ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Υπόθεση των σωματείων και των αντιπροσώπων τους να γίνει «κάστρο αγώνα»

Σε 4 μέρες από σήμερα, στις 7 και 8 Φλεβάρη ξεκινά το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, όπου θα κριθεί η αλλαγή της κατεύθυνσης του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας, με τη ΔΑΣ να καλεί σε αλλαγή του συσχετισμού δύναμης, ώστε το ΕΚΑ να γίνει πραγματικό αποκούμπι και οργανωτής της πάλης των εργαζομένων.

Με τους αντιπροσώπους της ΔΑΣ να «οργώνουν» κάθε μέρα τους χώρους δουλειάς απευθυνόμενοι στην εργατική τάξη, τα σωματεία και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της στην Αττική, τους καλούν να κάνουν υπόθεσή τους αυτή τη σημαντική μάχη, να σταθούν με κριτήριο το πώς το ΕΚΑ θα βρεθεί την επόμενη μέρα στην πρώτη γραμμή της πάλης για την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων.

Απαντώντας μάλιστα στο ερώτημα «τι Εργατικό Κέντρο χρειαζόμαστε», η ΔΑΣ ξεκαθαρίζει: Ενα Εργατικό Κέντρο που δεν θα προσαρμόζεται στις «αντοχές της οικονομίας», δεν θα αποδέχεται ως όριο στις διεκδικήσεις του την κερδοφορία των ομίλων και δεν θα λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης της αγανάκτησης για να ανεβοκατεβαίνουν στην κυβέρνηση οι επίδοξοι «σωτήρες», αλλά θα στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό των εργαζομένων και των σωματείων, θα βάζει μπροστά τις ανάγκες μας, θα οργανώνει τη σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των ομίλων.

Ενα Εργατικό Κέντρο που θα μπει μπροστά στην πάλη ενάντια στη συρρίκνωση των μισθών και των κοινωνικών παροχών για λογαριασμό της πολεμικής οικονομίας. Που δεν θα αποδέχεται τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα σφαγεία του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ - ΕΕ - ΝΑΤΟ μετατρέποντας τη χώρα και τον λαό μας σε στόχο. Που δεν θα υποταχτεί στην καταστολή και στον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας, στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών.

Ενα Εργατικό Κέντρο που θα είναι ΑΝΟΙΚΤΟ για τα σωματεία και τα προβλήματα των εργαζομένων και όχι όπως το κατάντησαν σήμερα με ευθύνη τους η πλειοψηφία όλων των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ (ΠΑΣΚΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΑΚΕ, ΕΜΕΙΣ, ΕΑΚ), φτάνοντας στο σημείο να μην μπορεί να φιλοξενήσει ούτε τις εκλογές του Συνεδρίου του.

Γι' αυτό και καλεί κάθε τίμιο συνδικαλιστή, με γνήσια ανησυχία για την πορεία του εργατικού κινήματος ειδικά σήμερα, «σε έναν κόσμο που φλέγεται», να κάνει κριτήριό του «την πορεία και τη δράση Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών που άλλαξαν χέρια, όπου στη διοίκησή τους αναδείχτηκαν πρωτοπόροι αγωνιστές και τα μετέτρεψαν από "νεκροταφεία" σε ζωντανά και πρωτοπόρα όργανα πάλης των εργαζομένων, ανοιχτά για όλα τα συνδικάτα, με δημοκρατική και συλλογική λειτουργία, με πολύμορφη δράση για τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους».

Ο «Ριζοσπάστης» δίνει συνέχεια σήμερα στο «βήμα» που έχει ανοίξει για εκλεγμένους αντιπροσώπους από μια σειρά χώρους δουλειάς, με κάθε έναν απ' αυτούς να απευθύνει το δικό του κάλεσμα για μαζική στήριξη της ΔΑΣ.