκλεγμένοι βουλευτές έχουν την ευθύνη είτε να οικοδομήσουν συνασπισμούς είτε να βρουν συμβιβασμούς ώστε τα νομοσχέδια να μπορούν να υπερψηφιστούν».

Από την πλευρά του ο Ολιβιέ Φορ, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), δήλωσε σχετικά με ενδεχόμενη συμφωνία για έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού ότι «μπορούμε να το πετύχουμε, και πρέπει να το πετύχουμε».

Για την υπερψήφιση του σχεδίου προϋπολογισμού ανυπομονούν φυσικά οι μεγαλοεπενδυτές της χώρας, καθώς η αναβάθμιση της θέσης τους έναντι των ανταγωνιστών τους απαιτεί νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής - αντεργατικής επίθεσης. Οπως δήλωσε π.χ. ο Στεφάν Μπεναμού, στέλεχος της Medef (Ενωσης μεγαλοβιομηχάνων), «σε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον που είναι ανταγωνιστικό με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία τα πράγματα είναι διαφορετικά από όσα γίνονται αλλού, σε άλλες χώρες, που οι κυβερνήσεις τους βρίσκονται στο πλευρό των εταιρειών».