6 ΦΛΕΒΑΡΗ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ

Ολοι στον αγώνα! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών

Συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, την ίδια ώρα στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα | Αύριο η μηχανοκίνητη πορεία για τα καζάνια σε Πέραμα και Δραπετσώνα

Ολα τα «σφυριά» βαράνε για την επιτυχία της απεργίας την Παρασκευή 6 Φλεβάρη σε Πειραιά και Θριάσιο, με τα Συνδικάτα που την οργανώνουν να βρίσκονται σε θέση μάχης για την επιτυχία της. Στο πλαίσιο αυτό, καθημερινές είναι οι περιοδείες και οι συγκεντρώσεις σε εργοστάσια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους δουλειάς, με τους εργαζόμενους να μεταφέρουν παντού τη μεγάλη τους ανησυχία για τις εξελίξεις, που τις τελευταίες μέρες συναντήθηκε με την οργή για το έγκλημα στη «Βιολάντα». Μια τέτοια περιοδεία πραγματοποίησε το Συνδικάτο Μετάλλου στην εταιρεία «Mevaco», καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργία, για να «νεκρώσει» όλο το Θριάσιο και ο Πειραιάς.

Στον Πειραιά θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση τη μέρα της απεργίας στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, και στην Ελευσίνα επίσης στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ηρώων.

Μηχανοκίνητη πορεία αύριο σε Πέραμα και Δραπετσώνα για να φύγουν τα καζάνια

Μπροστά στη μεγάλη απεργιακή μάχη, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά οργανώνει αύριο Τετάρτη μηχανοκίνητη πορεία στις 6.30 μ.μ. από τα καζάνια του θανάτου στη Δραπετσώνα στα καζάνια του Περάματος, που πριν μερικές μέρες κόντεψαν να τινάξουν την Αττική στον αέρα.

«Οι εργαζόμενοι του Πειραιά στις 6 Φλεβάρη απεργούμε. Γιατί δεν ανεχόμαστε να παίζεται η ζωή μας κορόνα - γράμματα για τα κέρδη και τους πολέμους τους», σημειώνει στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο, τονίζοντας ότι σε αυτό το απεργιακό ποτάμι «θα συναντηθούμε με τους εργαζόμενους του Θριασίου, της Ελευσίνας και της Δυτικής Αττικής που απεργούν».

Και, θυμίζοντας τα εκατοντάδες εργοδοτικά εγκλήματα, στα οποία προστέθηκε και αυτό της «Βιολάντα», τονίζει ότι «τα μέτρα προστασίας της ζωής μας αποτελούν γι' αυτούς κόστος που μικραίνει τα κέρδη τους, γι' αυτό και δεν παίρνονται. Αποτέλεσμα είναι να μην ξέρουμε αν θα γυρνάμε σώοι στις οικογένειές μας από το μεροκάματο του τρόμου.





Το ίδιο ισχύει και με τακαι από καθαρή τύχη δεν έχουμε θρηνήσει νεκρούς από κάποιο Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης. Βέβαια, την ίδια στιγμή ο καρκίνος και άλλες ασθένειες, που έχουν ευθύνη τα αέρια που εκλύονται από αυτές και άλλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, θερίζουν».

«Σε μια περίοδο που μυρίζει μπαρούτι στον ανταγωνισμό μεταξύ ιμπεριαλιστικών κέντρων και καπιταλιστικών χωρών, με τη μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική και στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι βγαίνουμε μπροστά, οργανώνουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών», σημειώνει το ΕΚΠ, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν δεχόμαστε να γίνουμε σκλάβοι στον εργασιακό μεσαίωνα που φτιάχνουν. Δεν δεχόμαστε να συνηθίσουμε στην "κουλτούρα πολέμου" που θέλουν ΕΕ, ΝΑΤΟ, κυβερνήσεις, αστικά κόμματα και εργοδοσία.

Παλεύουμε για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα υγείας και ασφάλειας. Δεν ανεχόμαστε να παίζουμε κορόνα - γράμματα τη ζωή μας με τη μετατροπή κρίσιμων υποδομών σε κρίκους της πολεμικής εμπλοκής, που μετατρέπονται και σε μαγνήτη αντιποίνων για τους ανταγωνισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με συμφέροντα των εργαζομένων».

Πληθαίνουν διαρκώς οι απεργιακές αποφάσεις

Στο μεταξύ, όλο και φουντώνει το απεργιακό ποτάμι με νέες αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ προκήρυξε απεργία για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε Πειραιά, Σαλαμίνα και Δυτική Αττική. Στο κάλεσμά της αναφέρει ότι «το δίλημμα αν το λιμάνι του Πειραιά θα είναι ιδιοκτησία της κινεζικής COSCO ή των Αμερικάνων, ποιος θα βγει κερδισμένος στον ανταγωνισμό από τα σχέδια των ΗΠΑ για λιμάνι στην Ελευσίνα, δεν είναι δίλημμα των εργαζομένων. Δε διαλέγουμε αν θα κλέβουν τον ιδρώτα μας Αμερικάνοι ή Κινέζοι».

Στην απεργία καλούνκαι πιο συγκεκριμένα: Το Εργατικό Κέντρο, το Σωματείο Καθαριστριών Πειραιά - Σαλαμίνας, ο ΣΕΠΕ Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης», ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΤΜ, η Επιτροπή Ειρήνης, η Ομάδα Γυναικών (ΟΓΕ), το Συνδικάτο Μετάλλου. Επίσης καλούν μαζικοί φορείς όπως η Λαογραφική Στέγη, ο Περιηγητικός - Επιμορφωτικός Σύλλογος «Ερμής» Αιαντείου, ο Εικαστικός Σύλλογος «Ι. Σπηλιόπουλος» και η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων (ΟΕΕΣΣ).

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα απεργία έχουν αποφασίσει τα Συνδικάτα Ενέργειας Αττικής, Οικοδόμων Αθήνας, Μετάλλου Αττικής (η απόφασή του αφορά τους εργαζόμενους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και της Δυτικής Αττικής), Χημικής Βιομηχανίας, Τύπου - Χάρτου, Ηλεκτρολόγων Αττικής. Τα Σωματεία Ναυπηγοξυλουργών Πειραιά, Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), το Παράρτημα Πειραιά του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής.

Από τη Δυτική Αττική, σωματεία σε επιχειρήσεις και χώρους δουλειάς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που παίρνουν θέση στο απεργιακό μέτωπο είναι μεταξύ άλλων: Το Σωματείο ΕΛΠΕ (για τη Δυτική Αττική), Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτου», η Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας, το Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΕ «Θριάσιο», το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Να κλείσουν τα μαγαζιά μέχρι και την ολοκλήρωση της απεργιακής συγκέντρωσης στην Ελευσίνα και να συμμετάσχουν σε αυτήν καλεί τους επαγγελματίες και εμπόρους της περιοχής η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας.

Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία σε Πειραιά και Ελευσίνα απευθύνει και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ).