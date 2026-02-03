Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 11/2

Σύσκεψη των εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στο «ARTBOX FARGANI», με στόχο την οργάνωση της πάλης «για τη ζωή που μας αξίζει».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη συνενοχή εργοδοσίας, κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών στο έγκλημα
Αθλιες επικλήσεις στους ματωμένους «μέσους όρους» της ΕΕ για να ξεπλύνει το έγκλημα
Απεργούν σήμερα για να επιστρέφουν σώοι στα σπίτια τους
Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε. 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!
Τρεις στους δέκα με μισθό κάτω ή στα όρια του κατώτατου!
Εργαλείο για το χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων με «νεκρανάσταση» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ
Ολοι στον αγώνα! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών
Η οργή να μετατραπεί σε οργάνωση και κοινή δράση στους χώρους δουλειάς
 Εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»
 Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη στο Νοσοκομείο του Ρίου
 Στη Βουλή φέρνει το έγκλημα στη «Βιολάντα» το ΚΚΕ
 Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
 Σε νέα 48ωρη απεργία από σήμερα οι αυτοκινητιστές ταξί
 Πυκνώνουν τα αμείλικτα ερωτήματα
 Η δυστοπία στους χώρους δουλειάς είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σε όλη την ΕΕ
Η εργοδοσία «εν δράσει» ενάντια στα συνδικάτα
 Απεργιακές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Σε κάθε επιθεωρητή αντιστοιχούν 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενοι!
 Νέα εργοδοτικά εγκλήματα
 Παναττική στάση εργασίας σήμερα στο Δημόσιο
 Νομοσχέδιο - όχημα για καταστολή των εργατικών διεκδικήσεων και ένταση της εκμετάλλευσης
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ ΕΚΑ έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια της ανιδιοτέλειας, της αγωνιστικότητας, της μαχητικότητας
 Την Κυριακή το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας
Υπόθεση των σωματείων και των αντιπροσώπων τους να γίνει «κάστρο αγώνα»
Κάθε αγωνιστής έχει μία επιλογή: Να στηρίξει και να ενισχύσει τις δυνάμεις της ΔΑΣ
Η παράταξη της ΔΑΣ με τις δράσεις της έχει στηρίξει μαζικά, ενεργά, μαχητικά την εργατική τάξη της χώρας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ