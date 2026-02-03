Νέα εργοδοτικά εγκλήματα

Ακόμα ένα εργατικό «ατύχημα» καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», αυτή τη φορά στο επιβατικό οχηματαγωγό «Φαιστός Παλλάς» της εταιρείας «ΜΙΝΟΑΝ LINES». Συγκεκριμένα, ο ναυτεργάτης ειδικότητας Α' Μηχανικού τραυματίστηκε χθες με εγκαύματα στο χέρι, ενώ εκτελούσε εργασίες συντήρησης στον λέβητα του μηχανοστασίου.

Τα Συνδικάτα σημειώνουν μάλιστα ότι οι πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο ναυτεργάτη παρασχέθηκαν από άλλα μέλη του πληρώματος, που «φυσικά δεν έχουν ιατρικές γνώσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου τον παρέπεμψαν σε δημόσιο νοσοκομείο. Τελικά ο τραυματίας κατέληξε να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, στην άλλη άκρη της Αττικής, για να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη».

Τα Συνδικάτα απαιτούν την άμεση διερεύνηση των αιτιών, ενώ υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ένταξης γιατρού στη σύνθεση του πλοίου, που αποτελεί πάγιο αίτημα των σωματείων. Παράλληλα, επαναφέρουν το αίτημα για επαναλειτουργία και επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας Περάματος και 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας στο Κερατσίνι, για άμεση περίθαλψη όσων είναι ναυτολογημένοι στα πλοία που πιάνουν στο λιμάνι του Πειραιά.

Διασωληνωμένος εργαζόμενος μετά από έκρηξη σε διαγνωστικό κέντρο!

Δεν υπάρχει εργασιακός χώρος που να μην απειλεί τους εργαζόμενους, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι σοβαρό εργατικό «ατύχημα» συνέβη το περασμένο Σάββατο σε διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, 24χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από έκρηξη στον χώρο στάθμευσης, από την οποία υπέστη εισπνευστικό έγκαυμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας υποβληθεί και σε τραχειοτομή.

To γεγονός καταγγέλλει η «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» στο Σωματείο Εργαζομένων στον χώρο Ιδιωτικής Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν πρόκειται για "ατυχία" ή "κακιά στιγμή"», αλλά για «προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα της πολιτικής που βάζει την κερδοφορία πάνω από την ανθρώπινη ζωή».

Θυμίζει άλλωστε ότι μόλις πριν λίγους μήνες, από τύχη δεν χάθηκαν εργαζόμενοι στη φωτιά στο «ΙΑΣΩ General».

Αναδεικνύει ως κοινό παρονομαστή των «ατυχημάτων» τα ανύπαρκτα ή ανεπαρκή μέτρα υγείας και ασφάλειας, την ελλιπή συντήρηση εγκαταστάσεων, την εντατικοποίηση, την υποστελέχωση και τα εξοντωτικά ωράρια, αλλά και τους ελλιπείς ελέγχους από το κράτος.

Μάλιστα, η ΔΑΣ καταγγέλλει ότι παρότι η διοίκηση του κλαδικού σωματείου δήλωσε σε επικοινωνία μαζί της ότι γνωρίζει το περιστατικό και ότι «θα βγει ανακοίνωση», μέχρι χτες δεν είχαν ενημερωθεί το ΔΣ, η Ομοσπονδία, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

«Αυτή η στάση είναι απαράδεκτη. Τα εργατικά ατυχήματα δεν αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις, σιωπή και αναμονή.

Απαιτούν άμεση κινητοποίηση, δημόσια καταγγελία, έλεγχο και παρέμβαση στους χώρους δουλειάς», τονίζει η ΔΑΣ, που απαιτεί άμεση διερεύνηση και απόδοση ευθυνών στην εργοδοσία, αλλά και έλεγχο σε όλες τις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου ομίλου, ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας και προσλήψεις προσωπικού.