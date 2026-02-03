Οσα έχουν αποκαλυφθεί αυτές τις ημέρες από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το κλαδικό Συνδικάτο του νομού, από τις καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων της «Βιολάντα», μαρτυρούν πως η συγκεκριμένη βιομηχανία έμοιαζε με ναρκοπέδιο, στο οποίο καθημερινά οι εργαζόμενοι έπαιζαν «κορόνα - γράμματα» τη ζωή τους.
Το βασικό ερώτημα, που προκύπτει πρώτα από όλα, είναι γιατί η εργοδοσία εφόσον γνώριζε δεν πήρε μέτρα; Αφού οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν για περισσότερο από έναν μήνα για τις οσμές, γιατί δεν ερευνήθηκε το θέμα;
Ωστόσο, μέσα από τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, από τις καταγγελίες και τις τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων προκύπτουν μια σειρά αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν επιτακτικά απάντηση:
- Με βάση τις επισημάνσεις της Περιφέρειας το 2020 για τις δεξαμενές, ήταν τελικά σωστά τοποθετημένες; Ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές ασφάλειας των εγκαταστάσεων, η αδειοδότησή τους, έγινε επανατοποθέτηση των δεξαμενών μετά τις σχετικές συστάσεις της Περιφέρειας;
- Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος στις δεξαμενές, στο σύστημα διανομής αερίου και στους λέβητες και τι διαπιστώθηκε; Συντηρούνταν οι καυστήρες, όπως προβλέπεται για τις βιομηχανίες του κλάδου;
- Λειτούργησε την ώρα της πυρκαγιάς το σύστημα πυρόσβεσης (ψύξης) των δύο δεξαμενών, που θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό; Να σημειωθεί ότι οι δεξαμενές, σύμφωνα και με την Πυροσβεστική, ήταν μερικά μέτρα μακριά από τον χώρο παραγωγής, επομένως από τη θερμότητα θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί το εν λόγω σύστημα.
- Ηταν νόμιμο - και αν όχι γιατί; - το υπόγειο του εργοστασίου; Εγιναν αυτοψίες σε αυτόν τον χώρο ή λειτουργούσε με τους γνωστούς «εκ των υστέρων ελέγχους» που προβλέπονται από τους αναπτυξιακούς νόμους;
- Επισημάνθηκαν στην εργοδοσία συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να πάρει; «Κοστολογήθηκαν» οι αναγκαίες επισκευές σε τυχόν εντοπισμένες «αστοχίες»; Αποκαταστάθηκαν από τους υπεύθυνους του εργοστασίου ή θεωρήθηκαν «κοστοβόρες», οπότε και αφέθηκαν για άλλη στιγμή με αποτέλεσμα το φρικτό έγκλημα;
- Υπήρχαν στο εργοστάσιο και λειτουργούσαν σωστά μηχανισμοί ανίχνευσης διαρροών, φαροσειρήνες έγκαιρης ειδοποίησης ή άλλοι συναγερμοί, που να προειδοποιούν έγκαιρα το προσωπικό, ώστε να έχει τον χρόνο να διαφύγει; Υπήρχαν έξοδοι κινδύνου με τις σωστές σημάνσεις στο κτίριο;
- Ακολουθούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές για τους βιομηχανικούς χώρους από τους οποίους περνούν σωληνώσεις προπανίου, σε ό,τι αφορά τον αερισμό, ώστε ακόμα κι αν υπάρξει διαρροή, να αποφευχθεί η συγκέντρωση εκρηκτικού μείγματος;
- Γιατί οι σωληνώσεις προπανίου βρίσκονταν σε αυτήν την κατάσταση με τέτοιες απώλειες; Είχαν ελεγχθεί; Είχαν την κατάλληλη διατομή που να αντιστοιχεί στους λέβητες που τροφοδοτούσαν; Τηρούνταν τα προβλεπόμενα όρια στην πίεση κατά τη διανομή του προπανίου;
- Γιατί η επιχείρηση όπως αναφέρεται άλλαξε ασφαλιστική εταιρεία λίγους μήνες πριν; Με ποιο κριτήριο έγινε αυτή η αλλαγή; Σημειώνεται ότι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς επισημαίνουν ότι οι συχνές μεταπηδήσεις από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε άλλο συνηθίζονται από επιχειρηματίες που είναι «διάτρητοι».