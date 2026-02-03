ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αθλιες επικλήσεις στους ματωμένους «μέσους όρους» της ΕΕ για να ξεπλύνει το έγκλημα

Eurokinissi

Χυδαία προσβολή στη μνήμη των 5 νεκρών εργατριών στο μπισκοτάδικο - «πρότυπο» αποτελεί και η ανάρτηση του πρωθυπουργού την περασμένη Κυριακή. Ετσι, την ώρα που η εργατική τάξη ποτίζει με το αίμα της την κερδοφορία των ομίλων, ο Κυρ. Μητσοτάκης επικαλείται τους γνωστούς ματωμένους μέσους «όρους» νεκρών σε χώρους δουλειάς - αρένες θανάτου σε Ελλάδα και ΕΕ.

Αφού επαναφέρει τις αθλιότητες περί «εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους στα Τρίκαλα», επικαλείται «τα επίσημα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα» για να ισχυριστεί πως η χώρα δεν είναι μία «δυστοπία», όπως γράφει, αφού τάχα «παραμένει σταθερά μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα».

Πρόκειται για τα γνωστά μαγειρεμένα στοιχεία, όπου «Γιάννης κερνάει - Γιάννης πίνει», αφού η ΕΕ παίρνει τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, με δεδομένο μάλιστα ότι στη χώρα μας δεν καταγράφονται θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες, παθολογικά ή τροχαία αίτια. Και αφού η κυβέρνηση κάνει «δημιουργική στατιστική» με τους θανάτους, στέλνει τα στοιχεία στην ΕΕ, τα οποία μετά παρουσιάζει ως ...τεκμήρια αθωότητάς της στη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την Επιθεώρηση Εργασίας, επικαλούμενος την «ενίσχυσή» της, την ίδια στιγμή που μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων όπου έγινε το «ατύχημα«, ελάχιστοι επιθεωρητές καλούνται να ελέγξουν εκατοντάδες επιχειρήσεις, καλύπτοντας τεράστια γεωγραφική περιοχή.

Ακόμα πιο αποκαλυπτικό για την πολιτική που απαιτεί ανθρωποθυσίες στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους είναι το θέμα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να θέσει πρώτο στην ανάρτησή του, πανηγυρίζοντας για τα 788 εκατ. ευρώ που εγκρίνει η ΕΕ για το αμυντικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο «Ετοιμότητα 2030». Δηλαδή για τα εκατοντάδες εκατομμύρια που πάνε στην πολεμική προετοιμασία μέσα από την αφαίμαξη των λαών, προετοιμάζοντας το έδαφος για «κρέας στα κανόνια».

Και την ίδια στιγμή που μοιράζεται τη θλίψη του για τις νεκρές εργάτριες στη «Βιολάντα», διαφημίζει άλλη μια «επενδυτική και εξοπλιστική συνεργασία στρατηγικής σημασίας», εννοώντας τα 50 εκατομμύρια ευρώ της κοινοπραξίας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων με τσεχικό όμιλο για το συγκρότημα του Λαυρίου. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι μόλις στις αρχές του 2025 18 κοντέινερ που περιείχαν σχεδόν 350 τόνους εκρηκτικών επιχειρήθηκε να μεταφερθούν μέσα από τον αστικό ιστό του Λαυρίου χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, με κίνδυνο να τιναχτεί μία ολόκληρη πόλη στον αέρα. Επίσης η κοινοπραξία με τη σλοβάκικη MSM, θυγατρική του παραπάνω τσεχικού ομίλου CSG, «τρέχει» την παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού 155 mm και TNT, μέρος των οποίων αποστέλλεται στην Ουκρανία και το αντιδραστικό καθεστώς Ζέλενσκι.

Σε ένα τέτοιο φόντο, τον Απρίλη του 2025 10 περίπου κοντέινερ «κινούμενες βόμβες» πέρασαν μέσα από την πόλη του Λαυρίου, ενώ τον Οκτώβρη του 2025 ξέσπασε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων δίπλα σε κοντέινερ (άγνωστο τι περιείχαν αυτά), με τους μαύρους καπνούς να καλύπτουν για αρκετά λεπτά το Λαύριο κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Η περιοχή παραμένει ένα ατελείωτο ναρκοπέδιο, αφού όπως έχει γραφτεί τουλάχιστον 220 τόνοι ισχυρών εκρηκτικών βρίσκονται σε ελεύθερη μορφή μέσα στο έδαφος εντός των εγκαταστάσεων. Οπως αναφέρεται, περίπου 186 τόνοι εξαιρετικά επικίνδυνων υλικών βρίσκονται σε διάφορα βάθη σε μια έκταση 17.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 3.000 τ.μ. εμφανίζουν συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο κινδύνου για έκρηξη. Ακόμη 38,6 τόνοι εκρηκτικών υλών έχουν εντοπιστεί σε δεξαμενές γύρω από τη μολυσμένη ζώνη.