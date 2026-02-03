Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
Νομοσχέδιο - όχημα για καταστολή των εργατικών διεκδικήσεων και ένταση της εκμετάλλευσης

Σε ανακοίνωσή του για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Λίγες μέρες μετά το εργοδοτικό έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργάτριες, η κυβέρνηση επιδιώκει τη νομοθετική επικύρωση της "Κοινωνικής Συμφωνίας", που υπέγραψε με τους εργοδότες και την ηγεσία της ΓΣΕΕ. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας ακόμα "κρίκος" στους πολλούς που συγκρατούν την αλυσίδα της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, της καπιταλιστικής κερδοφορίας, αυτής δηλαδή που ευθύνεται για την ένταση της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εγκλημάτων.

Πίσω από τον προσχηματικό ισχυρισμό ότι θα εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, κρύβεται η επιδίωξη να εφαρμόζονται στο ακέραιο, μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όλες οι αντεργατικές διατάξεις των προηγούμενων νόμων, όλων των κυβερνήσεων, που επέφεραν το ξήλωμα του εργάσιμου χρόνου, οδηγώντας στην εντατικοποίηση και τα εργοδοτικά εγκλήματα. Η υπογραφή της ΓΣΕΕ για τον οριστικό ενταφιασμό του αιτήματος της επαναφοράς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα, με αντάλλαγμα την αναβάθμισή της σε τοποτηρητή των συλλογικών διαπραγματεύσεων αυτό ακριβώς εξυπηρετεί, αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει αποδειχθεί βασικό στήριγμα της κυβέρνησης της ΝΔ, των προηγούμενων κυβερνήσεων, συνολικά της αστικής τάξης και του κράτους της.

Το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ θα γίνει όχημα για καταστολή, χειραγώγηση και ενσωμάτωση των εργατικών διεκδικήσεων, για την ένταση της εκμετάλλευσης και το βάθεμα της εντατικοποίησης της εργασίας, για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που δημιουργούν το έδαφος για νέες "Βιολάντες" και νέα "Τέμπη", θα γίνει όχημα ώστε οι εργαζόμενοι κυριολεκτικά να πληρώνουν με το αίμα τους τα κέρδη του κεφαλαίου.

Η κυβέρνηση να είναι σίγουρη ότι και αυτό το νομοσχέδιο θα ανατραπεί από την οργανωμένη πάλη των εργαζομένων για συλλογικά δικαιώματα, συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
