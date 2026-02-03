Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Η εργοδοσία «εν δράσει» ενάντια στα συνδικάτα

Αποκαλυπτικό βίντεο από τους τραμπουκισμούς σε βάρος του Εργατικού Κέντρου και σωματείων

Η αστυνομία εμπόδιζε τους συνδικαλιστές και όχι τον εργοδότη που έστειλε τις εργάτριες στον θάνατο
Η αστυνομία εμπόδιζε τους συνδικαλιστές και όχι τον εργοδότη που έστειλε τις εργάτριες στον θάνατο
Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το «902.gr» και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αναδεικνύοντας τη στάση της εργοδοσίας του μπισκοτάδικου «Βιολάντα», που λειτουργούσε σαν ωρολογιακή βόμβα, με αποτέλεσμα τις πέντε νεκρές εργάτριες...

Η εργοδοσία που κατά τ' άλλα ήταν ...«μια οικογένεια» με τους εργαζόμενους απαγόρευε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, στην Ομοσπονδία και στο κλαδικό Συνδικάτο του νομού να μπουν στον χώρο και να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τις εκλογές του Συνδικάτου τον Νοέμβρη του 2025, με άθλια προσχήματα.

Για να παρεμποδίσει τη δράση τους μάλιστα έφτασε στο σημείο να καλέσει τότε την αστυνομία, ενώ στελέχη της προσπαθούσαν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η δημοκρατία τους, η οποία σταματάει στις πόρτες των εργοστασίων!

Αυτό που φοβούνται είναι οι οργανωμένοι εργάτες, που με την ενότητά τους μπορούν να βάλουν εμπόδια στο ξεσάλωμα της εργοδοσίας και να αναμετρηθούν με το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και των κερδών, που είναι ανοιχτά δολοφονικό.

Η απάντηση είναι μία: Ολοι σήμερα στην απεργία των Τροφίμων - Ποτών!

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη συνενοχή εργοδοσίας, κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών στο έγκλημα
Αθλιες επικλήσεις στους ματωμένους «μέσους όρους» της ΕΕ για να ξεπλύνει το έγκλημα
Απεργούν σήμερα για να επιστρέφουν σώοι στα σπίτια τους
Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε. 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!
Τρεις στους δέκα με μισθό κάτω ή στα όρια του κατώτατου!
Εργαλείο για το χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων με «νεκρανάσταση» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ
Ολοι στον αγώνα! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών
Η οργή να μετατραπεί σε οργάνωση και κοινή δράση στους χώρους δουλειάς
 Εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»
 Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη στο Νοσοκομείο του Ρίου
 Στη Βουλή φέρνει το έγκλημα στη «Βιολάντα» το ΚΚΕ
 Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
 Σε νέα 48ωρη απεργία από σήμερα οι αυτοκινητιστές ταξί
 Πυκνώνουν τα αμείλικτα ερωτήματα
 Η δυστοπία στους χώρους δουλειάς είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σε όλη την ΕΕ
 Απεργιακές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Σε κάθε επιθεωρητή αντιστοιχούν 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενοι!
 Νέα εργοδοτικά εγκλήματα
 Παναττική στάση εργασίας σήμερα στο Δημόσιο
 Νομοσχέδιο - όχημα για καταστολή των εργατικών διεκδικήσεων και ένταση της εκμετάλλευσης
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ ΕΚΑ έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια της ανιδιοτέλειας, της αγωνιστικότητας, της μαχητικότητας
 Την Κυριακή το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας
Υπόθεση των σωματείων και των αντιπροσώπων τους να γίνει «κάστρο αγώνα»
 Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 11/2
Κάθε αγωνιστής έχει μία επιλογή: Να στηρίξει και να ενισχύσει τις δυνάμεις της ΔΑΣ
Η παράταξη της ΔΑΣ με τις δράσεις της έχει στηρίξει μαζικά, ενεργά, μαχητικά την εργατική τάξη της χώρας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ