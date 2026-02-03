Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Η παράταξη της ΔΑΣ με τις δράσεις της έχει στηρίξει μαζικά, ενεργά, μαχητικά την εργατική τάξη της χώρας

Αντώνης Παπακώστας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Επιχειρησιακού Σωματείου στην «ACS Courier»

Για τις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, τον Φλεβάρη 2026, δηλώνω τη στήριξή μου και συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ για ένα Εργατικό Κέντρο Αθήνας μαχητικότερο και ανοιχτότερο στα προβλήματα των σωματείων και των εργαζομένων.

Τη μακρόχρονη απορρύθμιση των εργασιακών από τις προηγούμενες κρίσεις ακολούθησε η ολομέτωπη επίθεση της τελευταίας 6ετίας. Ειδικά στο διάστημα αυτό, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και η παράταξη της ΔΑΣ δεν λειτούργησαν σαν άλλη μια βαλβίδα εκτόνωσης.

Οργανώνουν μαζικά και ξεκάθαρα, όπου και όταν χρειαστεί, τη σύγκρουση με τις πολιτικές που βάζουν: Μπροστά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων από τις ανάγκες, μα και τις ζωές μας!

Η παράταξη της ΔΑΣ με τις δράσεις της έχει στηρίξει μαζικά, ενεργά, μαχητικά την εργατική τάξη της χώρας, στηρίζοντας και οργανώνοντας τους εργαζόμενους και τα σωματεία, όπως και στον κλάδο μας.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει εργοδοτικός, κυβερνητικός συνδικαλισμός μετά και τις... εξελίξεις στα ΕΛΤΑ. Η ενίσχυση της ΔΑΣ στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τις μάχες που ήδη δίνουν οι εργαζόμενοι με τα σωματεία για: Καλύτερες συνθήκες εργασίας, σημαντικές βελτιώσεις στα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, Κλαδικές Συμβάσεις με όρους και αμοιβές στο ύψος των πραγματικών αναγκών μας.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη συνενοχή εργοδοσίας, κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών στο έγκλημα
Αθλιες επικλήσεις στους ματωμένους «μέσους όρους» της ΕΕ για να ξεπλύνει το έγκλημα
Απεργούν σήμερα για να επιστρέφουν σώοι στα σπίτια τους
Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε. 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!
Τρεις στους δέκα με μισθό κάτω ή στα όρια του κατώτατου!
Εργαλείο για το χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων με «νεκρανάσταση» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ
Ολοι στον αγώνα! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών
Η οργή να μετατραπεί σε οργάνωση και κοινή δράση στους χώρους δουλειάς
 Εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»
 Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη στο Νοσοκομείο του Ρίου
 Στη Βουλή φέρνει το έγκλημα στη «Βιολάντα» το ΚΚΕ
 Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
 Σε νέα 48ωρη απεργία από σήμερα οι αυτοκινητιστές ταξί
 Πυκνώνουν τα αμείλικτα ερωτήματα
 Η δυστοπία στους χώρους δουλειάς είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σε όλη την ΕΕ
Η εργοδοσία «εν δράσει» ενάντια στα συνδικάτα
 Απεργιακές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Σε κάθε επιθεωρητή αντιστοιχούν 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενοι!
 Νέα εργοδοτικά εγκλήματα
 Παναττική στάση εργασίας σήμερα στο Δημόσιο
 Νομοσχέδιο - όχημα για καταστολή των εργατικών διεκδικήσεων και ένταση της εκμετάλλευσης
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ ΕΚΑ έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια της ανιδιοτέλειας, της αγωνιστικότητας, της μαχητικότητας
 Την Κυριακή το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας
Υπόθεση των σωματείων και των αντιπροσώπων τους να γίνει «κάστρο αγώνα»
 Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 11/2
Κάθε αγωνιστής έχει μία επιλογή: Να στηρίξει και να ενισχύσει τις δυνάμεις της ΔΑΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ