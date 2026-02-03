Σε νέα 48ωρη απεργία από σήμερα οι αυτοκινητιστές ταξί

Χειρόφρενο τραβάνε από σήμερα και για 48 ώρες οι αυτοκινητιστές ταξί, με τις Επιτροπές Αγώνα να καλούν σήμερα Τρίτη σε συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10.30 το πρωί και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11 π.μ. στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση, από όπου με μηχανοκίνητη πορεία θα καταλήξουν στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απαράδεκτη υποχρέωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για αντικατάσταση των αυτοκινήτων ταξί από ηλεκτρικά και η οποία «τρέχει» από 1η Γενάρη, προκαλώντας μεγάλη οικονομική αιμορραγία.

Στο κάλεσμα μαζικής συμμετοχής που απευθύνουν οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί σημειώνουν: «Δεν πάει άλλο, πρέπει να δοθεί ισχυρή απάντηση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο, μας ισοπεδώνει η πολιτική τους». Ανάμεσα σε άλλα προβάλλουν διεκδικήσεις για κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης, φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κρατικές επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ.

Επίσης, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, αφορολόγητο πετρέλαιο στους ταξιτζήδες, όπως δίνει η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, μείωση 50% των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες κ.λπ.