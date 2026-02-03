ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη στο Νοσοκομείο του Ρίου

Σε κινητοποίηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΠ Ρίου, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας, καλεί τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους το Εργατικό Κέντρο της πόλης σήμερα Τρίτη στις 3 μ.μ.

Πρόκειται για μία ακόμα επίσκεψη - πρόκληση με αφορμή τα «εγκαίνια» του γραμμικού επιταχυντή στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, όταν το προηγούμενο μηχάνημα ήταν εκτός λειτουργίας για 8 μήνες μετά την τρίτη (!) πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος σε διάστημα περίπου ενάμιση χρόνου. Μάλιστα, μετά και την τελευταία περίπτωση, ογκολογικοί ασθενείς βρέθηκαν σε ουρές αναμονής έως και τεσσάρων μηνών για ακτινοθεραπείες, με πολλούς να αναγκάζονται να μετακινούνται στην Αθήνα η να πληρώνουν σε ιδιώτες από την τσέπη τους!

«Η παρουσία του υπουργού "εμπορίας της Υγείας" στην πόλη μας, με αφορμή τα εγκαίνια του γραμμικού επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας, αποτελεί πρόκληση», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΕΚΠ, προσθέτοντας για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία:

«Η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία. Αποτελεί αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, μιας και για τη περίοδο 2009 - 2019 η δημόσια δαπάνη για την Υγεία μειώθηκε κατά 43,3%, ενώ οι περικοπές πάνε για τις πολεμικές δαπάνες σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας της οικονομίας.

Στην Πάτρα, τα Ογκολογικά Τμήματα δύο νοσοκομείων εξυπηρετούν πληθυσμό περίπου 800.000 κατοίκων τεσσάρων νομών με μόλις 6 ογκολόγους, χωρίς να λειτουργεί οργανωμένη Ογκολογική κλινική. Οι ασθενείς νοσηλεύονται συχνά σε Παθολογικές κλινικές ή σε ράντζα στα ΤΕΠ, ενώ τα περιφερειακά νοσοκομεία καταρρέουν.

Με την "αυτοχρηματοδότηση" των νοσοκομείων, τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή, μετατρέπουν τη νοσηλεία σε "κόστος" και τον ασθενή σε πελάτη, γιατί εφαρμόζεται η πολιτική κόστους - οφέλους. Ολα αυτά ενώ δεκάδες χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές και οι υγειονομικοί εργάζονται εξουθενωμένοι, με μισθούς μειωμένους έως και 30% σε σχέση με το 2012».

Πρόκειται για «ζοφερή πραγματικότητα, που ντύνεται με κορδέλες και φωτογραφίες», υπογραμμίζει και καλεί σε απάντηση με δυνάμωμα του αγώνα εργαζομένων και λαού ενάντια στην πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ, για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις προσωπικού, σύγχρονες - ασφαλείς υποδομές, χωρίς επιχειρηματική δράση και πληρωμές από τους ασθενείς, κ.ά.