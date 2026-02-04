«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» το μήνυμα της διαδήλωσης στη Θεσσαλονίκη

Μέτρα για την πρόληψη από εργατικά «ατυχήματα» σε όλους τους χώρους δουλειάς και να πληρώσουν οι ένοχοι για το έγκλημα στη «Βιολάντα», όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, απαίτησε ο εργαζόμενος λαός της Θεσσαλονίκης με τη μεγάλη, μαχητική συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησε χθες, μετά από κάλεσμα δεκάδων εργατικών σωματείων.

Με το κεντρικό πανό να καταγγέλλει τον ένοχο, τα «κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα», και το σύνθημα να ξεκαθαρίζει ότι «Ολων των νεκρών είμαστε η φωνή, το έγκλημα στα Τρίκαλα δεν θα συγκαλυφθεί», οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την απόφασή τους να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα για να έρθουν στο προσκήνιο οι ανάγκες και το δίκιο τους.

Τη συγκέντρωση χαιρέτισε η Σταυρούλα Νικολαΐδου, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ και της διοίκησης της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.

Επίσης ο Παναγιώτης Αρβανιτίδης, πρόεδρος του Σωματείου «e-food» Θεσσαλονίκης και μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΕΠΕ.

Ανέδειξαν ότι οι χώροι δουλειάς μετατρέπονται σε αρένες θανάτου για τα κέρδη των λίγων, και ότι το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή στον βωμό του κέρδους.

Κεντρικός ομιλητής ήταν οπρόεδρος του

«Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει καρμανιόλες από την εντατικοποίηση, την έλλειψη μέτρων προστασίας, την εργοδοτική αυθαιρεσία. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να βρει τι φταίει. Γιατί στα κιτάπια των εργοδοτών, όσο ανεβαίνουν τα διαγράμματα με τα κέρδη τους, το ίδιο ανεβαίνουν και τα εργατικά "ατυχήματα". Οσο προχωράει η ανάπτυξή τους, τόσο εμείς θρηνούμε νεκρούς», ανέφερε, θυμίζοντας ότι «η "Βιολάντα", με το εργοστάσιο - νεκροφόρα, ήταν το καμάρι της επιχειρηματικότητας. Οι πλατφόρμες διανομέων, με τα δεκάδες θανατηφόρα "ατυχήματα", διαφημίζονται ως πρότυπα ευελιξίας στην εργασία. Τα ΚΤΕΛ, που ήρθαν για να "αναβαθμίσουν" τις μεταφορές στην πόλη, λαμπαδιάζουν στη μέση του δρόμου και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα».

Και, δείχνοντας τους υπεύθυνους γι' αυτήν την κατάσταση, τόνισε: «Είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση, που με τις Οδηγίες της δίνει το σινιάλο για να μετράμε την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς στο ζύγι "κόστους - οφέλους". Είναι οι κυβερνήσεις διαχρονικά, που με νόμους κομμένους και ραμμένους στα μέτρα της εργοδοσίας μετατρέπουν την ασφάλεια σε "κόστος" και τη ζωή μας σε αναλώσιμο υλικό. Είναι το νομοθετικό πλαίσιο που νομιμοποιεί την εντατικοποίηση, τις ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας, την υποστελέχωση και την ανυπαρξία ουσιαστικών ελέγχων. Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, που ξεδοντιάζονται και υπολειτουργούν με ευθύνη των κυβερνώντων».

Επεσήμανε ότι η λύση βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα και κάλεσε να δυναμώσει αυτός παντού, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις επιχειρήσεις, στις αποθήκες, στα γραφεία.

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης. Με τα συνθήματά του ο εργαζόμενος λαός κατήγγειλε ότι «Η δίψα για τα κέρδη φτιάχνει νέα Τέμπη», «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές», «Απλήρωτη δουλειά, σακατεμένοι εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες», και διαμήνυσε ότι «Ολων των νεκρών είμαστε η φωνή, το έγκλημα στα Τρίκαλα δεν θα συγκαλυφθεί».

Η πορεία κατέληξε έξω από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το «στρατηγείο» των εμποροβιομηχάνων της πόλης. Εκεί ο Γιώργος Ριμπάς, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό, αναφέρθηκε στις «κοινωνικές συμφωνίες» που στήνονται από την εργοδοσία και την κυβέρνηση μαζί με τη ΓΣΕΕ, για να μπει ταφόπλακα στις εργατικές διεκδικήσεις.

Και κάλεσε τους εργαζόμενους να δώσουν συνέχεια στον αγώνα τους, με επόμενους μεγάλους σταθμούς τη μεγάλη σύσκεψη των συνδικάτων την Κυριακή 15/2 (11 π.μ., «Artbox Fargani») και το μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28/2 για το έγκλημα στα Τέμπη.