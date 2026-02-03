28 ΦΛΕΒΑΡΗ 2026 - 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε. 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Τρία χρόνια συμπληρώνονται το Σάββατο 28 Φλεβάρη από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέους και νέες. Φέτος, τρία χρόνια μετά, το δίλημμα που έβγαλε λαό και νεολαία στους δρόμους, με τα εγκλήματα στις ράγες του κέρδους να μη σταματούν, παραμένει: «'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Με τη μαύρη αυτή επέτειο να πλησιάζει, η οργή και η αγανάκτηση φουντώνουν, αφού αυτές τις μέρες η εργατική τάξη θρηνεί τις πέντε εργάτριες που εξοντώθηκαν στο μεροκάματο στο μπισκοτάδικο της «Βιολάντα», σε ένα ακόμα έγκλημα για το κέρδος.

Απέναντι στην εγκληματική αυτή πολιτική, σωματεία και μαζικοί φορείς ήδη ετοιμάζουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες, καλώντας σε ξεσηκωμό ενάντια στον «ακήρυχτο πόλεμο» που εξοντώνει εργαζόμενους, λαό και νεολαία σε χώρους δουλειάς και υποδομές - ρημαδιό.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα να δώσουν μαζικό, μαχητικό «παρών» στο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12 μ. στο Σύνταγμα.

Στη Λάρισα

«Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη. Τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Δεν είναι "της μοίρας γραφτό" δύο τρένα να κινούνται στις ίδιες ράγες για 12 ολόκληρα λεπτά και να συγκρούονται», σημειώνει σε ανακοίνωση του το Εργατικό Κέντρο Λάρισας.

Και καλεί όλα τα σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της πόλης, να δώσουν μαζικό, μαχητικό «παρών» το Σάββατο 28 Φλεβάρη στο συλλαλητήριο στις 12 μ. και στη συναυλία στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη

Συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη οργανώνουν και εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, στις 11 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στο συλλαλητήριο καλούν τα συνδικάτα - ενώσεις: Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Εμποροϋπαλλήλων, Μετρό Θεσσαλονίκης, Μετάλλου και Ναυπηγοεπισκευαστικής, Τύπου - Χάρτου, Οικοδόμων, Ενέργειας, ΣΕΤΗΠ, Φαρμάκου, «Σκλαβενίτη», «Μασούτη», «Notos» Θεσσαλονίκης, «Praktiker» (Παράρτημα Θεσσαλονίκης), Β' ΕΛΜΕ, «Pfizer Hellas», ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικών Κλινικών, Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ, Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδας, Πωλητών Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών, Σωματείο «Μαλαματίνα».

«Δεν είναι μια απλή επέτειος, αλλά συνέχεια του αγώνα ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει καθημερινά τις ζωές μας για τα κέρδη μιας χούφτας παρασίτων», σημειώνουν τα σωματεία στο κοινό κάλεσμα, που αποτελεί ταυτόχρονα συνέχεια των συγκλονιστικών απεργιακών συγκεντρώσεων, των μεγαλύτερων τις τελευταίες δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη.

Προσθέτουν ότι «μετά από 3 χρόνια, οι αιτίες που επέτρεψαν 2 τρένα να κινούνται για 12 λεπτά στις ίδιες ράγες είναι εδώ. Είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, το κράτος και οι κυβερνήσεις, τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντά τους. Με άλλα λόγια, είναι το σύστημα που βάζει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή - όπως έγινε στα Τέμπη, όπως γίνεται κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς.

Μόνο το 2025 σε όλη τη χώρα 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς, χιλιάδες σακατεύονται. Πριν λίγες μέρες από τύχη δεν είχαμε θύματα σε πολύ σοβαρό ατύχημα στην ΕΥΑΘ. Τα εργοδοτικά εγκλήματα, που βαφτίζονται "ατυχήματα", δεν είναι ούτε μεμονωμένα περιστατικά, ούτε φταίει "η κακιά η ώρα", όπως προσπαθούν να τα παρουσιάσουν τα επιτελεία κυβέρνησης και εργοδοσίας».

Και, αφού αναφέρονται στο έγκλημα της «Βιολάντα», τονίζουν ότι «από πίσω κρύβεται ο ίδιος ένοχος: Η εγκληματική πολιτική του κέρδους, που υπηρετούν η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας των ομίλων, της πολεμικής εμπλοκής, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πολιτική που μετατρέπει τους χώρους δουλειάς σε μια απέραντη κοιλάδα των Τεμπών.

Αυτή είναι η πολιτική που δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη τους».

Στη Δυτική Ελλάδα

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συγκέντρωση στις 28/2 στην πλατεία Γεωργίου.

Αντίστοιχες αποφάσεις για συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια έχουν λάβει τα Εργατικά Κέντρα Αγρινίου (κεντρική πλατεία), Ζακύνθου και Κεφαλονιάς - Ιθάκης.