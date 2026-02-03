Απεργιακές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Σήμερα Τρίτη, στο πλαίσιο της απεργίας, συγκεντρώσεις και άλλες παρεμβάσεις οργανώνονται από την Ομοσπονδία, κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα του κλάδου, ως εξής:

- Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας, του κλαδικού Συνδικάτου Αττικής και επιχειρησιακών σωματείων θα γίνει στις 10 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας.

- Στα Τρίκαλα, την πόλη όπου έγινε το έγκλημα, στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

- Στη Θεσσαλονίκη, απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας (Μητροπόλεως 110) και το απόγευμα συλλαλητήριο στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης, σε:

- Βόλο, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Λάρισα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Πάτρα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Ηγουμενίτσα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Καλαμάτα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Λαμία, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Ναύπλιο, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Χαλκίδα, 10 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Καβάλα, 6 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Χανιά, 10 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

Το Σωματείο Τυροκόμων Ελασσόνας

Στο πλαίσιο της απεργίας, το Σωματείο Τυροκόμων Ελασσόνας καλεί τους εργαζόμενους των εργοστασίων του κλάδου στην περιοχή να μεταβούν συντεταγμένα στην απεργιακή συγκέντρωση του Συνδικάτου των Τρικάλων. Το σημείο συγκέντρωσης για την οργανωμένη μετάβαση είναι στις 9 π.μ. στο δημοτικό πάρκινγκ του δήμου.