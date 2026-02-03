Εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»

Κινητοποίηση στην πύλη του εργοστασίου της «Durostick ΑΒΕΕ» στον Ασπρόπυργο πραγματοποίησε χθες το πρωί το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Αττικής, απαιτώντας την ανάκληση της απόλυσης του γενικού γραμματέα του Συνδικάτου, Σωτήρη Αγγελόπουλου. Στο πλάι του Συνδικάτου, δίνοντας τη μάχη ενάντια σε μία ακόμα τρομοκρατική απόλυση και στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι η εργοδοσία της «Durostick ΑΒΕΕ», δρώντας εκδικητικά, απάντησε στην αγωνία των εργαζομένων για βελτίωση των συνθηκών ζωής, στα αιτήματά τους για αύξηση των μισθών και των διατακτικών, με την απόλυση του εν λόγω συνδικαλιστή.

«Η λογική "σκάσε και δούλευε" δεν θα περάσει!», προειδοποιεί το Συνδικάτο, αναδεικνύοντας παράλληλα ότι η απόλυση είναι παράνομη και καταχρηστική, αφού αφορά εκλεγμένο συνδικαλιστή, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας.

Με το εργοστάσιο να εδρεύει στη Δυτική Αττική, μια περιοχή όπου η κυβέρνηση διαφημίζει τις εμβληματικές επενδύσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ, το Συνδικάτο τονίζει ότι «σχεδιάζουν να μετατραπεί σε ειδική οικονομική ζώνη, που σημαίνει καταπάτηση και αναίρεση οποιουδήποτε εργατικού δικαιώματος απέμεινε». Και σε ένα τέτοιο φόντο προσθέτει: «Η απόλυση έρχεται σε μια στιγμή που τα κυβερνητικά σχέδια παραχωρούν το λιμάνι της Ελευσίνας στην ΟΝΕΧ, μετατρέπουν την ευρύτερη περιοχή σε σε ΝΑΤΟικό hub παραγωγής - μεταφοράς πολεμικού υλικού και αμερικανικού LNG. Μετατρέπουν συνολικά την περιοχή σε ορμητήριο, και βάζουν τους εργαζόμενους και τους κατοίκους στο κέντρο των διεθνών ανταγωνισμών».

Το Συνδικάτο καλεί σε συνέχιση της πάλης με συμμετοχή στην πανθριασιακή απεργία στις 6 Φλεβάρη (βλ. σελ. 19) και απαιτεί να ανακληθεί η παράνομη, καταχρηστική και εκδικητική απόλυση. Να δοθούν τώρα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που θα ανακουφίζουν από την ακρίβεια. Να αυξηθεί τώρα το ποσό των συναλλαγματικών. Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Την απόλυση καταγγέλλουν επίσης και απαιτούν να ανακληθεί το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η ΠΕΜΕΝ κ.ά.

Στο πλαίσιο της χθεσινής κινητοποίησης ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής και του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΕΛΠΕ, κατήγγειλε την εργοδοσία της «Durostick» τονίζοντας ότι η απόλυση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των εργοδοτών να χτυπήσουν τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, ενώ θέλουν να μετατρέψουν το Θριάσιο σε ειδική οικονομική ζώνη. «Βρισκόμαστε εδώ για να πούμε ότι δεν θα περάσει».

Επίσης ο Δημήτρης Εφιεντζής, πρόεδρος του Συνδικάτου Χημικής Βιομηχανίας, ανέφερε ότι ζήτησαν συνάντηση από την εργοδοσία, η οποία όμως δεν απάντησε, με τα συνδικάτα να διαμηνύουν ότι θα κλιμακωθεί ο αγώνας για την ανάκληση της απόλυσης.