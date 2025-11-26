Τετάρτη 26 Νοέμβρη 2025
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΥΡΙΑ
Συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων τζιχαντιστών

Και πυρά ενάντια σε διαδηλώσεις Αλαουιτών στη Λαττάκεια

Οι δυνάμεις του καθεστώτος των τζιχαντιστών του Σύρου «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι, πρώην αρχηγός του παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία) ανακοίνωσαν χτες ότι διενήργησαν «καλά σχεδιασμένη» επιχείρηση με στόχο «έναν από τους πιο επικίνδυνους πυρήνες» του «Ισλαμικού Κράτους», τον οποίο είχαν θέσει εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση στα βόρεια περίχωρα παράκτιων περιοχών της επαρχίας Λαττάκεια.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των τζιχαντιστών, που επικαλείται η συριακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Enabbaladi», αναφέρεται ότι ο διοικητής της κρατικής ασφάλειας στη Λαττάκεια, ταξίαρχος Αμπντουλαζίζ Χιλάλ Αλ Αχμαντ, διενήργησε επιχείρηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Γενικών Πληροφοριών Ασφαλείας, με αποτέλεσμα ένοπλη σύγκρουση με μέλη πυρήνα του «Ισλαμικού Κράτους» που αρνήθηκαν να παραδοθούν.

Κατά τις συγκρούσεις σκοτώθηκαν δύο τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους» και συνελήφθησαν οι υπόλοιποι, ενώ κατασχέθηκαν διάφορα όπλα και ποσότητες πυρομαχικών.

Παράλληλα, το πρακτορείο «Reuters» μετέδωσε ότι οι δυνάμεις του καθεστώτος του Αλ Σαράα έκαναν χτες χρήση πυρός για να διαλύσουν ομάδες εκατοντάδων διαδηλωτών στην πόλη Λαττάκεια - όπου κατοικεί σημαντική κοινότητα Αλαουιτών - που ζητούσαν αποκεντρωμένο πολιτικό σύστημα διοίκησης της χώρας και την απελευθέρωση Αλαουιτών που συνελήφθησαν άδικα από τις αρχές.

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στην περιοχή και υποστηρικτές του καθεστώτος των τζιχαντιστών. Κοντά στην πλατεία Γεωργίας στη Λαττάκεια υπήρξαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος ένα άνδρας που υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα, ο επικεφαλής του Ανώτατου Αλαουιτικού Ισλαμικού Συμβουλίου, Γκαζάλ Γκαζάλ, είχε καλέσει τους Αλαουίτες να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά για να διεκδικήσουν ζωή με ασφάλεια, «χωρίς απαγωγές και φόβο».

    

