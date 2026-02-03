Η παράταξη της ΔΑΣ με τις δράσεις της έχει στηρίξει μαζικά, ενεργά, μαχητικά την εργατική τάξη της χώρας

Για τις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, τον Φλεβάρη 2026, δηλώνω τη στήριξή μου και συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ για ένα Εργατικό Κέντρο Αθήνας μαχητικότερο και ανοιχτότερο στα προβλήματα των σωματείων και των εργαζομένων.

Τη μακρόχρονη απορρύθμιση των εργασιακών από τις προηγούμενες κρίσεις ακολούθησε η ολομέτωπη επίθεση της τελευταίας 6ετίας. Ειδικά στο διάστημα αυτό, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και η παράταξη της ΔΑΣ δεν λειτούργησαν σαν άλλη μια βαλβίδα εκτόνωσης.

Οργανώνουν μαζικά και ξεκάθαρα, όπου και όταν χρειαστεί, τη σύγκρουση με τις πολιτικές που βάζουν: Μπροστά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων από τις ανάγκες, μα και τις ζωές μας!

Η παράταξη της ΔΑΣ με τις δράσεις της έχει στηρίξει μαζικά, ενεργά, μαχητικά την εργατική τάξη της χώρας, στηρίζοντας και οργανώνοντας τους εργαζόμενους και τα σωματεία, όπως και στον κλάδο μας.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει εργοδοτικός, κυβερνητικός συνδικαλισμός μετά και τις... εξελίξεις στα ΕΛΤΑ. Η ενίσχυση της ΔΑΣ στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τις μάχες που ήδη δίνουν οι εργαζόμενοι με τα σωματεία για: Καλύτερες συνθήκες εργασίας, σημαντικές βελτιώσεις στα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, Κλαδικές Συμβάσεις με όρους και αμοιβές στο ύψος των πραγματικών αναγκών μας.