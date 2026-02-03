Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη στο Νοσοκομείο του Ρίου

Αγωνιστική υποδοχή στον υπουργό «εμπορίου Υγείας»

Σε κινητοποίηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΠ Ρίου, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας, καλεί τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους το Εργατικό Κέντρο της πόλης σήμερα Τρίτη στις 3 μ.μ.

Πρόκειται για μία ακόμα επίσκεψη - πρόκληση με αφορμή τα «εγκαίνια» του γραμμικού επιταχυντή στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, όταν το προηγούμενο μηχάνημα ήταν εκτός λειτουργίας για 8 μήνες μετά την τρίτη (!) πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος σε διάστημα περίπου ενάμιση χρόνου. Μάλιστα, μετά και την τελευταία περίπτωση, ογκολογικοί ασθενείς βρέθηκαν σε ουρές αναμονής έως και τεσσάρων μηνών για ακτινοθεραπείες, με πολλούς να αναγκάζονται να μετακινούνται στην Αθήνα η να πληρώνουν σε ιδιώτες από την τσέπη τους!

«Η παρουσία του υπουργού "εμπορίας της Υγείας" στην πόλη μας, με αφορμή τα εγκαίνια του γραμμικού επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας, αποτελεί πρόκληση», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΕΚΠ, προσθέτοντας για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία:

«Η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία. Αποτελεί αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, μιας και για τη περίοδο 2009 - 2019 η δημόσια δαπάνη για την Υγεία μειώθηκε κατά 43,3%, ενώ οι περικοπές πάνε για τις πολεμικές δαπάνες σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας της οικονομίας.

Στην Πάτρα, τα Ογκολογικά Τμήματα δύο νοσοκομείων εξυπηρετούν πληθυσμό περίπου 800.000 κατοίκων τεσσάρων νομών με μόλις 6 ογκολόγους, χωρίς να λειτουργεί οργανωμένη Ογκολογική κλινική. Οι ασθενείς νοσηλεύονται συχνά σε Παθολογικές κλινικές ή σε ράντζα στα ΤΕΠ, ενώ τα περιφερειακά νοσοκομεία καταρρέουν.

Με την "αυτοχρηματοδότηση" των νοσοκομείων, τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή, μετατρέπουν τη νοσηλεία σε "κόστος" και τον ασθενή σε πελάτη, γιατί εφαρμόζεται η πολιτική κόστους - οφέλους. Ολα αυτά ενώ δεκάδες χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές και οι υγειονομικοί εργάζονται εξουθενωμένοι, με μισθούς μειωμένους έως και 30% σε σχέση με το 2012».

Πρόκειται για «ζοφερή πραγματικότητα, που ντύνεται με κορδέλες και φωτογραφίες», υπογραμμίζει και καλεί σε απάντηση με δυνάμωμα του αγώνα εργαζομένων και λαού ενάντια στην πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ, για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις προσωπικού, σύγχρονες - ασφαλείς υποδομές, χωρίς επιχειρηματική δράση και πληρωμές από τους ασθενείς, κ.ά.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη συνενοχή εργοδοσίας, κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών στο έγκλημα
Αθλιες επικλήσεις στους ματωμένους «μέσους όρους» της ΕΕ για να ξεπλύνει το έγκλημα
Απεργούν σήμερα για να επιστρέφουν σώοι στα σπίτια τους
Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε. 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!
Τρεις στους δέκα με μισθό κάτω ή στα όρια του κατώτατου!
Εργαλείο για το χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων με «νεκρανάσταση» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ
Ολοι στον αγώνα! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών
Η οργή να μετατραπεί σε οργάνωση και κοινή δράση στους χώρους δουλειάς
 Εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»
 Στη Βουλή φέρνει το έγκλημα στη «Βιολάντα» το ΚΚΕ
 Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
 Σε νέα 48ωρη απεργία από σήμερα οι αυτοκινητιστές ταξί
 Πυκνώνουν τα αμείλικτα ερωτήματα
 Η δυστοπία στους χώρους δουλειάς είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σε όλη την ΕΕ
Η εργοδοσία «εν δράσει» ενάντια στα συνδικάτα
 Απεργιακές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Σε κάθε επιθεωρητή αντιστοιχούν 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενοι!
 Νέα εργοδοτικά εγκλήματα
 Παναττική στάση εργασίας σήμερα στο Δημόσιο
 Νομοσχέδιο - όχημα για καταστολή των εργατικών διεκδικήσεων και ένταση της εκμετάλλευσης
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ ΕΚΑ έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια της ανιδιοτέλειας, της αγωνιστικότητας, της μαχητικότητας
 Την Κυριακή το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας
Υπόθεση των σωματείων και των αντιπροσώπων τους να γίνει «κάστρο αγώνα»
 Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 11/2
Κάθε αγωνιστής έχει μία επιλογή: Να στηρίξει και να ενισχύσει τις δυνάμεις της ΔΑΣ
Η παράταξη της ΔΑΣ με τις δράσεις της έχει στηρίξει μαζικά, ενεργά, μαχητικά την εργατική τάξη της χώρας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ