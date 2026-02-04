Κοινός απεργιακός βηματισμός - «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»

Συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, την ίδια ώρα στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα | Μηχανοκίνητη πορεία σήμερα για τα καζάνια του θανάτου

Με μαζικές εξορμήσεις, περιοδείες, συγκεντρώσεις και Γενικές Συνελεύσεις εντείνεται η αγωνιστική προετοιμασία σε Πειραιά και Θριάσιο Πεδίο για τη μεγάλη απεργία της Παρασκευής 6 Φλεβάρη.

Στο πλαίσιο αυτό, το απεργιακό κάλεσμα μετέφεραν χθες το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας σε μεγάλα εργοτάξια του Πειραιά.

Μιλώντας με τους εργαζόμενους, ο γενικός γραμματέας του ΕΚΠ Γιώργος Καλαμαράς και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας Παναγιώτης Γάκιας ανέδειξαν ότι η «ανάπτυξη» των κερδών για την οποία πανηγυρίζουν κυβέρνηση και εργοδοσία, σημαίνει λεηλατημένο εισόδημα, με τον μισθό να μη φτάνει για να βγει ο μήνας, να τελειώνει από τις 20 του μηνός. Αναφέρθηκαν ακόμα στο ζήτημα του πολέμου και την πολεμική προετοιμασία, κάτι που αγγίζει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στις κατασκευές, καθώς πολλοί από αυτούς είναι μετανάστες από χώρες που βρίσκονται στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Μαζικές εξορμήσεις και συγκεντρώσεις σε χώρους εργασίας και καρνάγια στο Πέραμα πραγματοποιούν επίσης το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών μπροστά στην απεργία.

Ανάλογη συγκέντρωση - συζήτηση πραγματοποιήθηκε και στη Δραπετσώνα, με τον Ακη Αντωνίου, πρόεδρο του Παρατήματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου, να μεταφέρει το απεργιακό κάλεσμα στους εργαζόμενους για να «νεκρώσει» την Παρασκευή το «νεύρο» της τεράστιας κερδοφορίας και των ανταγωνισμών, το λιμάνι του Πειραιά.

Σήμερα η μηχανοκίνητη πορεία σε Πέραμα και Δραπετσώνα - Να φύγουν τα καζάνια του θανάτου

Υπενθυμίζεται ότι απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στον, στιςστην, και στηνεπίσης στιςστην

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά οργανώνει σήμερα μηχανοκίνητη πορεία στις 6.30 μ.μ. από τα καζάνια του θανάτου στη Δραπετσώνα στα καζάνια του Περάματος, που πριν από λίγες μέρες παραλίγο να τινάξουν την Αττική στον αέρα.

Πληθαίνουν οι απεργιακές αποφάσεις

Με το απεργιακό κύμα να φουσκώνει ώρα με την ώρα «αγκαλιάζοντας» κλάδους και χώρους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει απεργία για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε Πειραιά, Σαλαμίνα και Δυτική Αττική.

Μέχρι τώρα απεργία έχουν αποφασίσει τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Ελευσίνας -Δυτικής Αττικής, τα Συνδικάτα Ενέργειας Αττικής, Οικοδόμων Αθήνας, Μετάλλου Αττικής, Χημικής Βιομηχανίας, Τύπου - Χάρτου, Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών.

Στον Πειραιά ακόμα τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Ιδιωτικής Υγείας, «Teleperformance», η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό, Επαγγελματιών Οδηγών, τα Σωματεία Εργαζομένων στους δήμους Περάματος και Κορυδαλλού, στα νοσοκομεία «Μεταξά» και Νίκαιας, η ΕΛΜΕ Πειραιά, τα Σωματεία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Κερατσινίου - Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», Σαλαμίνας, Κορυδαλλού - Αγ. Βαρβάρας, τα Παραρτήματα Πειραιά Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής, Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, Λογιστών, το Σωματείο Καθαριστριών.





σωματεία σε επιχειρήσεις και χώρους δουλειάς, μεταξύ άλλων: Το Σωματείο ΕΛΠΕ (για τη Δυτική Αττική), Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτου», η Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, ΣΕΠΕ «Κώστας Βάρναλης» και «Ηρω Κωσταντοπούλου», ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας, Νοσοκομείου «Θριάσιο».

Την πανθριασιακή απεργία στηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας.

Να κλείσουν τα μαγαζιά μέχρι και την ολοκλήρωση της απεργιακής συγκέντρωσης στην Ελευσίνα και να συμμετάσχουν σε αυτήν καλεί τους επαγγελματίες και εμπόρους της περιοχής η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας.

Ακόμα καλούν δεκάδες μαζικοί φορείς από τις παραπάνω περιοχές όπως και τη Σαλαμίνα.

Επίσης, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής έχει απευθύνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Η ΟΒΣΑ

Κάλεσμα στους επαγγελματίες να συμμετέχουν μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις την Παρασκευή 6 Φλεβάρη σε Πειραιά και Ελευσίνα απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

«Δεν δεχόμαστε η ζωή και η δουλειά μας να θυσιάζονται για τα κέρδη των μεγάλων ομίλων και για σχεδιασμούς που φορτώνουν νέα βάρη, κινδύνους και ανασφάλεια στον λαό», σημειώνει η ΟΒΣΑ, αναδεικνύοντας την ασφυκτική καθημερινότητα για τους μικρούς επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους: Φορολογία χωρίς τέλος, εκτόξευση του κόστους Ενέργειας, πανάκριβα ενοίκια, τραπεζικές προμήθειες και χρέη που πνίγουν τα μαγαζιά μας.

Ξεχωρίζει μάλιστα το γεγονός ότι ενώ για τους μικρούς επαγγελματίες και τον λαό «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», όπως λέει και ξαναλέει η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή «ισχύει ειδικό καθεστώς υπερέκπτωσης 100% για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της πολεμικής βιομηχανίας».

«Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε εμείς το κόστος της πολεμικής προετοιμασίας, των γεωπολιτικών ανταγωνισμών και των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κυβερνήσεων. Δεν δεχόμαστε να μετατρέπονται περιοχές της Αττικής σε πεδία αυξημένου κινδύνου για τον λαό, με υποδομές διπλής πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης, την ώρα που τα λαϊκά στρώματα στενάζουν. Οι επαγγελματίες δεν θα βάλουμε πλάτη για να αυγατίζουν τα κέρδη των μεγάλων ομίλων, ενώ εμείς παλεύουμε καθημερινά για την επιβίωση», αναφέρει η ΟΒΣΑ, προβάλλοντας διεκδικήσεις για κατάργηση του ν.5073/2023 και της τεκμαρτής φορολόγησης, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, κατάργηση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, καύσιμα και Ενέργεια, προστασία της μικρής επαγγελματικής στέγης, κατάργηση τραπεζικών προμηθειών κ.ά.