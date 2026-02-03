Σε κάθε επιθεωρητή αντιστοιχούν 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενοι!

Το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα «επιβεβαιώνει με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία δεν αποτελούν τυπική υποχρέωση, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων και ταυτόχρονα ρητή και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του εργοδότη» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με αφορμή το πολύνεκρο έγκλημα.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δίνει ο Σύλλογος για την τεράστια έλλειψη προσωπικού. Οπως αναφέρει, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», το έτος 2024, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε περίπου 350 χιλιάδες και οι εργαζόμενοι ξεπερνούσαν τα 2,5 εκατομμύρια. Την ίδια χρονιά ο αριθμός των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία μειώθηκε περαιτέρω στους 233, από 243 που ήταν το 2023!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αντιστοιχούν 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενοι.

Οπως αναφέρει ο Σύλλογος, αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του προς το υπουργείο Εργασίας και τη Διοίκηση της Επιθεώρησης. «Σήμερα υπηρετούν μόλις 233 Επιθεωρητές, με μέσο όρο ηλικίας άνω των 55 ετών. Οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, ενώ αντίθετα αναμένεται η αποχώρηση περίπου 60 Επιθεωρητών την επόμενη πενταετία», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, υπάρχουν και σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, κατάλληλα όργανα μέτρησης, έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων, διοικητικό προσωπικό κ.ά.) που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο των επιθεωρητών.

Ακόμα ο Σύλλογος αναφέρει ότι σε εφαρμογή μνημονιακών νόμων, καταργήθηκαν 209 κενές οργανικές θέσεις και περιφερειακά Τμήματα, με αποτέλεσμα μεγάλες περιοχές της χώρας να μη διαθέτουν αρμόδιες υπηρεσίες και οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται από επιθεωρητές άλλων περιοχών, χωρίς επάρκεια μέσων μετακίνησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι «οι συνάδελφοί μας έχουν να διανύσουν αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα ακόμα και σε δύσβατες περιοχές, χωρίς να εξασφαλίζεται η ύπαρξη διαθέσιμων οχημάτων και οδηγών».

Ο Σύλλογος αναφέρεται και στα στοιχεία της Επιθεώρησης και στο ότι το 2024 καταγράφηκαν 17.359 εργατικά «ατυχήματα», εκ των οποίων 48 θανατηφόρα. Βέβαια σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα παθολογικά και τα τροχαία ατυχήματα. Ομως, αναδεικνύει ότι η διερεύνηση των εργατικών «ατυχημάτων» που λαμβάνουν χώρα στα λατομεία και μεταλλεία, καθώς και τα ναυτικά ατυχήματα, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας και δεν διερευνώνται από τους επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, αλλά από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες (Επιθεώρηση Μεταλλείων κ.λπ.).

Η αποτύπωση αυτή των απωλειών, τονίζει, συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο πλαίσιο εντατικοποίησης της εργασίας και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, εν μέσω μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και παράλληλα της συστηματικής αποδυνάμωσης της Επιθεώρησης Εργασίας. Και θυμίζει ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις και προτάσεις του Συλλόγου κατά την ψήφιση του πρόσφατου αντεργατικού νόμου αγνοήθηκαν επιδεικτικά από το υπουργείο Εργασίας.