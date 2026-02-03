ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑΔΙΚΟ ΤΗΣ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη συνενοχή εργοδοσίας, κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών στο έγκλημα

INTIME NEWS

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από την ημέρα που η «ωρολογιακή βόμβα» που λειτουργούσε κάτω από τα πόδια δεκάδων εργαζομένων στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα ανατινάχτηκε, οδηγώντας σε φριχτό θάνατο πέντε εργάτριες της νυχτερινής βάρδιας. Ο θάνατός τους σκόρπισε πόνο αλλά και οργή στην εργατική τάξη για τον βαρύ φόρο αίματος με τον οποίο πληρώνει την «ανταγωνιστικότητα» και την «ανάπτυξη» για τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας, στα οποία τα μέτρα προστασίας της υγείας, ακόμα και της ανθρώπινης ζωής, θεωρούνται «κόστος».

Κάθε μέρα από αυτές που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα προκύπτουν και νέα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για εργοδοτικό έγκλημα, και μάλιστα προδιαγεγραμμένο. Ολα τα στοιχεία πλέον επιβεβαιώνουν τραγικές ελλείψεις και σωρεία παραβιάσεων σε βασικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, τα οποία μπροστά στην ανάγκη μεγιστοποίησης της κερδοφορίας της επιχείρησης «πήγαν περίπατο» για χρόνια.

Στάχτη το αφήγημα της «υγιούς επιχείρησης»

Ετσι, έφτασε στο σημείο να είναι πολύμηνη η μεγάλη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο, η οποία τελικά οδήγησε στη μοιραία έκρηξη. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχαν δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Οπως ανακοινώθηκε, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους.

Αυτή προφανώς ήταν η μυρωδιά και οι οσμές που για περισσότερο από έναν μήνα ενοχλούσαν τους εργαζόμενους του εργοστασίου, κάνοντας αφόρητη την εργασία τους, και την οποία είχαν αναφέρει πολλές φορές σε όλους τους υπεύθυνους, ακόμα και στην εργοδοσία. Με την ίδια, βέβαια, να αγνοεί εγκληματικά τους εργαζόμενους και να ισχυρίζεται προκλητικά ότι ήταν ...κάποια μυρωδιά από το αποχετευτικό σύστημα!

Μάλιστα, εξαιτίας αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης προπανίου σε βάθος 25 μέτρων στο έδαφος στο σημείο της έκρηξης, οι έρευνες των αρμόδιων αρχών διακόπηκαν προσωρινά, καθώς είναι πιθανή ακόμα και μια νέα, μεγάλης έκτασης έκρηξη που μπορεί να προκύψει από έναν σπινθήρα.

Εργοδοσία, κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή είναι συνένοχοι...

Παρά τη διακοπή των ερευνών στο πεδίο, συνεχίζεται η προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία για τις ευθύνες της εργοδοσίας και των φορέων - υπηρεσιών που ενεπλάκησαν σε ελέγχους και αδειοδοτήσεις για το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ταυτόχρονα, γίνονται γνωστά στοιχεία όπως έγγραφα και άδειες αρμόδιων υπηρεσιών που αποδεικνύουν ότι οι καπιταλιστές και το κράτος τους γνώριζαν και ήταν αδίστακτοι, ότι φέρουν ακέραιη την ευθύνη που οι εργαζόμενες οδηγήθηκαν στον θάνατο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 σε έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας σημειώνεται πως οι δύο δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου δεν είχαν τοποθετηθεί στο σωστό σημείο. Συγκεκριμένα, στις 17 Φλεβάρη 2020 με έγγραφό του το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε «μη συμβατότητα» της λειτουργίας της βιοτεχνίας, με την τοποθέτηση δύο υπόγειων δεξαμενών σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται πως ούτε οι υπέργειες δεξαμενές 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων ήταν «συμβατές» σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας.

Παρά τις παρατυπίες αυτές που εντοπίστηκαν, η τότε περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας (υπό τον τότε περιφερειάρχη της ΝΔ Κ. Αγοραστό) εξέδωσε άδεια για τη λειτουργία του εργοστασίου με ...προθεσμία δύο χρόνων (!) στην εργοδοσία, που όφειλε εντός αυτού του διαστήματος να προχωρήσει στην «τεχνική ανασυγκρότηση», επανατοποθετώντας τις δεξαμενές υγραερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αψηφώντας τον σοβαρό - όπως αποδείχθηκε - κίνδυνο να γίνει το εργοστάσιο «κούγκι» στο μεσοδιάστημα, ενώ όπως όλα δείχνουν αυτή η «τεχνική ανασυγκρότηση» δεν έγινε ποτέ!

Αποκαλυπτικά είναι και τα όσα γίνονται γνωστά για το υπόγειο του εργοστασίου, που αποτέλεσε μια άτυπη «δεξαμενή» όπου συσσωρεύτηκε μεγάλη ποσότητα του προπανίου που διέρρεε από τις διάτρητες υπόγειες σωληνώσεις και οδήγησε στη μεγάλη έκρηξη. Σύμφωνα με έγγραφα της Πολεοδομίας Τρικάλων που γίνονται γνωστά, η πρώτη οικοδομική άδεια για το εργοστάσιο εκδόθηκε το 2007 και εκεί δεν υπάρχει καμία αναφορά ή άδεια για υπόγειο χώρο. Εκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδόθηκαν άλλες 7 άδειες συνολικά και δεν έχει δηλωθεί πουθενά το υπόγειο.

Να σημειωθεί ότι η συνολική έκταση του εργοστασίου ήταν 3.400 τ.μ., ενώ σύμφωνα με τους κανονισμούς για επιφάνειες άνω των 3.500 τ.μ. απαιτείται πλήρες σύστημα υδροδότησης και πυρόσβεσης, κόστους 200.000 έως 400.000 ευρώ. Τα επιπλέον 400 τετραγωνικά του υπογείου φαίνεται πως δεν δηλώθηκαν, ώστε να μην ξεπεραστεί το όριο και να αποφευχθεί η υποχρέωση εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης. Το αποτέλεσμα: Για να μην μπει εμπόδιο στο κέρδος της εταιρείας, το «κόστος» της πυρόσβεσης και της ασφάλειας απορρίφθηκε και δεν υπήρξε καμία ασφαλιστική δικλίδα για να μην οδηγηθούν στον όλεθρο οι εργαζόμενες του εργοστασίου.

Υπογραφές νυν υπουργού στις μελέτες του εργοστασίου

Στο μεταξύ, νέα ερωτήματα για τις ευθύνες κράτους και κυβέρνησης προκαλεί το γεγονός ότι με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαστεργίου, ηλεκτρολόγου μηχανικού, σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δημάρχου Τρικάλων, το εργοστάσιο είχε λάβει άδεια λειτουργίας.

Οπως φαίνεται σε έγραφα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πολύ πριν αναλάβει δήμαρχος στα Τρίκαλα ο Δ. Παπαστεργίου ήταν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ο οποίος το 2007 είχε υπογράψει τις μελέτες για «παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, καθώς και τις μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και καύσιμου αερίου», βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια για το εργοστάσιο «Βιολάντα». Μάλιστα ο ίδιος φέρεται να έχει υπογράψει αντίστοιχες μελέτες και του 2011 για το εργοστάσιο, αλλά και τοπογραφικά σχέδια στα οποία είναι αδήλωτο το περιβόητο υπόγειο του εργοστασίου.

2.000.000 ευρώ από τη σημερινή περιφερειακή αρχή στο «πρότυπο» μπισκοτάδικο - ναρκοπέδιο!

Ωστόσο οι εγκληματικές ευθύνες σε επίπεδο περιφερειακής αρχής δεν αφορούν μόνο τη θητεία του Κ. Αγοραστού (2019 - 2023), αλλά και τη νυν περιφερειακή αρχή του Δ. Κουρέτα.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στοιχείο για τη συνενοχή της, που προκαλεί οργή, είναι το γεγονός ότι στις 21/1/2026, μόλις 5 μέρες πριν το φριχτό εργοδοτικό έγκλημα, εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέα απόφαση τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Δηλαδή η Περιφέρεια χρηματοδότησε την εν λόγω βιομηχανία για την επέκταση των δραστηριοτήτων της, στις οποίες δεν είχαν παρθεί τα αναγκαία μέτρα και δεν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι για τα συστήματα ασφάλειας και μέτρων προστασίας της ζωής των εργαζομένων.

Μάλιστα η χρηματοδότηση που δόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών ήταν ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο συγκεκριμένο επίσημο έγγραφο η Περιφέρει ρύθμιζε το πώς ακριβώς το εργοστάσιο θα πάρει πίσω φοροαπαλλαγές για την επένδυση, σχεδόν 900.000 ευρώ!

Πρόκειται για λεφτά του λαού που το σάπιο νομοθετικό πλαίσιο όλων των κυβερνήσεων προβλέπει να δίνονται απλόχερα στις εταιρείες μέσω «αναπτυξιακών νόμων», για να θωρακίζουν την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητά τους, η οποία είναι βαμμένη με το αίμα νεκρών εργατών, όπως αποδεικνύεται περίτρανα και στην υπόθεση του μπισκοτάδικου.

Κι άλλες βρωμοδουλειές;

Με τις αποκαλύψεις να παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας, πληροφορίες εμπλέκουν τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και σε άλλες βρωμοδουλειές, τις οποίες γνώριζε το κράτος αλλά δεν φαίνεται να «κινητοποιήθηκε» για τους απαραίτητους ελέγχους στις επιχειρήσεις του. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος εργοδότης είναι κατηγορούμενος και για συνέργεια σε λαθρεμπόριο υγραερίου, αξιοποιώντας εικονικά τιμολόγια αγορών. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, έχει οριστεί δικαστήριο για το τρέχον έτος με κατηγορούμενο τον εν λόγω βιομήχανο.