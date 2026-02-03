Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 11/2

Σύσκεψη των εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στο «ARTBOX FARGANI», με στόχο την οργάνωση της πάλης «για τη ζωή που μας αξίζει».