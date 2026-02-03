Την Κυριακή το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας

Το 33ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Σωματείων του θα πραγματοποιήσει με απόφαση της Διοίκησής του το Εργατικό Κέντρο Νομού Λάρισας, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 9.30 π.μ., στην ισόγεια αίθουσα του ΕΚΝΛ «Τάκης Τσιόγκας» (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6). Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής: 1. Απολογισμός δράσης της Διοίκησης του ΕΚΝΛ από το 32ο Συνέδριο και προγραμματισμός δράσης για το επόμενο χρονικό διάστημα. 2. Οικονομικός Απολογισμός 2025 και Προϋπολογισμός 2026. 3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του 2025. 4. Ψηφοφορίες για έγκριση ψηφισμάτων, διοικητικού απολογισμού, οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.