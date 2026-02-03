Πυκνώνουν τα αμείλικτα ερωτήματα

Οσα έχουν αποκαλυφθεί αυτές τις ημέρες από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το κλαδικό Συνδικάτο του νομού, από τις καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων της «Βιολάντα», μαρτυρούν πως η συγκεκριμένη βιομηχανία έμοιαζε με ναρκοπέδιο, στο οποίο καθημερινά οι εργαζόμενοι έπαιζαν «κορόνα - γράμματα» τη ζωή τους.

Το βασικό ερώτημα, που προκύπτει πρώτα από όλα, είναι γιατί η εργοδοσία εφόσον γνώριζε δεν πήρε μέτρα; Αφού οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν για περισσότερο από έναν μήνα για τις οσμές, γιατί δεν ερευνήθηκε το θέμα;

Ωστόσο, μέσα από τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, από τις καταγγελίες και τις τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων προκύπτουν μια σειρά αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν επιτακτικά απάντηση:

- Με βάση τις επισημάνσεις της Περιφέρειας το 2020 για τις δεξαμενές, ήταν τελικά σωστά τοποθετημένες; Ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές ασφάλειας των εγκαταστάσεων, η αδειοδότησή τους, έγινε επανατοποθέτηση των δεξαμενών μετά τις σχετικές συστάσεις της Περιφέρειας;

- Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος στις δεξαμενές, στο σύστημα διανομής αερίου και στους λέβητες και τι διαπιστώθηκε; Συντηρούνταν οι καυστήρες, όπως προβλέπεται για τις βιομηχανίες του κλάδου;

- Λειτούργησε την ώρα της πυρκαγιάς το σύστημα πυρόσβεσης (ψύξης) των δύο δεξαμενών, που θα έπρεπε να είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό; Να σημειωθεί ότι οι δεξαμενές, σύμφωνα και με την Πυροσβεστική, ήταν μερικά μέτρα μακριά από τον χώρο παραγωγής, επομένως από τη θερμότητα θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί το εν λόγω σύστημα.

- Ηταν νόμιμο - και αν όχι γιατί; - το υπόγειο του εργοστασίου; Εγιναν αυτοψίες σε αυτόν τον χώρο ή λειτουργούσε με τους γνωστούς «εκ των υστέρων ελέγχους» που προβλέπονται από τους αναπτυξιακούς νόμους;

- Επισημάνθηκαν στην εργοδοσία συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να πάρει; «Κοστολογήθηκαν» οι αναγκαίες επισκευές σε τυχόν εντοπισμένες «αστοχίες»; Αποκαταστάθηκαν από τους υπεύθυνους του εργοστασίου ή θεωρήθηκαν «κοστοβόρες», οπότε και αφέθηκαν για άλλη στιγμή με αποτέλεσμα το φρικτό έγκλημα;

- Υπήρχαν στο εργοστάσιο και λειτουργούσαν σωστά μηχανισμοί ανίχνευσης διαρροών, φαροσειρήνες έγκαιρης ειδοποίησης ή άλλοι συναγερμοί, που να προειδοποιούν έγκαιρα το προσωπικό, ώστε να έχει τον χρόνο να διαφύγει; Υπήρχαν έξοδοι κινδύνου με τις σωστές σημάνσεις στο κτίριο;

- Ακολουθούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές για τους βιομηχανικούς χώρους από τους οποίους περνούν σωληνώσεις προπανίου, σε ό,τι αφορά τον αερισμό, ώστε ακόμα κι αν υπάρξει διαρροή, να αποφευχθεί η συγκέντρωση εκρηκτικού μείγματος;

- Γιατί οι σωληνώσεις προπανίου βρίσκονταν σε αυτήν την κατάσταση με τέτοιες απώλειες; Είχαν ελεγχθεί; Είχαν την κατάλληλη διατομή που να αντιστοιχεί στους λέβητες που τροφοδοτούσαν; Τηρούνταν τα προβλεπόμενα όρια στην πίεση κατά τη διανομή του προπανίου;

- Γιατί η επιχείρηση όπως αναφέρεται άλλαξε ασφαλιστική εταιρεία λίγους μήνες πριν; Με ποιο κριτήριο έγινε αυτή η αλλαγή; Σημειώνεται ότι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς επισημαίνουν ότι οι συχνές μεταπηδήσεις από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε άλλο συνηθίζονται από επιχειρηματίες που είναι «διάτρητοι».