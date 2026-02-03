Η εργοδοσία «εν δράσει» ενάντια στα συνδικάτα

Αποκαλυπτικό βίντεο από τους τραμπουκισμούς σε βάρος του Εργατικού Κέντρου και σωματείων

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το «902.gr» και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αναδεικνύοντας τηπου λειτουργούσε σαν ωρολογιακή βόμβα, με αποτέλεσμα τις πέντε νεκρές εργάτριες...

Η εργοδοσία που κατά τ' άλλα ήταν ...«μια οικογένεια» με τους εργαζόμενους απαγόρευε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, στην Ομοσπονδία και στο κλαδικό Συνδικάτο του νομού να μπουν στον χώρο και να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τις εκλογές του Συνδικάτου τον Νοέμβρη του 2025, με άθλια προσχήματα.

Για να παρεμποδίσει τη δράση τους μάλιστα έφτασε στο σημείο να καλέσει τότε την αστυνομία, ενώ στελέχη της προσπαθούσαν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η δημοκρατία τους, η οποία σταματάει στις πόρτες των εργοστασίων!

Αυτό που φοβούνται είναι οι οργανωμένοι εργάτες, που με την ενότητά τους μπορούν να βάλουν εμπόδια στο ξεσάλωμα της εργοδοσίας και να αναμετρηθούν με το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και των κερδών, που είναι ανοιχτά δολοφονικό.

Η απάντηση είναι μία: Ολοι σήμερα στην απεργία των Τροφίμων - Ποτών!