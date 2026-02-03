ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η οργή να μετατραπεί σε οργάνωση και κοινή δράση στους χώρους δουλειάς

Η ανάγκη εδώ και τώρασε όλους τους χώρους δουλειάς, ενάντια στην πολιτική που για τα κέρδη της εργοδοσίας γίνεται θυσία η ζωή τους, βρέθηκε στο επίκεντρο τηςπου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής με πρωτοβουλία του

Η σύσκεψη έγινε με αφορμή το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα», όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους, καθώς και μπροστά στη σημερινή κλαδική απεργία των εργαζομένων σε Τρόφιμα - Γάλα - Ποτά.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων δεκάδων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μαζικών φορέων της πόλης, των αγροτών, της νεολαίας, των γυναικών, μέσα από όλες τις τοποθετήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη με αφορμή το εργοδοτικό έγκλημα να δυναμώσουν ο συντονισμός και η κοινή δράση ανάμεσα στα σωματεία και στους φορείς για να διεκδικηθούν ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς, να μη θρηνήσει ο λαός άλλα θύματα στον βωμό των κερδών της εργοδοσίας.

Ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του ΕΚ Τρικάλων, μιλώντας εισηγητικά στη σύσκεψη ανέδειξε τις αιτίες που οδήγησαν στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα και εξήγησε ότι «για την εργοδοσία τα μέτρα προστασίας, συνολικά η ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς θεωρείται "κόστος". Ετσι μας αντιμετωπίζουν εμάς και την ασφάλειά μας στην εργασία: Σαν "κόστος" που εμποδίζει την κερδοφορία τους».

Γι' αυτό, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «το εργοστάσιο αυτό, που όλοι οι τοπικοί παράγοντες και οι ιδιοκτήτες τους το παρουσίαζαν ως "στολίδι" για τα Τρίκαλα, λειτούργησε ως ωρολογιακή βόμβα που κατέκαψε πέντε συναδέλφισσές μας, που πάλευαν να βγάλουν το μεροκάματο και να ζήσουν τις οικογένειές τους».

Επεσήμανε ότι αγνοήθηκαν τα όσα κατήγγειλαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εδώ και τόσο καιρό στην εργοδοσία για τις οσμές στο εργοστάσιο, ενώ παράλληλα κατήγγειλε τη στάση της εργοδοσίας που απαγόρευε ακόμα και την είσοδο του Εργατικού Κέντρου και του Συνδικάτου στον χώρο δουλειάς το προηγούμενο διάστημα, σε μια προσπάθεια να τρομοκρατηθούν οι εργαζόμενοι και να μην έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Ο Δ. Αρμάγος τόνισε ότι «μέσα από αυτό το φριχτό έγκλημα, από τη στάση κυβέρνησης και εργοδοσίας απέναντι στους εργαζόμενους, ένα πράγμα είναι βέβαιο: Χρειάζεται να δυναμώσουν και να μαζικοποιηθούν τα σωματεία σε όλους τους κλάδους και χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η δύναμή μας και αυτό είναι που φοβούνται κράτος και εργοδοσία. Να δυναμώσει η σύγκρουση μαζί τους και με την πολιτική τους, για να πάμε και να γυρνάμε από τη δουλειά μας ασφαλείς, να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι το ανάποδο».

Τέλος, από τη σύσκεψη ξεκαθαρίστηκε ότι το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία δίνουν με όλες τους τις δυνάμεις τη μάχη για την επιτυχία της σημερινής απεργίας, για να σταλεί από περισσότερους χώρους του κλάδου το μήνυμα «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές». Απευθύνθηκε έτσι κάλεσμα σε όλα τα σωματεία να στηρίξουν πολύμορφα και έμπρακτα αυτήν την προσπάθεια, αλλά και την απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει σήμερα στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.